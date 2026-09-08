Så dyr kan Apples vikbara telefon bli i Sverige – har du råd med det?

Men observera att priset på mobilen kan bli ett helt annat efter lanseringen som sker i morgon, onsdag, i på företagets huvudkontor i Cupertino i Kalifornien, USA.

Förväntan är att Apple, vars nya vd är John Ternus, dels presenterar sin första vikbara telefon, dels även en annan ny Iphone (Iphone Pro 18), en ny version av Siri som bär namnet Siri AI, plus nya Apple-klockor.

Apple: Bli överraskad och le

Rubriken på inbjudan till lanseringseventet är ”Surprise and shine”, berättar CNBC.

På scen står nu John Ternus och inte Tim Cook, som vi är vana vid, då den sistnämnde lämnat vd-rollen och sedan 1 september är techbolagets styrelseordförande.

Det är första gången på över ett decennium som inte Tim Cook – som tog över efter Steve Jobs bortgång i början av oktober 2011 – presenterar företagets produkter, konstaterar CNN.

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Analytiker har lagt ribban högt för Apples produktutvecklingen och finansiella framgångar då företaget i juli blev det andra i historien att nå ett börsvärde på 5 biljoner dollar.