För den som vill köpa studentlägenhet gäller det att spara i tid. Hemnet visar hur många års sparande kontantinsatsen kräver.
Så lång tid tar det att spara till en studentetta – stad för stad
Att flytta hemifrån till en studentetta och börja plugga är för många en dröm. Men den drömmen kan ta lång tid att förverkliga, i vissa städer över ett decennium.
Missa inte: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS
Studentetta kan ta över tolv år
Dagens PS har tidigare berättat om de höga trösklarna för unga på bostadsmarknaden. En undersökning visar att var tredje under 25 år tror sig behöva ta ett blancolån för att ha råd med kontantinsatsen.
”Att unga i så hög grad uppger att de behöver ta blancolån för att finansiera sin första bostad visar på ett systemfel. Systemet är byggt för dem som redan har goda ekonomiska förutsättningar. Resultatet blir ett växande utanförskap på bostadsmarknaden”, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare.
Hemnets senaste kartläggning visar samtidigt hur lång tid det tar att spara ihop till en studentetta. I Stockholm krävs en insats på 356 250 kronor vilket motsvarar mer än tolv års sparande.
I Sundsvall landar kontantinsatsen på 60 000 kronor och kan nås på lite mindre än tre och ett halvt år.
Studentlägenhet en klassfråga
Skillnaderna mellan städerna är tydliga. I storstäderna tar det längst tid, följt av klassiska universitetsorter som Lund och Uppsala. Billigast är Sundsvall, Borås och Borlänge.
Samtidigt lever många studenter på marginalen. När hyran är betald återstår bara några hundralappar i plånboken, enligt en ny rapport.
”Det är en kronisk och systematisk bostadskris. Hyrorna är höga, kötiderna långa och många tvingas tacka nej till utbildningar. Ytterst är det en klassfråga”, säger Rasmus Lindstedt, ordförande i SFS, till DN.
Att spara ihop till en egen bostad blir i det ljuset ännu mer avlägset. För många unga är kontantinsatsen helt enkelt ouppnåelig.
Läs också: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS
Hemnet: “Börja spara i tid”
Enligt Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet, gäller det att tänka långsiktigt.
”Det är viktigt att börja spara i tid, oavsett om sparandet är till dig själv eller till dina barn. Även mindre summor ger stor effekt över längre tid. Samtidigt kan förutsättningarna komma att förändras. Under 2026 väntas kravet på kontantinsats sänkas från dagens 15 procent till 10 procent”, säger han.
Holmberg påminner också om att den som bara planerar att bo kvar under studietiden bör vara extra försiktig.
”Om du bara tänker äga den under studietiden och sedan sälja är det extra viktigt att vara försiktig och noggrann i ditt köpbeslut. Detta då kortsiktigt ägande innebär en större risk om priserna skulle falla”, säger han.
Så lång tid tar det att få ihop kontantinsatsen
|Stad
|Pris enrummare
|Kontantinsats (15 %)
|Tid att spara
|Borlänge
|498 750 kr
|74 813 kr
|4 år och 2 mån
|Borås
|446 250 kr
|66 938 kr
|3 år och 9 mån
|Eskilstuna
|536 250 kr
|80 438 kr
|4 år och 5 mån
|Falun
|937 500 kr
|140 625 kr
|6 år och 9 mån
|Gävle
|650 000 kr
|97 500 kr
|5 år och 1 mån
|Göteborg
|1 675 000 kr
|251 250 kr
|10 år och 1 mån
|Halmstad
|1 155 000 kr
|173 250 kr
|7 år och 10 mån
|Kalmar
|643 375 kr
|96 506 kr
|5 år och 1 mån
|Karlstad
|837 500 kr
|125 625 kr
|6 år och 3 mån
|Kristianstad
|520 000 kr
|78 000 kr
|4 år och 3 mån
|Linköping
|1 150 000 kr
|172 500 kr
|7 år och 10 mån
|Luleå
|935 000 kr
|140 250 kr
|6 år och 9 mån
|Lund
|1 555 000 kr
|233 250 kr
|9 år och 7 mån
|Malmö
|970 000 kr
|145 500 kr
|6 år och 11 mån
|Stockholm
|2 375 000 kr
|356 250 kr
|12 år och 6 mån
|Sundsvall
|400 000 kr
|60 000 kr
|3 år och 5 mån
|Umeå
|1 110 000 kr
|166 500 kr
|7 år och 8 mån
|Uppsala
|1 460 000 kr
|219 000 kr
|9 år och 3 mån
|Västerås
|545 000 kr
|81 750 kr
|4 år och 5 mån
|Växjö
|800 000 kr
|120 000 kr
|6 år och 0 mån
|Örebro
|890 000 kr
|133 500 kr
|6 år och 6 mån
|Östersund
|675 000 kr
|101 250 kr
|5 år och 3 mån
Så har Hemnet räknat
Kontantinsatsen motsvarar 15 procent av bostadspriset. Priserna bygger på den 25:e percentilen av faktiska försäljningar hittills i år i respektive kommun. Beräkningarna utgår från ett månatligt sparande motsvarande barnbidraget, placerat på börsen med en historisk genomsnittlig avkastning på 10 procent inklusive återinvesterade utdelningar.
Läs även: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. Dagens PS
Läs även: Arv allt senare – experten varnar för generationsklyfta. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
