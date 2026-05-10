Vanliga vardagsvanor kan förkorta livet på dina laddkablar betydligt snabbare än många tror.
Experter: Så förstör du din laddkabel utan att veta om det
De flesta tänker inte särskilt mycket på sina laddkablar förrän mobilen plötsligt slutar ladda ordentligt. Då börjar jakten på en ny kabel direkt.
Men enligt flera experter är det ofta användaren själv som orsakar problemen.
Forskare och teknikspecialister pekar nu ut flera vanliga vardagsvanor som gradvis bryter ned laddkablar och gör att de går sönder långt tidigare än nödvändigt.
Det handlar inte främst om hur kabeln rullas ihop. Problemen uppstår istället i kontakterna och vid små belastningar som upprepas varje dag under lång tid.
Samtidigt har flera experter tidigare varnat för att felaktig laddning och dåliga laddvanor inte bara kan förstöra kablar utan även påverka både batteriets livslängd och säkerheten i mobilen.
I takt med att våra telefoner blivit viktigare för både arbete och vardag blir också små detaljer kring laddning allt mer avgörande.
Det största misstaget sker vid kontakten
Enligt experter är den mest känsliga delen av kabeln området där sladden möter själva kontakten.
När användare drar ur kabeln genom att rycka i sladden istället för i kontakten uppstår små mikroskopiska skador i metalltrådarna inuti kabeln. Med tiden byggs slitaget upp tills kabeln till slut slutar fungera.
Liknande problem uppstår när mobilen används i sängen medan kabeln böjs kraftigt eller när telefonen ligger och pressar på kabeln i exempelvis bilen.
Experter jämför slitaget med ett gem som böjs fram och tillbaka tills metallen till slut spricker.
Dyrare kablar kan bli billigare i längden
Många billiga laddkablar är dessutom byggda med enklare material som slits betydligt snabbare än premiumalternativ.
Därför rekommenderar flera teknikspecialister att välja kraftigare modeller med flätad utsida istället för de allra billigaste alternativen.
Apple och flera andra tillverkare har också börjat använda mer slitstarka flätade kablar i sina nyare produkter för att förbättra hållbarheten.
För konsumenter handlar frågan inte bara om irritation i vardagen. Hållbarare kablar innebär också mindre elektronikavfall och färre onödiga inköp över tid.
I takt med att fler prylar laddas dagligen hemma, på jobbet och i bilen blir laddkabeln samtidigt en allt viktigare del av den digitala vardagen.
Och trots att den ofta ignoreras kan små förändringar i hur kabeln används göra stor skillnad för hur länge den faktiskt håller.
