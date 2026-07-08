Ukraina och Sverige skapar Nato-resurs

Swedint är lokaliserat i Kungsängens garnison och organisatoriskt underställt Livgardet.

På Swedint har man nu genomfört den första pilotkursen av Drone Warfare Awareness Course, DWAC, vilket varit en framgång, enligt Försvarsmakten.

Förslaget från Nato är nu att kursen blir certifierad som ”Nato Selected”, vilket skulle göra DWAC till den första drönarkursen inom Nato och samtidigt den första ukrainska kurs som Nato-certifieras.

I anslutning till diskussionen om Ukrainas koppling till Nato är det en detalj som bör uppmärksammas.

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Samarbete Sverige-Ukraina

Kursen har utvecklats i samarbete mellan Ukraina och Sverige, med ambitionen att lära ut hur drönare påverkar modern krigföring och vilka konsekvenserna blir för egna och motståndarens förband.

Christoffer Bergman, major och bekämpningschef på 7:e brigaden, var en av kursdeltagarna.

Han pekar särskilt på värdet av att utbildningen genomfördes med ukrainska instruktörer som har aktuella erfarenheter från krig och kunskap om Ryssland.

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