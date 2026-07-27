Solceller på staketet i stället för på taket

Kan ge jämnare produktion

Till skillnad från konventionella solpaneler monteras panelerna vertikalt. Det gör att de fångar mer solljus när solen står lågt på himlen, vilket kan ge högre elproduktion under morgnar och kvällar. Under vintern kan även ljus som reflekteras från snö bidra till produktionen.

Prislappen är däremot betydande. En två meter lång staketmodul kostar på bolagets hemsida 620 euro, vilket innebär att investeringen snabbt blir stor för längre installationer. De 100 meter som enligt företaget ger en effekt på 18,8 kilowatt skulle alltså kosta 31 000 euro, motsvarande 343 000 kronor.

Men lösningen kan vara intressant för fastighetsägare som saknar lämpliga takytor eller vill öka sin solelproduktion utan att bygga ut solceller på taket.

Får stöd av forskning

Konceptet med vertikala, bifaciala solpaneler är inte nytt. Tyska Next2Sun har kommersialiserat liknande lösningar, och flera vetenskapliga studier pekar på att tekniken kan ge en jämnare elproduktion under morgon- och kvällstimmarna samt minska problemen med smuts och snö på panelerna.

Även forskningen pekar åt samma håll. Studier från bland annat Purdue University visar att vertikalt monterade bifaciala solpaneler i många fall kan ge en jämnare produktion över dagen och erbjuda fördelar i nordligare klimat, även om den totala årsproduktionen varierar beroende på plats och utformning.

Sunboosters uppgifter om effekt och lönsamhet företagets egna och har ännu inte verifierats i oberoende tester.

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