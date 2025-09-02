Dagens PS
Nio anhållna för grova insiderbrott

Så lång tid tar det att spara till en studentetta – stad för stad

Att spara till bostad är en tuff utmaning för unga. Hemnets kartläggning visar hur stor kontantinsats som krävs för en studentlägenhet i olika städer.
Att spara till bostad är en tuff utmaning för unga. Hemnets kartläggning visar hur stor kontantinsats som krävs för en studentlägenhet i olika städer.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 02 sep. 2025Publicerad: 02 sep. 2025

För den som vill köpa studentlägenhet gäller det att spara i tid. Hemnet visar hur många års sparande kontantinsatsen kräver.

Att flytta hemifrån till en studentetta och börja plugga är för många en dröm. Men den drömmen kan ta lång tid att förverkliga, i vissa städer över ett decennium.

Studentetta kan ta över tolv år

Dagens PS har tidigare berättat om de höga trösklarna för unga på bostadsmarknaden. En undersökning visar att var tredje under 25 år tror sig behöva ta ett blancolån för att ha råd med kontantinsatsen.

”Att unga i så hög grad uppger att de behöver ta blancolån för att finansiera sin första bostad visar på ett systemfel. Systemet är byggt för dem som redan har goda ekonomiska förutsättningar. Resultatet blir ett växande utanförskap på bostadsmarknaden”, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare.

Köpa bostad som ung
Många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden (Foto: Pexels)

Hemnets senaste kartläggning visar samtidigt hur lång tid det tar att spara ihop till en studentetta. I Stockholm krävs en insats på 356 250 kronor vilket motsvarar mer än tolv års sparande.

I Sundsvall landar kontantinsatsen på 60 000 kronor och kan nås på lite mindre än tre och ett halvt år.

Studentlägenhet en klassfråga

Skillnaderna mellan städerna är tydliga. I storstäderna tar det längst tid, följt av klassiska universitetsorter som Lund och Uppsala. Billigast är Sundsvall, Borås och Borlänge.

Samtidigt lever många studenter på marginalen. När hyran är betald återstår bara några hundralappar i plånboken, enligt en ny rapport.

”Det är en kronisk och systematisk bostadskris. Hyrorna är höga, kötiderna långa och många tvingas tacka nej till utbildningar. Ytterst är det en klassfråga”, säger Rasmus Lindstedt, ordförande i SFS, till DN.

Att spara ihop till en egen bostad blir i det ljuset ännu mer avlägset. För många unga är kontantinsatsen helt enkelt ouppnåelig.

Hemnet: “Börja spara i tid”

Enligt Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, gäller det att tänka långsiktigt.

”Det är viktigt att börja spara i tid, oavsett om sparandet är till dig själv eller till dina barn. Även mindre summor ger stor effekt över längre tid. Samtidigt kan förutsättningarna komma att förändras. Under 2026 väntas kravet på kontantinsats sänkas från dagens 15 procent till 10 procent”, säger han.

Holmberg påminner också om att den som bara planerar att bo kvar under studietiden bör vara extra försiktig.

”Om du bara tänker äga den under studietiden och sedan sälja är det extra viktigt att vara försiktig och noggrann i ditt köpbeslut. Detta då kortsiktigt ägande innebär en större risk om priserna skulle falla”, säger han.

Så lång tid tar det att få ihop kontantinsatsen

StadPris enrummareKontantinsats (15 %)Tid att spara
Borlänge498 750 kr74 813 kr4 år och 2 mån
Borås446 250 kr66 938 kr3 år och 9 mån
Eskilstuna536 250 kr80 438 kr4 år och 5 mån
Falun937 500 kr140 625 kr6 år och 9 mån
Gävle650 000 kr97 500 kr5 år och 1 mån
Göteborg1 675 000 kr251 250 kr10 år och 1 mån
Halmstad1 155 000 kr173 250 kr7 år och 10 mån
Kalmar643 375 kr96 506 kr5 år och 1 mån
Karlstad837 500 kr125 625 kr6 år och 3 mån
Kristianstad520 000 kr78 000 kr4 år och 3 mån
Linköping1 150 000 kr172 500 kr7 år och 10 mån
Luleå935 000 kr140 250 kr6 år och 9 mån
Lund1 555 000 kr233 250 kr9 år och 7 mån
Malmö970 000 kr145 500 kr6 år och 11 mån
Stockholm2 375 000 kr356 250 kr12 år och 6 mån
Sundsvall400 000 kr60 000 kr3 år och 5 mån
Umeå1 110 000 kr166 500 kr7 år och 8 mån
Uppsala1 460 000 kr219 000 kr9 år och 3 mån
Västerås545 000 kr81 750 kr4 år och 5 mån
Växjö800 000 kr120 000 kr6 år och 0 mån
Örebro890 000 kr133 500 kr6 år och 6 mån
Östersund675 000 kr101 250 kr5 år och 3 mån

Så har Hemnet räknat

Kontantinsatsen motsvarar 15 procent av bostadspriset. Priserna bygger på den 25:e percentilen av faktiska försäljningar hittills i år i respektive kommun. Beräkningarna utgår från ett månatligt sparande motsvarande barnbidraget, placerat på börsen med en historisk genomsnittlig avkastning på 10 procent inklusive återinvesterade utdelningar.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

