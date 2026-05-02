”Väldigt svårt”, är de svenska soldaternas omdöme om att slåss mot drönare. ”Man ser dem inte, man hör dem bara”, säger en soldat.
Svenska soldater om drönarkrig: "Väldigt svårt"
På Revingehed utanför Lund pågår en del av den stora militärövningen Aurora 26, där tolv Nato-länder deltar.
Här ställs två bataljoner i scenarier som bygger på erfarenheter från kriget i Ukraina. Fokus är i hög grad på rörlig strid, drönare och telekrigföring.
”Vi har ukrainare här som visar upp sin spaningsförmåga och sin stridsteknik med sina drönare. Vi måste ha en egen drönarteknik och då menar jag i luften, i vattnet och på marken”, säger Ewa Skoog Haslum, viceamiral och chef för operationsledningen, hos SVT.
Aurora 26: Ukraina agerar fiende för att lära oss. Dagens PS
Realistiska förhållanden
Drönaroperatörer från Ukraina, samlade som ”Red Team”, är här för att hjälpa svenska Försvarsmakten och övriga Nato att bli mer effektiva i drönarkrigföring.
Här arbetar ukrainarna tillsammans med svenska försvarets UAS-centrum i Karlsborg motståndare när det nu övas under realistiska förhållanden.
UAS-centrum, invigt 2025, där förkortningen står för ”Unmanned Aerial System”, ska stärka förmågan hos alla försvarsgrenar i att använda obemannade flygande system för spaning och attack.
”Färska erfarenheter”
”Vi kommer med färska erfarenheter och vi är redo att dela med oss”, säger överstelöjtnant Pavlo som ansvarar för det ukrainska teamet under Nato-övningen.
Det handlar i hög grad om tankemässig anpassningsförmåga – inte bara om tekniken, säger han.
”Du måste vara mentalt förberedd på att göra saker i morgon som framstod som galna i går.”,
”Min erfarenhet är att du hela tiden måste ha fingret på pulsen. Tekniken förändras snabbt, ryssarna anpassar sig, och är du borta två till tre månader ligger du redan efter. Då är det nya frekvenser och nya system”, säger en annan av de ukrainska operatörerna.
”Igår gick det inte så bra”
Hur går det då för de svenska soldaterna efter ett par dagars övning i fält?
”Igår gick det inte så bra för dem”, säger ukrainske drönargruppchefenVadym hos SVT efter andra dagen. ”De måste förstå hur de ska gömma sig för drönare.”
”Igår klagade de på att det var två drönare i zonen, tyckte det var för mycket. Men i verkligheten är det massor”, påpekar Vadym.
Ukraina tar nytt unikt steg i drönarteknik. Dagens PS
”Ser dem inte, hör dem bara”
Nils Dieden, soldat på Lv6 som deltar i övningen, konstaterar att det är en tuff uppgift man tränar på mot drönarna.
”Det är jävligt svårt, de kan komma hur som helst”, säger Dieden, hos SVT. ”Man ser dem inte, hör dem bara”.
Regementschefen Sofia Westermark menar att övningen ger oerhört mycket.
”En sak jag tror är väldigt enkel att lära sig och väldigt viktigt, är hur vi rör oss i terrängen, vad det är i våra rörelser som syns och hur vi maskerar oss”.
”Där kan vi göra jättemycket, man kan vara oerhört kreativ.”