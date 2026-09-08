Apples väntas presentera sin nya skapelse i Iphone-familjen i samband med techjättens storslagna prylevent på onsdagen.
Så dyr kan Apples vikbara telefon bli i Sverige – har du råd med det?
Eftersom smarttelefonen, Iphone Pro max som den heter, ännu inte har släppts på marknaden är priset bara en prognos, men det finns bedömare som tror att telefon till och med kan komma att kosta en bra bit över 20 000 kronor i Sverige beroende på lagringskapacitet och när svensk moms och valutakurser räknas in.
Men observera att priset på mobilen kan bli ett helt annat efter lanseringen som sker i morgon, onsdag, i på företagets huvudkontor i Cupertino i Kalifornien, USA.
Förväntan är att Apple, vars nya vd är John Ternus, dels presenterar sin första vikbara telefon, dels även en annan ny Iphone (Iphone Pro 18), en ny version av Siri som bär namnet Siri AI, plus nya Apple-klockor.
Apple: Bli överraskad och le
Rubriken på inbjudan till lanseringseventet är ”Surprise and shine”, berättar CNBC.
På scen står nu John Ternus och inte Tim Cook, som vi är vana vid, då den sistnämnde lämnat vd-rollen och sedan 1 september är techbolagets styrelseordförande.
Det är första gången på över ett decennium som inte Tim Cook – som tog över efter Steve Jobs bortgång i början av oktober 2011 – presenterar företagets produkter, konstaterar CNN.
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Analytiker har lagt ribban högt för Apples produktutvecklingen och finansiella framgångar då företaget i juli blev det andra i historien att nå ett börsvärde på 5 biljoner dollar.
Nye vd:n utlovar enormt event
John Ternus har trissat upp stämningen inför morgondagens lanseringar och kallat det för ett ”enormt” event i sitt första PM till personalen som bolagets vd, konstaterar Bloomberg.
Amerikanska Apple utmanas föga oväntat från kinesiskt håll och RTE rapporterar att att både Huawei och Xiaomi på måndagen lanserade nya vikbara flaggskeppstelefoner, alltså två dagar före Apples hajpade event.
Så mycket kostar smartphones
En vanlig smartphone kostar i dag mellan 4 000 och 8 500 kronor, men det finns budgetvarianter som säljs för 1 500-3 500 kronor på den svenska marknaden.
För den som föredrar premium-telefoner är priset från 9 500 kronor till omkring 16 000 kronor.
Här, på Prisjakt och Pricerunner, kan du jämföra priserna på smartphone-modeller.
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