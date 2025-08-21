Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön

Nästan 50 000 kr i lön redan från dag ett på första jobbet. Så ser verkligheten ut för de nyutexaminerade som nu kliver rakt in i konsultbranschens toppskikt.

Nästan 50 000 kr i månaden

Varje sommar undrar studenter samma sak: vad blir lönen när man kliver in?

För nyexaminerade jurister, ekonomer och ingenjörer på några av världens ledande konsult- och revisionsbyråer i Norge är svaret generöst.

Enligt DN ligger årets ingångslöner på mellan 580 000 och 610 000 norska kronor om året på PwC, KPMG, EY och Deloitte. Det motsvarar cirka 545 000 till 574 000 svenska kronor, alltså 45 500 till 47 800 kronor i månaden.

Skillnaderna mellan byråerna är små, och även mellan områden som revision, juridik och konsulting rör det sig bara om detaljer.

”Startlönen hos oss bygger på noggrant genomarbetad branschinsikt och för oss är det viktigt att vara konkurrenskraftiga för nyutexaminerade”, säger Elise Driesprong Langerød, HR-direktör på KPMG.

Akavias lönestatistik visar att nyexaminerade ekonomer och jurister i Sverige rekommenderas runt 36 400 kronor i månaden – långt under nivåerna i Norge på de ledande konsult- och revisionsbyråerna. (Foto: Fotograferna Holmberg / TT)

Som jämförelse ligger de svenska fackens rekommendationer betydligt lägre. Akavia anger runt 36 400 kronor för nyexaminerade ekonomer och jurister, medan Sveriges Ingenjörer för 2025 rekommenderar strax under 39 000 till 41 000 kronor beroende på examen.