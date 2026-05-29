Datacenter som slukar el är ett växande problem. Nu försöker Nvidia lösa problemet med att förändra tekniken.
Nvidia storsatsar på ny teknik – överför data genom ljus
AI-jätten Nvidia har under våren investerat motsvarande minst 6,5 miljarder dollar i bolag som utvecklar fotonik.
Det är en teknik som använder ljus i stället för elektriska signaler för att överföra data.
Satsningen ses som ett försök att lösa ett av de största hindren för den fortsatta AI-expansionen: den snabbt växande energiförbrukningen i datacenter.
Investerar flera miljarder dollar
I dag sker huvuddelen av datakommunikationen mellan servrar, grafikprocessorer och andra komponenter via elektriska signaler genom kopparkablar.
Metoden är beprövad och relativt billig, men kräver stora mängder energi när datamängderna växer.
Fotonik, där information skickas med hjälp av ljuspulser genom optiska förbindelser, bedöms kunna erbjuda betydligt högre kapacitet med lägre energiförbrukning, skriver CNBC.
Sedan mars har Nvidia investerat omkring två miljarder dollar vardera i teknikbolagen Lumentum, Coherent och Marvell.
Ökar behovet av tekniken
Därtill kommer en investering på 500 miljoner dollar i Corning för utveckling av optiska anslutningslösningar samt deltagande i en finansieringsrunda för startupbolaget Ayer Labs.
Utvecklingen drivs av de allt större kraven från avancerade AI-modeller.
När modellerna växer och används av fler människor ökar behovet av att snabbt flytta enorma mängder data mellan processorer, minnen och datacenter.
Enligt branschanalytiker riskerar dagens elektriska lösningar att bli en flaskhals både vad gäller prestanda och energiförbrukning.
Får konkurrens av techjättar
Nvidia har redan börjat integrera fotonik i delar av sitt nätverksutbud för AI-infrastruktur.
Tekniken väntas spela en central roll i framtida så kallade AI-fabriker, där miljontals grafikprocessorer kan kopplas samman över flera anläggningar.
Flera andra teknikjättar positionerar sig också inom området. AMD har både investerat i fotonikföretag och genomfört uppköp inom sektorn.
Många utmaningar återstår
Även investeringsenheter kopplade till Google och Microsoft har deltagit i finansieringsrundor för bolag som utvecklar optiska lösningar för AI-marknaden.
Trots det växande intresset återstår betydande utmaningar innan tekniken kan användas i stor skala.
Tillverkningen kräver extrem precision när optiska komponenter ska integreras med traditionella halvledare, vilket gör produktionen komplicerad och kostsam.
Branschexperter bedömer därför att övergången kommer att ske gradvis.
