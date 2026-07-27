Tyskland stänger av sol- och vindkraft 20 procent mer i år

Sverige gjorde samma sak, ett halvår senare

Den 1 januari 2026 försvann skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme för svenska mikroproducenter. Åren 2020 till 2023 gav den i genomsnitt runt 3 300 kronor per hushåll och år, vilket motsvarar ungefär 5 500 sålda kilowattimmar, enligt regeringens proposition.

Det gröna avdraget för solceller hade dessförinnan sänkts den 1 juli 2025, från 20 till 15 procent.

Skillnaden mot Tyskland handlar om handlingsutrymme. En tysk solpark stänger av när priset kryper under noll.

En svensk villaägare kan strypa exporten bara med batteri eller hybridväxelriktare. Utan den utrustningen återstår nätnyttan på ungefär fem till sex öre per kilowattimme och, hos vissa elhandlare, ett prisgolv vid noll.

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Exponeringen blir därmed mindre dramatisk men mer permanent.

Därför når tyska beslut din elräkning

Under 2025 noterades över 300 timmar med negativt pris i elområde 3, och årets lägsta notering i landet stannade på minus 104 öre per kilowattimme, enligt Fortum. Södra Sverige följer kontinenten tätast.

Realtid har beskrivit hur svenska priser landar på europeisk nivå så snart exportkablarna inte är fulla, vilket är precis vad en tysk soleftermiddag åstadkommer.

Båda länderna har alltså plockat bort bufferten mellan producent och spotpris, men utfallen skiljer sig. Tyskland kastar bort ren el. Sverige flyttar förlusten till hushållet utan att systemet vinner något på affären.

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