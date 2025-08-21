Sveriges nya kärnkraft blir liten

Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning.

Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer.

Små men kraftfulla

“Vattenfall väljer att satsa på små reaktorer”, meddelade bolaget i ett pressmeddelande på torsdagen. Det handlar om så kallade SMR, små modulära reaktorer, som nu står i centrum för planerna vid Ringhals.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterade beslutet på X:

”Nu händer det – med ny kärnkraft får Sverige en mer stabil, konkurrenskraftig och klimatvänlig elförsörjning. Det är bra både för svenska familjers och industrins ekonomi. Stort steg tas av Vattenfall idag efter att vi i tre år rivit hinder och skapat förutsättningar”.

Vattenfalls vd Anna Borg medverkade vid pressträffen i Bua hamn där statsminister Ulf Kristersson och regeringen kommenterade satsningen på små reaktorer. (Foto: Hanna Brunlöf / TT)

Vattenfalls vd Anna Borg betonar att beslutet handlar om både teknik och ekonomi.

”Vi har landat i att små är bättre än stora konventionella”, säger hon till TT.

Hon framhåller att det i praktiken inte rör sig om mycket små enheter, men att skillnaden mot storskaliga reaktorer är tydlig.

”Storskaliga reaktorerna hade på just den här sajten inneburit högre risker för oss”, fortsätter Borg.

Enligt uppgifter till SVT hoppas Vattenfall att en första SMR kan vara i drift runt 2034–2035, vilket skulle bli det första svenska kärnkraftsbygget på över 40 år.