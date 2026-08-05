Japanskt bolag storsatsar på svensk batterifabrik: "Stor teknisk potential"

Nytt liv för etablerad batterifabrik

Fabriken har redan hunnit få flera liv: utrustningen användes först av batteribolaget Nilar i Gävle, köptes sedan av Enerpoly, och tas nu över efter Enerpolys konkurs.

Bolaget har säkrat nästan 120 miljoner kronor för att bygga en kundkvalificeringsanläggning, och har redan fått beställningar från det österrikiska energibolaget Burgenland Energie och universitetet KAUST i Saudiarabien, med leveranser planerade under 2026.

Tidigare planer på en årsproduktion på 1 GWh har dock skalats ner till en ansökan om miljötillstånd för 300 MWh. En mer stegvis expansion.

Samma utmaning som Northvolt

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Utmaningen mot Kina är dock precis den som fällde Northvolt. Kina dominerar globalt inom produktion av litiumjärnfosfatbatterier (LFP), en billig variant av litiumjonbatteriet, med priser ner mot 64 dollar per kilowattimme.

Det är långt under de 100 dollar per kilowattimme som ofta anges som brytpunkten för att konkurrera med förbränningsmotorer. Eftersom batteriet ofta ensamt står för upp till 40 procent av kostnaden i en elbil har kinesiska tillverkare ett stort försprång.

Stor potential i alternativ teknologi

Jonas Mindemark, batteriforskare vid Uppsala universitet, ser stor teknisk potential i både vanadin- och zinktekniken.

Kombinationen av billiga material, relativt enkel tillverkning och hög säkerhet kan ge batterifabriken möjlighet att

Pris och skala utmaningar för batterifabrik

Men han pekar på att batterierna sannolikt aldrig blir tillräckligt energitäta för elbilar. Samt att den verkliga utmaningen ligger i att konkurrera ekonomiskt med billiga kinesiska LFP-batterier samtidigt som produktionen ska skalas upp industriellt.

Precis den kombination av pris och skala som visat sig svårast att knäcka för europeiska batteribolag.

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