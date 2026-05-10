Experter: Så förstör du din laddkabel utan att veta om det

Forskare och teknikspecialister pekar nu ut flera vanliga vardagsvanor som gradvis bryter ned laddkablar och gör att de går sönder långt tidigare än nödvändigt.

Det handlar inte främst om hur kabeln rullas ihop. Problemen uppstår istället i kontakterna och vid små belastningar som upprepas varje dag under lång tid.

Samtidigt har flera experter tidigare varnat för att felaktig laddning och dåliga laddvanor inte bara kan förstöra kablar utan även påverka både batteriets livslängd och säkerheten i mobilen.

I takt med att våra telefoner blivit viktigare för både arbete och vardag blir också små detaljer kring laddning allt mer avgörande.

Det största misstaget sker vid kontakten

Enligt experter är den mest känsliga delen av kabeln området där sladden möter själva kontakten.

När användare drar ur kabeln genom att rycka i sladden istället för i kontakten uppstår små mikroskopiska skador i metalltrådarna inuti kabeln. Med tiden byggs slitaget upp tills kabeln till slut slutar fungera.

Liknande problem uppstår när mobilen används i sängen medan kabeln böjs kraftigt eller när telefonen ligger och pressar på kabeln i exempelvis bilen.

Experter jämför slitaget med ett gem som böjs fram och tillbaka tills metallen till slut spricker.