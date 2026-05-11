Ny studie: Vindkraft inget problem för sjöfåglar

När det gäller vindkraft och då främst havsbaserad sådan, är några av de frekventa åsikterna att vindkraft är en mardröm för såväl fiskar och fiske som för sjöfågel.

Nu har Vattenfall, själv naturligtvis part i målet, låtit göra en detaljerad ny studie i samarbete med Spoor.

Spoor är ett företag inom biologisk mångfaldsteknik, specialiserat på AI-driven fågelövervakning.

I det här fallet har man övervakat och längs vägen kunnat bekräfta att sjöfåglar håller sig undan havsbaserade vindkraftsverk som Vattenfalls i Aberdeen.

19 månaders övervakning

Med hjälp av AI, stödd av omfattande manuell inspektion, analyserade forskningen videofilmer från 19 månaders kontinuerlig övervakning av en av Aberdeen-turbinerna, mellan juni 2023 och december 2024, skriver företaget.

Utrustningen fångade cirka 95 procent av dagsljustimmarna och registrerade 2 007 fågelflygvägar nära den övervakade turbinen.

Fem flygvägar identifierades initialt som potentiella kollisioner. Efter granskning fann man dock att ingen av dem involverade en faktisk kollision.

I de flesta fall var fåglarna långt borta från turbinen eller uppvisade naturliga beteenden som att dyka efter föda.

