Nästan 10 000 kronor för att laga skärmen på Apples vikbara telefon – utan försäkring

Hård smäll utan skyddsnät

Som vi redan berättat kostar det nästan 10 000 kronor att laga en trasig skärm på Iphone Duo. Priserna för reparationer utförda direkt av tillverkaren varierar beroende på skadans omfattning.

Skador på det yttre skyddsskiktet kostar 49 dollar, knappt 489 kronor, medan andra typer aoch mer omfattande skador kan gå lös på 1 499 dollar, nästan 15 000 kronor.

Kostnaden för att laga baksidan landar på 199 dollar, knappt 1 985 kronor, och ett batteribyte går på 229 dollar, cirka 2 284 kronor. Skador på den bakre kameran har samma pris, ungefär 2 284 kronor, medan den yttre skärmen kostar 379 dollar att åtgärda, det vill säga ganska exakt 3 780 kronor. En kombinerad skada på yttre skärm och baksida kostar 509 dollar, styvt 5 076 kronor.

Allt enligt Cnet.com.

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Förändrar kalkylen för kund

För att skydda sig mot dessa enorma utgifter erbjuder företaget olika abonnemang för service och trygghet. Alternativet AppleCare Plus med stöld och förlust kostar 20 dollar i månaden, drygt 199 kronor) eller 200 dollar per år, drygt 19 900 kronor. Denna tjänst inkluderar obegränsade reparationer för olyckor som fall och vätskeskador samt täckning vid stöld.

Enligt informationen från tillverkaren reduceras avgifterna kraftigt för den som tecknar detta abonnemang. Batteriservice landar på noll kronor och reparationer för den inre skärmen sjunker till 99 dollar, drygt 987 kronor.

Självrisken för stöld eller förlust är satt till 149 dollar, alltså 1 486 kronor. Alternativet AppleCare One kostar också 20 dollar (drygt 199 kronor) i månaden och täcker upp till tre enheter samtidigt under samma villkor. Det märks tydligt att kostnaden för att laga en trasig enhet utan ett giltigt serviceavtal kan bli förödande.

Förhandsbokningarna för den omtalade enheten inleds på fredag och de första leveranserna når butikerna nästa fredag, den 23 oktober.