Nästan 50 000 kr i månaden direkt från skolbänken. Samtidigt växer konkurrensen om platserna på Norges största konsult- och revisionsbyråer.
Direkt från skolan till nästan 50 000 kr i månaden som ingångslön
Nästan 50 000 kr i lön redan från dag ett på första jobbet. Så ser verkligheten ut för de nyutexaminerade som nu kliver rakt in i konsultbranschens toppskikt.
Fastighetsskatt – här är det dyrast i Europa.
Nästan 50 000 kr i månaden
Varje sommar undrar studenter samma sak: vad blir lönen när man kliver in?
För nyexaminerade jurister, ekonomer och ingenjörer på några av världens ledande konsult- och revisionsbyråer i Norge är svaret generöst.
Enligt DN ligger årets ingångslöner på mellan 580 000 och 610 000 norska kronor om året på PwC, KPMG, EY och Deloitte. Det motsvarar cirka 545 000 till 574 000 svenska kronor, alltså 45 500 till 47 800 kronor i månaden.
Skillnaderna mellan byråerna är små, och även mellan områden som revision, juridik och konsulting rör det sig bara om detaljer.
”Startlönen hos oss bygger på noggrant genomarbetad branschinsikt och för oss är det viktigt att vara konkurrenskraftiga för nyutexaminerade”, säger Elise Driesprong Langerød, HR-direktör på KPMG.
Som jämförelse ligger de svenska fackens rekommendationer betydligt lägre. Akavia anger runt 36 400 kronor för nyexaminerade ekonomer och jurister, medan Sveriges Ingenjörer för 2025 rekommenderar strax under 39 000 till 41 000 kronor beroende på examen.
Inte bara lön
Men Hos EY framhåller HR-chefen Line Finstad att det handlar om mer än bara grundlönen.
“Det är lätt att stirra sig blind på enbart grundlönen, men ersättningen är mycket mer än så”.
På Deloitte lyfter man fram potential framför perfektion.
“Du är inte vald för att du kan allt, utan för att du har potential”, säger rekryteringschef Kristine Skulstad.
Byråerna pekar samtidigt på vikten av mjuka färdigheter. Nyfikenhet, samarbetsförmåga och viljan att lära sig väger tungt vid sidan av akademiska meriter.
“Att visa att man vill lära sig, och att man kan tolerera att göra misstag och anpassa sig, ger mycket större förtroende än att låtsas ha kontroll”, säger Skulstad.
Ansökningarna har rusat
Intresset för platserna växer snabbt, trots att ingångslönerna i stort sett är desamma mellan byråerna. Enligt PwC har ansökningarna till studenttjänster ökat med över 40 procent två år i rad.
Och för de som lyckas ta sig in väntar inte bara en hög lön, utan också möjligheten att bygga en karriär med globala möjligheter.
En av dem som gjort resan är PwC-konsulten Emilie Rieber. Hon började direkt efter studierna och beskriver känslan som både utmanande och utvecklande. Hennes råd till andra är enkelt: förbered dig redan innan intervjun.
”Det viktigaste är att vara proaktiv, visa att du vill bidra och våga ta plats”, säger hon.
För Emilie har det första året gett insikter som inte går att läsa sig till. Det handlar, menar hon, om att växa in i rollen och samtidigt ta vara på de chanser som dyker upp.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
