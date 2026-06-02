Plutonium från kärnvapen ska driva kärnkraftverk

Förhandlar med fem företag

ANNONS

Denna vecka meddelade samma departementet att man nu i stället valt ut fem företag man ska inleda ”avancerade förhandlingar” med kring att ta emot samma plutonium.

Några av dessa företag – Oklo och Newcleo – har redan uttalat att det här med att omvandla avfallet till bränsle är ett bättre sätt att göra sig av med det.

USA och amerikanska energiföretag vill bygga en omfattande mängd nya kärnkraftverk – men USA kan ännu inte framställa tillräckligt mycket bränsle.

”Bristen på bränsle är en av de största hindren för mer kärnkraft just nu”, säger Jacob DeWitte, vdför Oklo som utvecklar en ny typ av SMR, små modulära reaktorer, hos New York Times.

”Detta kommer att hjälpa oss att få mer kärnkraft online snabbare.”

De som är kritiska till planen påpekar att tidigare försök gjort att omvandla plutonium till bränsle för reaktorer. Det har gett tekniska svårigheter och, inte minst, skenande kostnader.

Här är elpriserna höga – helt i onödan. Dagens PS

Även Frankrike vill ha ny kärnkraft. Här president Macron vid en inspektion en ny reaktor i Penly. Några planer kring plutonium från kärnvapen sägs inte finnas. (Foto: Ludovic Marin/AP-TT)

”Måste göra oss av med det permanent”

ANNONS

”Länder har provat detta och kommit fram till att, hur trevligt det än vore att använda plutonium som bränsle, så är det egentligen bara en belastning och vi måste göra oss av med det permanent”, säger Scott Roecker, vice vd på Nuclear Threat Initiative som arbetar mot kärnvapen.

Förutom Oklo har regeringen valt ut Standard Nuclear, Exodys Energy, Shine Technologies och Flibe Energy att förhandla med.

Programmet ”förväntas hjälpa företag att frigöra nästa nivå av privat finansiering för att bredda den inhemska kärnbränsleförsörjningen, stimulera innovation inom amerikansk återvinningsteknik och frigöra finansiering från den privata sektorn för att driva på landets kärnkraftsrenässans”, säger Michael Goff, biträdande minister för kärnenergi, i ett uttalande.

Nu satsar oljelandet på kärnkraft. Dagens PS

Bättre i privat regi?

Företagen säger, naturligtvis, att de är beredda att hantera logistiska utmaningar. Stefano Buono, vd för Newcleo, hävdar, lika självklart, att hans företag ska lyckas där tidigare ansträngningar misslyckats.

”Sista gången detta försöktes drevs det inte som ett privat företag, och det fanns i princip inga kunder till bränslet”, säger Buono.

”Vi tror att vi kan göra detta till en mycket konkurrenskraftig kostnad.”

Fritt fram för kärnkraft vid kusterna. Dagens PS

ANNONS