Ett samarbete mellan Sverige och Ukraina har skapat en certifierad kurs kring drönare för Nato. Det för samtidigt Ukraina närmare Nato.
Ukraina och Sverige skapar Nato-resurs
Swedint står för ”Swedish Armed Forces International Centre” och är, som hörs, Försvarsmaktens internationella centrum.
Det är ett kompetenscentrum för multinationell stabsutbildning och fungerar som ett ackrediterat Nato-partnerträningscenter.
Swedint är lokaliserat i Kungsängens garnison och organisatoriskt underställt Livgardet.
På Swedint har man nu genomfört den första pilotkursen av Drone Warfare Awareness Course, DWAC, vilket varit en framgång, enligt Försvarsmakten.
Förslaget från Nato är nu att kursen blir certifierad som ”Nato Selected”, vilket skulle göra DWAC till den första drönarkursen inom Nato och samtidigt den första ukrainska kurs som Nato-certifieras.
I anslutning till diskussionen om Ukrainas koppling till Nato är det en detalj som bör uppmärksammas.
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Samarbete Sverige-Ukraina
Kursen har utvecklats i samarbete mellan Ukraina och Sverige, med ambitionen att lära ut hur drönare påverkar modern krigföring och vilka konsekvenserna blir för egna och motståndarens förband.
Christoffer Bergman, major och bekämpningschef på 7:e brigaden, var en av kursdeltagarna.
Han pekar särskilt på värdet av att utbildningen genomfördes med ukrainska instruktörer som har aktuella erfarenheter från krig och kunskap om Ryssland.
Uppdaterad kunskap
”Det krävs förstahandsinformation och här är den uppdaterad. De kan berätta vad som hände förra veckan”, säger Bergman i ett pressmeddelande.
Trots att han försökt läsa på om drönarkrigföring har kursen varit en ögonöppnare, menar han.
”Jag har inte förstått omfattningen av drönarkrigföringen. Vad den medger och vad hotet resulterar i, framför allt vad gäller taktikanpassningar”, berättar Christoffer Bergman.
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Kostnadseffektivitet centralt
”Ukrainarna har också varit duktiga på att belysa vad som har varit kostnadseffektivt och inte. Exempelvis nämnde de att det behövs mellan sju och tio drönare för att slå ut ett stridsfordon eller en stridsvagn. Drönarna kostar några tusenlappar och en stridsvagn ett antal miljoner”, exemplifierar han.
Försvarsmakten har beställt en mobil variant av kursen DWAC, vilken ska levereras under hösten. Efter det kommer kursen att hållas hos Nato Jatec i Polen.