Plutonium från kärnvapen ska driva kärnkraftverk

Plutonium från kalla kriget ska bli bränsle till nya kärnkraftverk. USA har 50 ton över och förhandlar nu med fem företag.
Plutonium är en biprodukt av kärnklyvning, processen som driver kärnreaktorer.
Under 1900-talet skapade och lagrade USA ungefär 100 ton av materialet som en nyckelkomponent för sina kärnvapen.
Men sedan slutet av kalla kriget har den amerikanska militären demonterat tusentals stridsspetsar från kärnvapen. Det har lämnat efter sig ett lager av ”överskotts-plutonium” vid hårt bevakade federala anläggningar över hela USA.
Halveringstid på 24 000 år
Förutom att det kan användas för vapen är isotopen plutonium-239 mycket giftig vid inandning – och har en halveringstid på 24 000 år.
Nu är tanken att de amerikanska lagren ska komma till användning igen. Trump-administrationen håller på att göra en plan, där plutonium från kalla kriget får användas av företag som vill omvandla det farliga materialet till bränsle för kärnkraftverk.
Planen har skapat både debatt och oro, även bland experter. Om den genomförs är det första gången USA:s regering gör vapenplutonium tillgängligt för privat företag.
USA har mer än 50 ton överskottsplutonium kvar och energidepartementet har tidigare planerat att späda ut mycket av volymen och sedan begrava den.
Förhandlar med fem företag
Denna vecka meddelade samma departementet att man nu i stället valt ut fem företag man ska inleda ”avancerade förhandlingar” med kring att ta emot samma plutonium.
Några av dessa företag – Oklo och Newcleo – har redan uttalat att det här med att omvandla avfallet till bränsle är ett bättre sätt att göra sig av med det.
USA och amerikanska energiföretag vill bygga en omfattande mängd nya kärnkraftverk – men USA kan ännu inte framställa tillräckligt mycket bränsle.
”Bristen på bränsle är en av de största hindren för mer kärnkraft just nu”, säger Jacob DeWitte, vdför Oklo som utvecklar en ny typ av SMR, små modulära reaktorer, hos New York Times.
”Detta kommer att hjälpa oss att få mer kärnkraft online snabbare.”
De som är kritiska till planen påpekar att tidigare försök gjort att omvandla plutonium till bränsle för reaktorer. Det har gett tekniska svårigheter och, inte minst, skenande kostnader.
”Måste göra oss av med det permanent”
”Länder har provat detta och kommit fram till att, hur trevligt det än vore att använda plutonium som bränsle, så är det egentligen bara en belastning och vi måste göra oss av med det permanent”, säger Scott Roecker, vice vd på Nuclear Threat Initiative som arbetar mot kärnvapen.
Förutom Oklo har regeringen valt ut Standard Nuclear, Exodys Energy, Shine Technologies och Flibe Energy att förhandla med.
Programmet ”förväntas hjälpa företag att frigöra nästa nivå av privat finansiering för att bredda den inhemska kärnbränsleförsörjningen, stimulera innovation inom amerikansk återvinningsteknik och frigöra finansiering från den privata sektorn för att driva på landets kärnkraftsrenässans”, säger Michael Goff, biträdande minister för kärnenergi, i ett uttalande.
Bättre i privat regi?
Företagen säger, naturligtvis, att de är beredda att hantera logistiska utmaningar. Stefano Buono, vd för Newcleo, hävdar, lika självklart, att hans företag ska lyckas där tidigare ansträngningar misslyckats.
”Sista gången detta försöktes drevs det inte som ett privat företag, och det fanns i princip inga kunder till bränslet”, säger Buono.
”Vi tror att vi kan göra detta till en mycket konkurrenskraftig kostnad.”
