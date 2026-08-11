Analytikern efter småsparar-rusning till aktien: "Begränsad uppsida"

Rusning från småsparare

För fem år sedan var antalet kunder hos Avanza, Sveriges största sparplattform, runt 8000.

I dag har den siffran växt till nära det fyrdubbla – runt 32 000 ägare enligt Avanzas egen statistik.

Men för den som missat kursresan i gruvaktien är det ingen panik att köpa in sig nu – i alla fall inte enligt Handelsbankens expert.

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Aktien ”fullvärderad”

”Vi ser fortsatt Lundin Mining som en av de mest attraktiva kopparinvesteringarna på börsen, med hög exponering mot ett metallslag som gynnas av den globala elektrifieringen”, skriver banken.

Men trots detta och en solid kvartalsrapport så räcker det inte för att aktien ska köpstämplas.

Aktien handlas just nu i 257 kronor vilket är på pricken den riktkurs som storbankens expert också har.

Det gör att rådet bara landar i ett ”behåll”.

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