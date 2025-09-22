Det är bara ett ikoniskt TV-torn i huvudstaden som når högre. Ett pågående vindkraftsprojekt kan bli landets nya stolthet.
Här byggs världens högsta vindkraftverk
Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026.
Missa inte: Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken. Dagens PS
Ett vindkraftverk i rekordklass
Vid en av Tysklands stora energiregioner tornar en enorm kran upp sig långt över trädtopparna. Byggarbetsplatsen är strikt avspärrad och säkerhetskraven rigorösa.
“Det som byggs här är unikt i världen”, säger presstalespersonen för Gicon, företaget bakom projektet, till Tagesschau.de.
Platsen är Schipkau i Lausitz i södra Brandenburg. Här påbörjades arbetet i juli 2025 och redan har tornet nått 50 meter. När allt står färdigt blir navhöjden 300 meter och med rotorbladen inräknade når vindkraftverket 365 meter. Det är nästan lika högt som Berlins TV-torn, som med sina 368 meter förblir den högsta strukturen i landet. De flesta vindkraftverk ligger normalt på 150 till 200 meter.
“På en höjd av 365 meter har vi betydligt mer och mer stabil vind, och vi kommer att generera mer än dubbelt så mycket elenergi jämfört med konventionella vindkraftverk”, förklarar Jochen Großmann, vd för Gicon. Han talar om ett teknologiskt språng som kan ge helt nya möjligheter för vindkraft.
Läs också: Elchock i Tyskland – 71 nya gaskraftverk behövs. Dagens PS
Arbetare på extrema höjder
Att bygga på dessa höjder innebär extrema villkor. En 150 meter hög kran används redan, men den räcker inte för arbetet högre upp. Här krävs specialister med erfarenhet av att arbeta på nivåer dit ingen kran kan nå.
“I Tyskland finns det inga sådana höjdkunniga arbetare”, säger förmannen Ercan Kekik.
“Killarna kommer alla från Turkiet”, tillägger han.
Med hjälp av klätterutrustning arbetar installatörerna på nivåer där inga kranar i världen kan assistera. Byggplatsen liknar mer ett experimentfält än en traditionell arbetsplats, med skruvar som väger flera kilo och stålkonstruktioner som för tankarna till Eiffeltornet. Basen mäter 48 meter tvärs över marken och ska ge stabilitet åt hela konstruktionen.
Europa halkar efter med vindkraft
Samtidigt som Tyskland bygger rekordhögt går utvecklingen trögare i resten av Europa. Enligt Tagesschau.de installerades 6,8 gigawatt ny vindkraftkapacitet under första halvåret 2025, varav 5,3 gigawatt inom EU:s 27 medlemsländer.
”Detta är mindre än väntat och långt ifrån tillräckligt för att uppnå EU:s energitrygghets- och klimatmål för 2030”, konstaterar branschorganisationen WindEurope, som företräder den europeiska vindkraftsindustrin.
Organisationen har därför sänkt sin prognos för året från 22,5 till 19 gigawatt i hela Europa. För EU justerades prognosen ner från 17 till 14,5 gigawatt.
“Mindre vindkraft är dåliga nyheter för Europas konkurrenskraft. Europeisk industri behöver billig el för att kunna konkurrera med Kina och USA”, varnade föreningen.
Tyskland sticker däremot ut. Landet stod för 42 procent av EU:s nyinstallerade kapacitet under årets sex första månader, totalt 2,2 gigawatt.
“Med undantag för Tyskland gör de flesta europeiska länder inte tillräckligt för att bygga mer vindkraft”, konstaterade WindEurope.
Vindkraftverket i Schipkau planeras att tas i drift sommaren 2026. Med en totalhöjd på 365 meter blir det det högsta i världen och ett pilotprojekt för att pröva ny teknik. Anläggningen ska bidra med erfarenheter som kan ligga till grund för framtida serieproduktion, samtidigt som den sätter fokus på behovet av en snabbare vindkraftsutbyggnad i Europa.
Läs även: Riksrevisionen: Tyskland ute och cyklar med energiomställningen. Dagens PS
Läs även: Brunkol har ersatt Tysklands rena energi. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
