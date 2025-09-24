Dagens PS
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen

Plastavfall kan med hjälp av en ny katalysator omvandlas till flytande bränslen genom en snabbare och mer miljövänlig process.
Plastavfall kan med hjälp av en ny katalysator omvandlas till flytande bränslen genom en snabbare och mer miljövänlig process.
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder.

Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem.

Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial.

Varför återvinning inte räcker

Plast gjorde vardagen enklare, men dess hållbarhet har blivit en global belastning. Påsar, flaskor och förpackningar tar hundratals år att brytas ner och förvandlas till mikroplaster som sprids i jord, vatten och luft. Dessa partiklar hittar in i näringskedjorna och utgör en direkt hälsorisk.

Ett aktuellt exempel är den dolda plastkyrkogård som forskare nyligen upptäckt på Medelhavets botten, fylld av plastpåsar och förpackningar som blir kvar i århundraden.

Plast som flyter på ytan kan till slut hamna på havsbottnen och bli kvar i århundraden.
Plast som flyter på ytan kan till slut hamna på havsbottnen och bli kvar i århundraden.

Återvinning har länge setts som lösningen, men varje cykel försvagar plasten och gör den mindre användbar. Samtidigt fortsätter plastproduktionen att öka. Det betyder att återvinning aldrig kan hålla jämna steg eftersom mängden avfall blir större för varje år.

Vid University of Delaware valde forskare därför att tänka om. De ställde frågan: kan plast behandlas som bränsle? Enligt studien visar resultaten att det är möjligt.

“Istället för att låta plast hopas upp som avfall, behandlar upcycling dem som fasta bränslen som kan omvandlas till användbara flytande bränslen och kemikalier, vilket erbjuder en snabbare, mer effektiv och miljövänlig lösning”, säger professor Dongxia Liu, seniorförfattare till studien till Earth.com.

Så fungerar tekniken

Ali Kamali, doktorand i kemi- och biomolekylärteknik, inspekterar ett prov av flytande bränsle tillverkat av plast. (Foto: University of Delaware)
Ali Kamali, doktorand i kemi- och biomolekylärteknik, inspekterar ett prov av flytande bränsle tillverkat av plast. (Foto: University of Delaware)

Metoden bygger på hydrogenolys, en process där vätgas och en katalysator bryter ned plastmolekyler till mindre beståndsdelar. Utmaningen har varit att plastens komplexa struktur gör processen långsam och ineffektiv.

Forskarna vände sig till nanomaterialet MXene, som i sin naturliga form är tätt packat och svårgenomträngligt. Genom att sätta in små pelare av kiseldioxid skapades i stället en porös struktur där polymerer kunde röra sig friare.

“MXener bildar tvådimensionella lager, som sidorna i en bok. Dessa staplade lager i den slutna boken gör det svårt för smält plast att röra sig lätt, vilket begränsar kontakten med katalysatorn”, förklarar doktoranden Ali Kamali.

Enligt forskarna gav detta ett tydligt resultat. När tekniken testades på LDPE, plasten som används i påsar och omslag, gick omvandlingen nästan dubbelt så snabbt som i tidigare försök. Dessutom styrdes reaktionen mot flytande bränslen i stället för gaser som metan.

Dongxia Liu, professor i kemi- och biomolekylärteknik, och doktoranden Ali Kamali kontrollerar den trycksatta reaktorn som används för att omvandla plast till bränsle, medan postdoktorn Song Luo antecknar. (Foto: University of Delaware)
Dongxia Liu, professor i kemi- och biomolekylärteknik, och doktoranden Ali Kamali kontrollerar den trycksatta reaktorn som används för att omvandla plast till bränsle, medan postdoktorn Song Luo antecknar. (Foto: University of Delaware)
Vad händer nu

Den öppna MXene-strukturen gjorde inte bara processen snabbare. Den stabiliserade också de aktiva partiklarna, vilket enligt forskarna gav renare och mer högkvalitativa bränslen.

“Vi kunde producera ett material som inte bara påskyndar omvandlingen utan också förbättrar kvaliteten på bränsleprodukterna. Detta framsteg belyser potentialen hos nanostrukturerade mesoporösa katalysatorer för att förbättra uppcykling av plast”, säger Liu.

Forskarna planerar nu att anpassa tekniken för fler typer av plaster och samarbeta med industrin för att skala upp processen. Enligt studien är nästa steg att förfina katalysatorn och utveckla fler varianter anpassade för olika plasttyper.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

