Lösningen – bolaget som lagrar sommarens solel till vintern

Startup har hittat lösning

Att lagra solenergi från sommaren till vintern har länge beskrivits som en stor flaskhals men nu uppger det norska startupbolaget Photoncycle att de kan ha hittat en lösning.

Med hjälp av vätgas och fastfaslagring vill bolaget göra det möjligt för hushåll att använda sommarens överskottsel flera månader senare – mitt under vinterns höga elförbrukning.

Bolagets teknik bygger på att solel först används för att producera vätgas genom elektrolys. Vätgasen lagras sedan i ett fast material i en förseglad metallcylinder, istället för i traditionella trycktankar.

Korttidslagring av el

När energin behövs omvandlas vätgasen tillbaka till elektricitet via en bränslecell. Systemet kombineras dessutom med ett litiumjonbatteri för korttidslagring av el.

Photoncycle har nu tagit in runt 160 miljoner kronor för att kommersialisera tekniken i Danmark och Nederländerna, berättar Ny Teknik, där målet är en årlig tillverkningskapacitet om 1,4 TWh till nästa år.

Energisystemet har en kapacitet om hela 10 000 kWh, hälften av vad en normalstor villa förbrukar under ett år.

Kostaden beräknas hamna på runt 3 800 kronor i månaden för ett vanligt hushåll, vilket enligt bolaget kan ge besparingar på mellan 30 och 50 procent om året.

Den nya modellen fungerar som ett abonnemang där installation, solpaneler, batterier, vätgaslagring, service och drift ingår.

Systemet består av olika energilager under och ovan mark. (Foto: Photoncycle)

Sälja överskottsel

Photoncycle uppger vidare att hushåll kan få tillbaka pengar genom att sälja överskottsel när elpriserna är höga på vintern. Därför kan den faktiska månadskostnaden bli lägre än grundpriset.

Diskussionen om energilagring har också blivit allt hetare i takt med stigande elpriser och förändrade regler för solel. På svenska forum diskuteras batterier och egen energilagring allt oftare som ett sätt att minska elkostnader och öka självförsörjningen.

Många villaägare försöker nu hitta lösningar för att använda mer av sin egenproducerade el istället för att sälja den till nätet.

