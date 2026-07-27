OpenAI:s vd Sam Altman: "Vi är redan i singulariteten"

Skäl till oro?

Singulariteten här nu?

OpenAI:s vd Sam Altman är i stället väldigt optimistisk. Han hävdar att världen redan har passerat en av teknikvärldens mest omdiskuterade milstolpar – den tekniska singulariteten, rapporterar Business Insider.

I en intervju i podcasten Relentless säger Altman att utvecklingen inom artificiell intelligens nu har nått en punkt som för bara några år sedan betraktades som science fiction.

”Vi befinner oss nu i singulariteten. Jag har väntat på det här hela mitt liv”, säger han.

Singulariteten beskrivs ofta som den tidpunkt då AI överträffar mänsklig intelligens och därefter utvecklas i en takt som blir svår för människor att förutse eller kontrollera. Singulariteten är också den punkt där allt går utför för mänskligheten i science fiction-filmer som ”The Terminator”, ”The Matrix” och ”2001: Ett rymdäventyr”.

”Enormt positivt och bra för världen”

Enligt Altman var singulariteten för bara ett decennium sedan något han och kollegorna diskuterade över lunchen, utan att riktigt tro att de skulle få uppleva den.

”Nu är vi faktiskt i det ögonblicket. Jag tror att det kommer att bli fantastiskt, enormt positivt och bra för världen”, säger han.

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Alla delar dock inte den optimistiska synen. Googles DeepMind-chef Demis Hassabis har beskrivit mänskligheten som stående vid ”singularitetens fot”, medan Nvidias vd Jensen Huang nyligen avfärdade diskussionen om singulariteten och medveten AI som spekulativ.

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