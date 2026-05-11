Sjöfåglar håller sig undan. Inga fågelkollisioner upptäcktes på 19 månader när Vattenfall övervakade sin havsbaserade vindkraft i Aberdeen.
Ny studie: Vindkraft inget problem för sjöfåglar
Vår ständigt pågående debatt om formerna för att producera elektricitet präglas, för att göra en underdrift, inte alltid av fakta.
Det gäller motståndare och förespråkare för såväl elektricitet via kärnkraft som el via vindkraft och alla andra former för elproduktion.
När det gäller vindkraft och då främst havsbaserad sådan, är några av de frekventa åsikterna att vindkraft är en mardröm för såväl fiskar och fiske som för sjöfågel.
Nu har Vattenfall, själv naturligtvis part i målet, låtit göra en detaljerad ny studie i samarbete med Spoor.
Spoor är ett företag inom biologisk mångfaldsteknik, specialiserat på AI-driven fågelövervakning.
I det här fallet har man övervakat och längs vägen kunnat bekräfta att sjöfåglar håller sig undan havsbaserade vindkraftsverk som Vattenfalls i Aberdeen.
19 månaders övervakning
Med hjälp av AI, stödd av omfattande manuell inspektion, analyserade forskningen videofilmer från 19 månaders kontinuerlig övervakning av en av Aberdeen-turbinerna, mellan juni 2023 och december 2024, skriver företaget.
Utrustningen fångade cirka 95 procent av dagsljustimmarna och registrerade 2 007 fågelflygvägar nära den övervakade turbinen.
Fem flygvägar identifierades initialt som potentiella kollisioner. Efter granskning fann man dock att ingen av dem involverade en faktisk kollision.
I de flesta fall var fåglarna långt borta från turbinen eller uppvisade naturliga beteenden som att dyka efter föda.
Mindre påverkan än man trott
Denna övervakning tyder på att vindkraftsparken har en betydligt mindre påverkan på sjöfåglar än vad som ursprungligen förutspåddes innan den byggdes 2018.
Resultaten stämmer med resultat från tidigare spårningsarbete i Aberdeen, vilken visar att sjöfåglar vanligtvis undviker turbiner på avstånd av 100-200 meter.
”Resultaten från Aberdeen Bay visar att moderna havsbaserade vindkraftsparker kan drivas med låg risk för vilda djur, särskilt när de stöds av robust, verklig övervakning”, säger Eva Julius-Philipp, chef för miljö och hållbarhet på affärsområde Vindkraft hos Vattenfall.
”Vi är fortsatt engagerade i att använda bästa tillgängliga vetenskap och bevis för att skydda den naturliga miljön samtidigt som vi levererar koldioxidsnål el.”
”Visar värdet av övervakning”
”Denna studie visar värdet av långvarig, verklig övervakning för att förstå hur sjöfåglar interagerar med havsbaserad vindkraftsinfrastruktur”, menar Ask Helseth, vd för och medgrundare av Spoor.
”Genom att kombinera AI-stödd detektion med detaljerad expertgranskning kan vi gå bortom antaganden och mäta faktiskt beteende i turbinskala.”
”Resultaten från Aberdeen ger viktiga bevis för att undvikande beteende spelar en betydande roll för att minska kollisionsrisken, och de visar hur moderna övervakningsmetoder kan stödja mer exakta miljöbedömningar för framtida projekt”, tillägger Helseth.