Här byggs världens högsta vindkraftverk

Ett nytt rekord håller på att sättas i Tyskland. Ett vindkraftverk som ska nå hela 365 meter är under uppförande och väntas stå klart sommaren 2026.

Ett vindkraftverk i rekordklass

Vid en av Tysklands stora energiregioner tornar en enorm kran upp sig långt över trädtopparna. Byggarbetsplatsen är strikt avspärrad och säkerhetskraven rigorösa.

“Det som byggs här är unikt i världen”, säger presstalespersonen för Gicon, företaget bakom projektet, till Tagesschau.de.

Platsen är Schipkau i Lausitz i södra Brandenburg. Här påbörjades arbetet i juli 2025 och redan har tornet nått 50 meter. När allt står färdigt blir navhöjden 300 meter och med rotorbladen inräknade når vindkraftverket 365 meter. Det är nästan lika högt som Berlins TV-torn, som med sina 368 meter förblir den högsta strukturen i landet. De flesta vindkraftverk ligger normalt på 150 till 200 meter.

“På en höjd av 365 meter har vi betydligt mer och mer stabil vind, och vi kommer att generera mer än dubbelt så mycket elenergi jämfört med konventionella vindkraftverk”, förklarar Jochen Großmann, vd för Gicon. Han talar om ett teknologiskt språng som kan ge helt nya möjligheter för vindkraft.

