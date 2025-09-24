Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen

Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem.

Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial.

Varför återvinning inte räcker

Plast gjorde vardagen enklare, men dess hållbarhet har blivit en global belastning. Påsar, flaskor och förpackningar tar hundratals år att brytas ner och förvandlas till mikroplaster som sprids i jord, vatten och luft. Dessa partiklar hittar in i näringskedjorna och utgör en direkt hälsorisk.

Ett aktuellt exempel är den dolda plastkyrkogård som forskare nyligen upptäckt på Medelhavets botten, fylld av plastpåsar och förpackningar som blir kvar i århundraden.

Plast som flyter på ytan kan till slut hamna på havsbottnen och bli kvar i århundraden.



Återvinning har länge setts som lösningen, men varje cykel försvagar plasten och gör den mindre användbar. Samtidigt fortsätter plastproduktionen att öka. Det betyder att återvinning aldrig kan hålla jämna steg eftersom mängden avfall blir större för varje år.

Vid University of Delaware valde forskare därför att tänka om. De ställde frågan: kan plast behandlas som bränsle? Enligt studien visar resultaten att det är möjligt.

“Istället för att låta plast hopas upp som avfall, behandlar upcycling dem som fasta bränslen som kan omvandlas till användbara flytande bränslen och kemikalier, vilket erbjuder en snabbare, mer effektiv och miljövänlig lösning”, säger professor Dongxia Liu, seniorförfattare till studien till Earth.com.