En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder.
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
Mest läst i kategorin
Rolls-Royce mot GE – kampen om svensk kärnkraft
Två globala jättar gör upp om framtidens kärnkraft i Sverige. Rolls-Royce och GE slåss om miljardkontraktet vid Ringhals. Sverige står inför ett av sina största energibeslut på decennier. Två reaktortekniker tävlar om att bli framtidens kärnkraft, men samtidigt vill svenskarna inte öppna plånboken för att betala notan. Missa inte: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens …
19-åring åtalas för cyberattacker – pressat offer på 1,2 miljarder
Två unga män från Storbritannien står nu inför allvarliga anklagelser efter att ha kopplats till en serie omfattande cyberattacker. En av männen misstänks ha spelat en central roll i intrång som påverkat både företag och myndigheter, med krav på betalningar som uppgår till hundratals miljoner svenska kronor. Utredningarna sträcker sig över flera länder, vilket belyser …
Svensk AI bakom framtidens drönare – teknik utvärderas av Nato
Svensk AI-teknik för självlärande drönare testas av Nato. Systemet kan användas i fält utan att dela känslig information. Ett Uppsala-bolag har tagit fram en AI-lösning som gör militära drönare självständiga. Nu testas systemet i ett Nato-projekt med sikte på framtidens krigföring. Drönare förändrar krigföringen Sedan Rysslands invasion av Ukraina har drönarteknik seglat upp som ett …
Secret Service avslöjar stor spionkupp i New York inför FN-möte
Myndigheterna har avslöjat en stor spionoperation i New York. Mitt under ett viktigt FN-möte hittades dolda nätverk för sabotage. I hjärtat av New York har en hemlig operation avslöjats som kunde ha lamslagit stadens mobilnät. Amerikanska myndigheter har beslagtagit ett massivt antal telekomsystem och SIM-kort, en upptäckt som väcker misstankar om utländskt spionage. Mitt under …
Efter åratal av irritation – nu kan lagen om kakor avskaffas
Europa är trött på webbens ständiga samtyckesrutor. Bryssel vill nu införa nya, enklare regler som kan göra internet smidigare. I ett försök att minska krånglet vill Europeiska kommissionen ändra en av internets mest irriterande lagar från 2009, skriver Politico. Den här lagen tvingar nästan alla webbplatser att visa de där irriterande pop-up-rutorna om kakor. Enligt …
Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem.
Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial.
Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets botten. Dagens PS
Varför återvinning inte räcker
Plast gjorde vardagen enklare, men dess hållbarhet har blivit en global belastning. Påsar, flaskor och förpackningar tar hundratals år att brytas ner och förvandlas till mikroplaster som sprids i jord, vatten och luft. Dessa partiklar hittar in i näringskedjorna och utgör en direkt hälsorisk.
Ett aktuellt exempel är den dolda plastkyrkogård som forskare nyligen upptäckt på Medelhavets botten, fylld av plastpåsar och förpackningar som blir kvar i århundraden.
Återvinning har länge setts som lösningen, men varje cykel försvagar plasten och gör den mindre användbar. Samtidigt fortsätter plastproduktionen att öka. Det betyder att återvinning aldrig kan hålla jämna steg eftersom mängden avfall blir större för varje år.
Vid University of Delaware valde forskare därför att tänka om. De ställde frågan: kan plast behandlas som bränsle? Enligt studien visar resultaten att det är möjligt.
“Istället för att låta plast hopas upp som avfall, behandlar upcycling dem som fasta bränslen som kan omvandlas till användbara flytande bränslen och kemikalier, vilket erbjuder en snabbare, mer effektiv och miljövänlig lösning”, säger professor Dongxia Liu, seniorförfattare till studien till Earth.com.
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Så fungerar tekniken
Metoden bygger på hydrogenolys, en process där vätgas och en katalysator bryter ned plastmolekyler till mindre beståndsdelar. Utmaningen har varit att plastens komplexa struktur gör processen långsam och ineffektiv.
Forskarna vände sig till nanomaterialet MXene, som i sin naturliga form är tätt packat och svårgenomträngligt. Genom att sätta in små pelare av kiseldioxid skapades i stället en porös struktur där polymerer kunde röra sig friare.
“MXener bildar tvådimensionella lager, som sidorna i en bok. Dessa staplade lager i den slutna boken gör det svårt för smält plast att röra sig lätt, vilket begränsar kontakten med katalysatorn”, förklarar doktoranden Ali Kamali.
Enligt forskarna gav detta ett tydligt resultat. När tekniken testades på LDPE, plasten som används i påsar och omslag, gick omvandlingen nästan dubbelt så snabbt som i tidigare försök. Dessutom styrdes reaktionen mot flytande bränslen i stället för gaser som metan.
Läs också: Vilka länder är mest uppkopplade – Sverige i topp. Dagens PS
Vad händer nu
Den öppna MXene-strukturen gjorde inte bara processen snabbare. Den stabiliserade också de aktiva partiklarna, vilket enligt forskarna gav renare och mer högkvalitativa bränslen.
“Vi kunde producera ett material som inte bara påskyndar omvandlingen utan också förbättrar kvaliteten på bränsleprodukterna. Detta framsteg belyser potentialen hos nanostrukturerade mesoporösa katalysatorer för att förbättra uppcykling av plast”, säger Liu.
Forskarna planerar nu att anpassa tekniken för fler typer av plaster och samarbeta med industrin för att skala upp processen. Enligt studien är nästa steg att förfina katalysatorn och utveckla fler varianter anpassade för olika plasttyper.
Läs även: Så farligt är det att äta korv varje dag, enligt forskare. Dagens PS
Läs även: Här byggs världens högsta vindkraftverk. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak. 32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från …
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera. Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent. …
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder. Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem. Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …