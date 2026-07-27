Tysk solkraft stängdes av motsvarande 1 463 gigawattimmar under första halvåret, upp 20 procent från 1 216 samma period i fjol.
Tyskland stänger av sol- och vindkraft 20 procent mer i år
Samtidigt som sol- och vindkraften stängdes av sjönk antalet timmar med negativt elpris i landet från 389 till 299. Det framkommer av en analys från Montel. Producenterna stänger alltså av oftare trots att minuspriserna har blivit färre.
Dagens PS beskrev redan i maj hur negativa elpriser i Europa inte är den goda nyheten de låter som.
Subventionen som slutade skydda
Den tyska solspetslagen som infördes förra året, drar in det garanterade pristillägget för nya anläggningar så snart marknadspriset går under noll. Fortsätter man producera säljer man till förlust, så man stänger helt enkelt av.
Bedömare i Montels genomgång beskriver incitamentet som betydligt skarpare sedan lagen trädde i kraft. Förnybart stod för 45,5 procent av EU:s elproduktion under första kvartalet 2026, enligt Eurostat.
Sverige gjorde samma sak, ett halvår senare
Den 1 januari 2026 försvann skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme för svenska mikroproducenter. Åren 2020 till 2023 gav den i genomsnitt runt 3 300 kronor per hushåll och år, vilket motsvarar ungefär 5 500 sålda kilowattimmar, enligt regeringens proposition.
Det gröna avdraget för solceller hade dessförinnan sänkts den 1 juli 2025, från 20 till 15 procent.
Skillnaden mot Tyskland handlar om handlingsutrymme. En tysk solpark stänger av när priset kryper under noll.
En svensk villaägare kan strypa exporten bara med batteri eller hybridväxelriktare. Utan den utrustningen återstår nätnyttan på ungefär fem till sex öre per kilowattimme och, hos vissa elhandlare, ett prisgolv vid noll.
Exponeringen blir därmed mindre dramatisk men mer permanent.
Därför når tyska beslut din elräkning
Under 2025 noterades över 300 timmar med negativt pris i elområde 3, och årets lägsta notering i landet stannade på minus 104 öre per kilowattimme, enligt Fortum. Södra Sverige följer kontinenten tätast.
Realtid har beskrivit hur svenska priser landar på europeisk nivå så snart exportkablarna inte är fulla, vilket är precis vad en tysk soleftermiddag åstadkommer.
Båda länderna har alltså plockat bort bufferten mellan producent och spotpris, men utfallen skiljer sig. Tyskland kastar bort ren el. Sverige flyttar förlusten till hushållet utan att systemet vinner något på affären.
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