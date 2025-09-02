Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material

Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar.

Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material.

Gamla båtar blir resurser

“Det finns enorma mängder kompositavfall som ökar varje år. Vi anser att det förtjänar en bättre återvinningsprocess”, säger Henrik Westermark, vd för Göteborgsföretaget Fiberloop, om visionen bakom företagets teknik.

Att återvinna kompositer har länge varit en huvudvärk. Glas och kolfibrer sitter hårt fast i plasten, vilket gjort att uttjänta båtar och master ofta hamnat på deponi eller i förbränning.

Fiberloop Glasfiberåtervinning har utvecklat en metod som bygger på pyrolys, alltså uppvärmning i syrefri miljö.

“Vi är inte först med att förgasa kompositmaterial med pyrolys. Men vi har lyckats ta fram en process med låg energiförbrukning som är skonsam mot materialet. Det gör att fibrerna och oljan som kommer ut ur processen bättre kan komma till användning”, säger Westermark.

Henrik Westermark, vd för Fiberloop, ser möjligheten att göra båtskrot till en resurs genom bolagets pyrolysteknik. (Foto: Fiberloop)

En första maskin är redan i drift i Lausanne i Schweiz. Där testas tekniken på allt från plastbåtar till båtmaster i glasfiber och kolfiber. Ny Teknik rapporterar att innovationen kan bli ett viktigt steg mot mer cirkulära materialflöden.

