Så lång tid tar det att spara till en studentetta – stad för stad

Att flytta hemifrån till en studentetta och börja plugga är för många en dröm. Men den drömmen kan ta lång tid att förverkliga, i vissa städer över ett decennium.

Studentetta kan ta över tolv år

Dagens PS har tidigare berättat om de höga trösklarna för unga på bostadsmarknaden. En undersökning visar att var tredje under 25 år tror sig behöva ta ett blancolån för att ha råd med kontantinsatsen.

”Att unga i så hög grad uppger att de behöver ta blancolån för att finansiera sin första bostad visar på ett systemfel. Systemet är byggt för dem som redan har goda ekonomiska förutsättningar. Resultatet blir ett växande utanförskap på bostadsmarknaden”, säger Daniella Waldfogel, vd på Stockholms Handelskammare.

Många unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden (Foto: Pexels)

Hemnets senaste kartläggning visar samtidigt hur lång tid det tar att spara ihop till en studentetta. I Stockholm krävs en insats på 356 250 kronor vilket motsvarar mer än tolv års sparande.

I Sundsvall landar kontantinsatsen på 60 000 kronor och kan nås på lite mindre än tre och ett halvt år.