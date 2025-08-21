Dagens PS
Sveriges nya kärnkraft blir liten

Sveriges nya kärnkraft blir liten. Planerna gäller små modulära reaktorer vid Ringhals.
Sveriges nya kärnkraft blir liten. Planerna gäller små modulära reaktorer vid Ringhals. (Foto Björn Larsson Rosvall / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 21 aug. 2025Publicerad: 21 aug. 2025

Vattenfall tar nu nästa steg i planerna på ny kärnkraft. Beskedet innebär en satsning på små modulära reaktorer vid Ringhals.

Sverige tar ett nytt steg mot framtidens energiförsörjning.

Beskedet från Vattenfall innebär att nästa generations kärnkraft inte blir av traditionellt format, utan mindre, modulära reaktorer.

Små men kraftfulla

“Vattenfall väljer att satsa på små reaktorer”, meddelade bolaget i ett pressmeddelande på torsdagen. Det handlar om så kallade SMR, små modulära reaktorer, som nu står i centrum för planerna vid Ringhals.

Statsminister Ulf Kristersson (M) kommenterade beslutet på X:

”Nu händer det – med ny kärnkraft får Sverige en mer stabil, konkurrenskraftig och klimatvänlig elförsörjning. Det är bra både för svenska familjers och industrins ekonomi. Stort steg tas av Vattenfall idag efter att vi i tre år rivit hinder och skapat förutsättningar”.

Vattenfalls vd Anna Borg medverkade vid pressträffen i Bua hamn där statsminister Ulf Kristersson och regeringen kommenterade satsningen på små reaktorer. (Foto: Hanna Brunlöf / TT)
Vattenfalls vd Anna Borg medverkade vid pressträffen i Bua hamn där statsminister Ulf Kristersson och regeringen kommenterade satsningen på små reaktorer. (Foto: Hanna Brunlöf / TT)

Vattenfalls vd Anna Borg betonar att beslutet handlar om både teknik och ekonomi.

”Vi har landat i att små är bättre än stora konventionella”, säger hon till TT.

Hon framhåller att det i praktiken inte rör sig om mycket små enheter, men att skillnaden mot storskaliga reaktorer är tydlig.

”Storskaliga reaktorerna hade på just den här sajten inneburit högre risker för oss”, fortsätter Borg.

Enligt uppgifter till SVT hoppas Vattenfall att en första SMR kan vara i drift runt 2034–2035, vilket skulle bli det första svenska kärnkraftsbygget på över 40 år.

Senaste nytt

Två alternativ på bordet

Vattenfall går vidare med två möjliga leverantörer: amerikanska GE Vernova och brittiska Rolls-Royce. De planerade alternativen är antingen fem BWRX-300 från GE Vernova eller tre Rolls-Royce SMR. Tillsammans skulle de ge en total effekt på omkring 1.500 megawatt, motsvarande ungefär en och en halv traditionell reaktor.

En rad faktorer gör att mindre reaktorer anses vara mer fördelaktiga än dagens stora anläggningar. Kostnaderna är en central del i ekvationen. Att bygga små reaktorer bedöms bli billigare:

”Att bygga en serie mindre enheter ger tydliga kostnadsfördelar; de tar mindre utrymme i anspråk, kräver en väsentligt mindre personalstyrka och innebär en mer hanterbar logistik”, säger Desirée Comstedt, chef för ny kärnkraft på Vattenfall, i en kommentar.

Vattenfall motiverar också beslutet med hänsyn till den aktuella platsen på Väröhalvön.

”Med hänsyn till förhållandena på den aktuella reaktorsajten på Väröhalvön bedöms dessa aktörer ha bäst förutsättningar att leverera inom rimlig tid och budget”, skriver bolaget i pressmeddelande.

Sprucken tidsplan för kärnkraft

Sedan Tidöregeringen tillträdde 2022 har ny kärnkraft varit ett centralt vallöfte. Det utlovades ett första spadtag för nya reaktorer innan mandatperiodens slut, men den tidsplanen har redan spruckit. Vattenfall har tidigare sagt att ett investeringsbeslut inte väntas förrän tidigast 2029.

Häromveckan öppnade regeringen enligt Dagens Industri den stödenhet där kärnkraftsbyggarna kan söka statligt stöd. Modellen innebär lån på flera hundra miljarder kronor och 40-åriga prisgarantier för elen, något som mött hård kritik från opposition och experter.

Vattenfall har sagt att man planerar att ansöka om stödet under hösten.

Fakta: Små modulära reaktorer och Sveriges planer

  • SMR (Small Modular Reactors) är mindre kärnreaktorer byggda i serier. De producerar upp till 300 megawatt, jämfört med över 1.000 MW i traditionella reaktorer.

  • Den mindre storleken gör dem billigare och enklare att bygga, samtidigt som säkerheten blir lättare att hantera.

  • I dag finns endast två SMR i drift, i Kina och Ryssland. Utvecklingen drivs framför allt i Nordamerika, där även Google och Amazon planerar egna satsningar.

  • Vattenfall planerar antingen fem BWRX-300 från GE Vernova eller tre Rolls-Royce SMR vid Ringhals. Tillsammans kan de ge 1.500 megawatt – motsvarande 1,5 traditionella reaktorer.

  • Ett investeringsbeslut väntas tidigast 2029. Målet är att ha ny kärnkraft i drift i mitten av 2030-talet.

  • Staten erbjuder lån på flera hundra miljarder kronor och garanterade elpriser, men modellen har fått hård kritik för att riskera bli dyr för skattebetalarna.

Källor: Dagens Industri, TT & Vattenfall.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

