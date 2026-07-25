Unikt lastfartyg godkänt: Drivs med smält salt

Det handlar om ett lastfartyg, ett gigantiskt containerfartyg, som drivs av två kärnreaktorer med smält salt.

American Bureau of Shipping (ABS), ett av världens ledande klassificeringssällskap inom sjöfart, har beviljat principgodkännande för konceptet med ett containerfartyg med en kapacitet på 15 000 TEU. En TEU motsvarar volymen av en standardiserad 20-fotscontainer.

Fartyget ska inte drivas av tung eldningsolja, utan av två små kärnreaktorer med smält salt. Det skulle potentiellt kunna segla i åratal utan att någonsin behöva tanka.

Stark trio bakom projektet

Bakom projektet står en sydkoreansk trio i form av sjöfartsforsknings-institutet Kriso, industrijätten Samsung Heavy Industries och kärnteknikforskningsinstitutet Kaeri.

Tillsammans har man utvecklat reaktorn Marina, ett initiativ i ett statlig program ”K-Moonshot”, ett av tolv stora tekniska uppdrag Sydkorea vill genomföra detta decennium.

Godkännandet kommer dessutom bara en månad efter en första validering från brittiska Lloyd´s Register, vilket understryker projektets trovärdighet, påpekar Média 24.

Kärnkraftsdrivna handelsfartyg är ingen nyhet – och konceptet är en mångårig ambition inom branschen, testad med misslyckanden som följd flera gånger sedan 1960-talet.

Under 60 år har kommersiell kärnkraftsdriven fartygstrafik aldrig lyckats få fäste. I stället har det varit för kostsamt, för komplext och för impopulärt hos allmänheten.

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