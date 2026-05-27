Energimyndigheten stoppar Sveriges grönaste industrisatsning

Mer utsläpp än alla flygplan i hela Sverige

Cementfabriken i Slite på Gotland är ett klimatmonster i sin egen klass. Enligt Transportstyrelsens officiella statistik genererade hela det svenska inrikesflyget 0,35 miljoner ton koldioxid år 2023.

Slitefabriken släpper enligt Heidelberg Materials egna uppgifter ut 1,5 miljoner ton per år, vilket är mer än fyra gånger hela det svenska inrikesflyget.

Norge fick jobben, medan Sverige fick notan

Heidelberg Materials ansökte om nära 8 miljarder kronor i statligt stöd för att bygga om fabriken med CCS-teknik. Energimyndigheten sade nej. Samma bolag fick sedan grönt ljus och statlig medfinansiering i Norge, där världens första fullskaliga CCS-anläggning för cement nu är i drift i Brevik.

Sverige exporterade alltså inte bara ett klimatprojekt, utan även arbetstillfällen, industriell kompetens och konkurrenskraft. Som Realtid rapporterat är byggsektorns beroende av inhemsk cement en systemrisk som sträcker sig långt bortom Gotlands kalkberg.

PS analys

Det svenska avslaget handlar inte om teknik, CCS fungerar, det bevisar Norge. Det handlar om politisk riskvilja. Medan konkurrenter skaffar sig ett försprång i grön industri väljer Sverige att vänta.

Med EU:s koldioxidkrav som gradvis skruvas åt riskerar Heidelberg Materials svenska verksamhet att tappa konkurrenskraft när marknaden väl är redo att betala för fossilfri cement.

Att SEI nu varnar för att omställningstakten globalt är katastrofalt låg borde vara en väckarklocka, inte minst för den regering som sa nej.

