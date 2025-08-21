Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på ny kärnkraft. Beskedet innebär en satsning på små modulära reaktorer vid Ringhals.
Sveriges nya kärnkraft blir liten
Mest läst i kategorin
AI-datacenter kan släckas ner – elnätet räcker inte till
Elbehovet i USA rusar när industrin elektrifieras och datacenter växer fram i snabb takt. Samtidigt är näten byggda för en annan tid. I Delstaten Texas i USA står man nu inför en dramatisk utveckling. AI-datacenter kan tvingas stänga när elnätet inte längre klarar trycket. Missa inte: Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa. Dagens …
Chat GPT:s energichock: "20 gånger mer"
Energiförbrukningen hos senaste Chat GPT är kraftigt högre än tidigare modeller. Stigande kostnader och miljöpåverkan är följder. Hur mycket energi förbrukar den senaste versionen av Chat GPT? Det finns inga officiella uppgifter, men helt klart är att det är betydligt mer än tidigare modeller, skriver Oilprice. Open AI har inte släppt några officiella siffror, men …
Nya ChatGPT - ett fiasko?
OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han. Han …
Först ut: Långa paketbud med drönare
”Jag skulle nog säga att det här är Sverige-premiär”, säger projektledaren. Det handlar om leveranser med drönare över inlandet i norr. Under sommaren har flera lyckade testflygningar gjorts mellan Dåva och Holmön, en sträcka på 35 kilometer. Denna vecka testar man längre sträckor och låter drönare lastade med paket flyga från Åsele till Fjälltuna utanför …
Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?
Apple förbereder sig för att avslöja en helt ny produkt nästa år. En sensationellt tunn telefon kan vara på gång, och den kan komma att bli en del av den nya Iphone 17-serien. Ryktena kring Apple och dess kommande telefonmodeller för 2025 har varit många, men en specifik modell sticker ut. Den kallas Iphone 17 …
Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning.
Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer.
Missa inte: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön. Dagens PS
Små men kraftfulla
“Vattenfall väljer att satsa på små reaktorer”, meddelade bolaget i ett pressmeddelande på torsdagen. Det handlar om så kallade SMR, små modulära reaktorer, som nu står i centrum för planerna vid Ringhals.
Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterade beslutet på X:
”Nu händer det – med ny kärnkraft får Sverige en mer stabil, konkurrenskraftig och klimatvänlig elförsörjning. Det är bra både för svenska familjers och industrins ekonomi. Stort steg tas av Vattenfall idag efter att vi i tre år rivit hinder och skapat förutsättningar”.
Vattenfalls vd Anna Borg betonar att beslutet handlar om både teknik och ekonomi.
”Vi har landat i att små är bättre än stora konventionella”, säger hon till TT.
Hon framhåller att det i praktiken inte rör sig om mycket små enheter, men att skillnaden mot storskaliga reaktorer är tydlig.
”Storskaliga reaktorerna hade på just den här sajten inneburit högre risker för oss”, fortsätter Borg.
Enligt uppgifter till SVT hoppas Vattenfall att en första SMR kan vara i drift runt 2034–2035, vilket skulle bli det första svenska kärnkraftsbygget på över 40 år.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Två alternativ på bordet
Vattenfall går vidare med två möjliga leverantörer: amerikanska GE Vernova och brittiska Rolls-Royce. De planerade alternativen är antingen fem BWRX-300 från GE Vernova eller tre Rolls-Royce SMR. Tillsammans skulle de ge en total effekt på omkring 1.500 megawatt, motsvarande ungefär en och en halv traditionell reaktor.
En rad faktorer gör att mindre reaktorer anses vara mer fördelaktiga än dagens stora anläggningar. Kostnaderna är en central del i ekvationen. Att bygga små reaktorer bedöms bli billigare:
”Att bygga en serie mindre enheter ger tydliga kostnadsfördelar; de tar mindre utrymme i anspråk, kräver en väsentligt mindre personalstyrka och innebär en mer hanterbar logistik”, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall, i en kommentar.
Vattenfall motiverar också beslutet med hänsyn till den aktuella platsen på Väröhalvön.
