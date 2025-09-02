Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri.
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar.
Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material.
Gamla båtar blir resurser
“Det finns enorma mängder kompositavfall som ökar varje år. Vi anser att det förtjänar en bättre återvinningsprocess”, säger Henrik Westermark, vd för Göteborgsföretaget Fiberloop, om visionen bakom företagets teknik.
Att återvinna kompositer har länge varit en huvudvärk. Glas och kolfibrer sitter hårt fast i plasten, vilket gjort att uttjänta båtar och master ofta hamnat på deponi eller i förbränning.
Fiberloop Glasfiberåtervinning har utvecklat en metod som bygger på pyrolys, alltså uppvärmning i syrefri miljö.
“Vi är inte först med att förgasa kompositmaterial med pyrolys. Men vi har lyckats ta fram en process med låg energiförbrukning som är skonsam mot materialet. Det gör att fibrerna och oljan som kommer ut ur processen bättre kan komma till användning”, säger Westermark.
En första maskin är redan i drift i Lausanne i Schweiz. Där testas tekniken på allt från plastbåtar till båtmaster i glasfiber och kolfiber. Ny Teknik rapporterar att innovationen kan bli ett viktigt steg mot mer cirkulära materialflöden.
Femhundra kilo åt gången
Tekniken klarar femhundra kilo material per körning. På fem timmar blir femhundra kilo båtskräp till ungefär trehundra kilo rena glasfibrer och etthundrasextio kilo pyrolysolja som kan användas för att tillverka ny polyester.
Till skillnad från mekaniska metoder behöver materialet inte hackas sönder. Det gör att fibrerna behåller sin styrka.
“Kunderna kan testa tekniken till en relativt låg investering. När de ser hur lite energi maskinen drar och hur fina fibrerna blir kan de sedan välja att lägga till fler maskiner”, säger Henrik Westermark.
Maskinen kostar omkring tio miljoner kronor och diskussioner pågår redan med intressenter i USA, Kina och Sverige.
Nästa steg för svenska innovationen
Projektet får stöd från Energimyndigheten och leds av forskningsinstitutet Rise. Flera aktörer i kompositbranschen deltar, bland andra Podcomp och Selden Mast.
Men det är ingen enkel utmaning.
“Utmaningen är att det rör sig om komplexa material som är designade för att ha hög styrka och låg vikt. Men man har inte fokuserat på hur de ska återvinnas”, säger Ann-Christine Johansson, forskare på Rise.
Att fibrerna håller hög kvalitet är avgörande.
“Glasfibrerna som kommer ut är rena, och det gör dem lättare att använda i nya kompositprodukter”, säger Riseforskaren Tommy Öman.
Fiberloop har redan fått in fyra miljoner från privata investerare och siktar nu på att bygga en större demoanläggning i Sverige.
Fiberlooping
Vad kommer ut till slut i denna svenska innovation?
Återanvändbara fibrer av hög kvalitet
Fiberlooping fokuserar på att bevara fiberlängden, materialets egenskaper och fibrernas renhet. Det gör dem lätta att använda i nya kompositprodukter.
Högenergipyrolysolja
Processen ger pyrolysolja av hög kvalitet tack vare dubbel fraktionering. Beroende på råvaran kan oljan efterbehandlas för att bilda nya hartser eller andra värdefulla fraktioner.
NCG – icke kondenserbara gaser
De gaser som blir kvar renas och kan återföras till processen som energikälla. Det ger låga utsläpp och ett minimalt koldioxidavtryck.
Källa: Fiberloop.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
