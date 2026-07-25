Sydkorea har fått ett godkännande för ett gigantiskt containerfartyg som drivs av två kärnreaktorer med smält salt.
Unikt lastfartyg godkänt: Drivs med smält salt
Det är ett unikt koncept som nu fått sitt godkännande i Sydkorea. 16 juli offentliggjorde ett statligt institut nyheten som kan förändra den globala sjöfarten i grunden.
Det handlar om ett lastfartyg, ett gigantiskt containerfartyg, som drivs av två kärnreaktorer med smält salt.
American Bureau of Shipping (ABS), ett av världens ledande klassificeringssällskap inom sjöfart, har beviljat principgodkännande för konceptet med ett containerfartyg med en kapacitet på 15 000 TEU. En TEU motsvarar volymen av en standardiserad 20-fotscontainer.
Fartyget ska inte drivas av tung eldningsolja, utan av två små kärnreaktorer med smält salt. Det skulle potentiellt kunna segla i åratal utan att någonsin behöva tanka.
Stark trio bakom projektet
Bakom projektet står en sydkoreansk trio i form av sjöfartsforsknings-institutet Kriso, industrijätten Samsung Heavy Industries och kärnteknikforskningsinstitutet Kaeri.
Tillsammans har man utvecklat reaktorn Marina, ett initiativ i ett statlig program ”K-Moonshot”, ett av tolv stora tekniska uppdrag Sydkorea vill genomföra detta decennium.
Godkännandet kommer dessutom bara en månad efter en första validering från brittiska Lloyd´s Register, vilket understryker projektets trovärdighet, påpekar Média 24.
Kärnkraftsdrivna handelsfartyg är ingen nyhet – och konceptet är en mångårig ambition inom branschen, testad med misslyckanden som följd flera gånger sedan 1960-talet.
Under 60 år har kommersiell kärnkraftsdriven fartygstrafik aldrig lyckats få fäste. I stället har det varit för kostsamt, för komplext och för impopulärt hos allmänheten.
Fungerar radikalt annorlunda
Att Sydkorea nu ser ut att ha lyckats beror alltså på MSR, en reaktor med smält salt. En sådan fungerar enligt en radikalt annorlunda princip än de tidigare varianter världen sett.
Kärnbränslet är inte i fast form, i stället upplöst i ett flytande salt som värmts upp till mellan 600 och 700 grader Celsius, men som hålls vid normalt atmosfäriskt tryck.
Eftersom inget högt tryck förekommer finns det ingen risk för ångexplosion.
Det som gör det koreanska konceptet intressant är att ingenjörerna inte bara installerat en reaktor i befintligt skrov, utan konstruerat om hela fartyget kring dess kärnkraftskälla.
Utrymmet för de två reaktorerna är placerat precis i mitten av skrovet.
Detta minimerar de böjpåkänningar fartyget utsätts för i vågorna och skyddar reaktorerna mot eventuella sidokollisioner, då fartygets sidor är dess mest sårbara delar.
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Principgodkännande hittills
Reaktorerna levererar stabil och kontinuerlig effekt, medan batterierna fångar upp effekttoppar och fluktuationer.
Om en reaktor behöver stängas av för underhåll tar den andra reaktorn och batterierna automatiskt över belastningen. Fartyget slutar aldrig att röra sig.
I nuläget rör det sig endast om ett principgodkännande, inte ett driftsatt fartyg. ABS har bedömt konceptet som tekniskt genomförbart och säkert på pappret.
Det är en viktig milstolpe, men långt ifrån det sista steget. De tekniska utmaningarna är fortfarande betydande.
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Hård konkurrens – men ett trumfkort
Samtidigt står konkurrenterna inte stilla. Redan 2023 presenterade Kina ett koncept för ett ännu större kärnkraftsdrivet containerfartyg med en kapacitet på 24 000 TEU.
Norska Ulstein arbetar på ett toriumdrivet fartyg, medan danska Seaborg utvecklar egna kompakta reaktorer med smält salt.
Samtidigt sitter Sydkorea med en trumf på hand. Landet är både världsledande inom skeppsbyggnad och en betydande aktör inom civil kärnkraft. Få länder besitter båda dessa förmågor.