En nedlagd batterifabrik i Rosersberg utanför Stockholm får sitt tredje liv. Japanska Vanadis Energy satsar nästan 120 miljoner kronor på att tillverka litiumfria batterier för energilagring i lokalerna. Men bolaget möter samma utmaning som fällde Northvolt: att konkurrera mot Kinas billiga litiumbatterier.
Japanskt bolag storsatsar på svensk batterifabrik: "Stor teknisk potential"
Litiumjonbatterier, den teknik som dominerar dagens marknad, lagrar energi genom att litiumjoner rör sig mellan batteriets två elektroder när batteriet laddas och laddas ur.
Tekniken har blivit standard i allt från mobiltelefoner till elbilar och stora energilager tack vare hög energitäthet. Batteriet kan lagra mycket energi i förhållande till sin vikt och storlek.
Alternativa batterityper
Men den nisch Vanadis Energy, genom dotterbolaget MK Plus Sweden, vill etablera sig är istället två alternativa batterityper. De är avsedda för stationär energilagring snarare än elbilar: zinkjonbatterier och vanadinbaserade ”solid state”-batterier, med rötter i forskning vid Tohoku University i Japan.
Båda bygger på vattenbaserade, icke brandfarliga elektrolyter och råvaror som kan hämtas från europeiska leveranskedjor.
Nytt liv för etablerad batterifabrik
Fabriken har redan hunnit få flera liv: utrustningen användes först av batteribolaget Nilar i Gävle, köptes sedan av Enerpoly, och tas nu över efter Enerpolys konkurs.
Bolaget har säkrat nästan 120 miljoner kronor för att bygga en kundkvalificeringsanläggning, och har redan fått beställningar från det österrikiska energibolaget Burgenland Energie och universitetet KAUST i Saudiarabien, med leveranser planerade under 2026.
Tidigare planer på en årsproduktion på 1 GWh har dock skalats ner till en ansökan om miljötillstånd för 300 MWh. En mer stegvis expansion.
Samma utmaning som Northvolt
Utmaningen mot Kina är dock precis den som fällde Northvolt. Kina dominerar globalt inom produktion av litiumjärnfosfatbatterier (LFP), en billig variant av litiumjonbatteriet, med priser ner mot 64 dollar per kilowattimme.
Det är långt under de 100 dollar per kilowattimme som ofta anges som brytpunkten för att konkurrera med förbränningsmotorer. Eftersom batteriet ofta ensamt står för upp till 40 procent av kostnaden i en elbil har kinesiska tillverkare ett stort försprång.
Stor potential i alternativ teknologi
Jonas Mindemark, batteriforskare vid Uppsala universitet, ser stor teknisk potential i både vanadin- och zinktekniken.
Kombinationen av billiga material, relativt enkel tillverkning och hög säkerhet kan ge batterifabriken möjlighet att
Pris och skala utmaningar för batterifabrik
Men han pekar på att batterierna sannolikt aldrig blir tillräckligt energitäta för elbilar. Samt att den verkliga utmaningen ligger i att konkurrera ekonomiskt med billiga kinesiska LFP-batterier samtidigt som produktionen ska skalas upp industriellt.
Precis den kombination av pris och skala som visat sig svårast att knäcka för europeiska batteribolag.