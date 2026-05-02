Svenska soldater om drönarkrig: "Väldigt svårt"

”Färska erfarenheter”

”Vi kommer med färska erfarenheter och vi är redo att dela med oss”, säger överstelöjtnant Pavlo som ansvarar för det ukrainska teamet under Nato-övningen.

Det handlar i hög grad om tankemässig anpassningsförmåga – inte bara om tekniken, säger han.

”Du måste vara mentalt förberedd på att göra saker i morgon som framstod som galna i går.”,

”Min erfarenhet är att du hela tiden måste ha fingret på pulsen. Tekniken förändras snabbt, ryssarna anpassar sig, och är du borta två till tre månader ligger du redan efter. Då är det nya frekvenser och nya system”, säger en annan av de ukrainska operatörerna.

”Igår gick det inte så bra”

Hur går det då för de svenska soldaterna efter ett par dagars övning i fält?

”Igår gick det inte så bra för dem”, säger ukrainske drönargruppchefenVadym hos SVT efter andra dagen. ”De måste förstå hur de ska gömma sig för drönare.”

”Igår klagade de på att det var två drönare i zonen, tyckte det var för mycket. Men i verkligheten är det massor”, påpekar Vadym.

Två svenska bataljoner, nederländska attackhelikoptrar och franska förband ingår i övningen i Skåne. Fokus är att lära av Ukraina och drönarkrig. (Foto: Johan Nilsson/TT)

”Ser dem inte, hör dem bara”

Nils Dieden, soldat på Lv6 som deltar i övningen, konstaterar att det är en tuff uppgift man tränar på mot drönarna.

”Det är jävligt svårt, de kan komma hur som helst”, säger Dieden, hos SVT. ”Man ser dem inte, hör dem bara”.

Regementschefen Sofia Westermark menar att övningen ger oerhört mycket.

”En sak jag tror är väldigt enkel att lära sig och väldigt viktigt, är hur vi rör oss i terrängen, vad det är i våra rörelser som syns och hur vi maskerar oss”.

”Där kan vi göra jättemycket, man kan vara oerhört kreativ.”

