Aktien har fyrdubblat antalet ägare under de senaste fem åren. Men Handelsbanken tycker inte att den som ännu inte köpts in sig i bolaget behöver göra det just nu.
Analytikern efter småsparar-rusning till aktien: "Begränsad uppsida"
”Vi bedömer vi att mycket av den långsiktiga potentialen redan återspeglas i aktiekursen, vilket begränsar uppsidan på nuvarande nivåer”, skriver bankens analytiker Tommy Arlasjö i en färsk analys.
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Stark kursutveckling
Lunding Mining (börskurs Lundin Mining) har haft en fin kursutveckling under senare år.
Plus 29 procent sedan årsskiftet och hela 132 procent plus senaste tolv månaderna.
Och många är de småsparare som lyckats tajma in den fina börsresan.
Rusning från småsparare
För fem år sedan var antalet kunder hos Avanza, Sveriges största sparplattform, runt 8000.
I dag har den siffran växt till nära det fyrdubbla – runt 32 000 ägare enligt Avanzas egen statistik.
Men för den som missat kursresan i gruvaktien är det ingen panik att köpa in sig nu – i alla fall inte enligt Handelsbankens expert.
Aktien ”fullvärderad”
”Vi ser fortsatt Lundin Mining som en av de mest attraktiva kopparinvesteringarna på börsen, med hög exponering mot ett metallslag som gynnas av den globala elektrifieringen”, skriver banken.
Men trots detta och en solid kvartalsrapport så räcker det inte för att aktien ska köpstämplas.
Aktien handlas just nu i 257 kronor vilket är på pricken den riktkurs som storbankens expert också har.
Det gör att rådet bara landar i ett ”behåll”.
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