”Med hänsyn till förhållandena på den aktuella reaktorsajten på Väröhalvön bedöms dessa aktörer ha bäst förutsättningar att leverera inom rimlig tid och budget”, skriver bolaget i pressmeddelande.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Läs också: Här vill nästan ingen lämna sitt hemland. Dagens PS
Sprucken tidsplan för kärnkraft
Sedan Tidöregeringen tillträdde 2022 har ny kärnkraft varit ett centralt vallöfte. Det utlovades ett första spadtag för nya reaktorer innan mandatperiodens slut, men den tidsplanen har redan spruckit. Vattenfall har tidigare sagt att ett investeringsbeslut inte väntas förrän tidigast 2029.
Häromveckan öppnade regeringen enligt Dagens Industri den stödenhet där kärnkraftsbyggarna kan söka statligt stöd. Modellen innebär lån på flera hundra miljarder kronor och 40-åriga prisgarantier för elen, något som mött hård kritik från opposition och experter.
Vattenfall har sagt att man planerar att ansöka om stödet under hösten.
Fakta: Små modulära reaktorer och Sveriges planer
-
SMR (Small Modular Reactors) är mindre kärnreaktorer byggda i serier. De producerar upp till 300 megawatt, jämfört med över 1.000 MW i traditionella reaktorer.
-
Den mindre storleken gör dem billigare och enklare att bygga, samtidigt som säkerheten blir lättare att hantera.
-
I dag finns endast två SMR i drift, i Kina och Ryssland. Utvecklingen drivs framför allt i Nordamerika, där även Google och Amazon planerar egna satsningar.
-
Vattenfall planerar antingen fem BWRX-300 från GE Vernova eller tre Rolls-Royce SMR vid Ringhals. Tillsammans kan de ge 1.500 megawatt – motsvarande 1,5 traditionella reaktorer.
-
Ett investeringsbeslut väntas tidigast 2029. Målet är att ha ny kärnkraft i drift i mitten av 2030-talet.
-
Staten erbjuder lån på flera hundra miljarder kronor och garanterade elpriser, men modellen har fått hård kritik för att riskera bli dyr för skattebetalarna.
Källor: Dagens Industri, TT & Vattenfall.
Läs även: När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna. Dagens PS
Läs även: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Senaste nytt
Nvidia hetare på Wall Street än Fed-toppen
På fredag håller Fed-bossen Jerome Powell ett viktigt tal från Jackson Hole, men det är Nvidia-rapporten som väntas utlösa största börsreaktionen. Det skriver The New York Times och berättar att detta avspeglas i aktiviteten för optioner, alltså drivit som ger investerare rätt att köpa eller sälja en aktie vid ett bestämt datum och ett redan …
Sveriges nya kärnkraft blir liten
Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på ny kärnkraft. Beskedet innebär en satsning på små modulära reaktorer vid Ringhals. Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning. Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer. Missa inte: Direkt från skolan till nästan 50 000 kr …
Extraordinärt gruvfynd: Mark full av silver och guld
Nya guld- och silverfynd av exceptionellt hög halt har fått investerare att rikta blickarna mot Colombia. Lovande är bara förnamnet, med silverhalter på över 1800 gram per ton. Men bakom framgångssagan tornar en mörkare verklighet upp sig. Parallellt med de legala gruvbolagens verksamhet breder en illegal guldindustri ut sig, styrd av samma nätverk som länge …
Nytt galet rekord i lotteri – 6,7 miljarder i potten
Eurolotteriet i all ära, men amerikanska Powerball är mer än snäppet vassare och nu kan en ensam vinnare ta hem rekordhöga 6,7 miljarder kronor. I onsdagskvällens dragning i Powerball blev ingen ingen jackpot-vinnare. Därför har potten växt till hisnande omkring 700 miljoner dollar uppskattningsvis, det vill säga runt 6,7 miljarder kronor. Det berättar CNN och …
Ett Hem i Stockholm: så blev 12 rum till 24 och vinstmaskin
Ett Hem i Stockholm har vuxit från 12 till 24 rum – och från exklusivt townhouse till en av stadens mest lönsamma lyxhotell. Med en beläggning på 90 procent och en omsättning som passerat 118 miljoner kronor är Jeanette Mix satsning allt annat än hemtam. Här är berättelsen om hur en diskret adress i Lärkstaden …