Apple drar ned Iphone-beställningar – för dyr för kunderna

Beställningarna för oktober ska ha sänkts med minst 15 procent jämfört med de ursprungliga planerna. Enligt teknikpublikationen Wccftech kan neddragningen hos vissa leverantörer uppgå till 20 procent.

En viktig förklaring uppges vara de högre priserna. I Sverige kostar Iphone 18 Pro från 16 495 kronor, jämfört med 14 995 kronor för föregångaren vid lanseringen i fjol. För Iphone 18 Pro Max börjar priset på 18 495 kronor och stiger till 35 495 kronor för den dyraste konfigurationen, enligt priser från Apples svenska hemsida.

AI-boomen pressar priserna

En viktig förklaring är den växande efterfrågan från AI-industrin. Utbyggnaden av datacenter kräver stora mängder avancerade chip och minneskomponenter, vilket driver upp kostnaderna och skapar hårdare konkurrens om tillgången.

Apple har tidigare försökt hålla nere priserna på sina produkter trots kostnadsökningarna, men höjde i juni priserna på Ipad och Macbook med hänvisning till de stigande kostnaderna för minnes- och lagringschip.

De nya Iphone-modellerna har också fått fler AI-funktioner, vilket ökar betydelsen av avancerat minne. För Apple innebär utvecklingen en balansgång mellan att erbjuda mer avancerad teknik och att hålla priserna på en nivå som kunderna accepterar.

Flera förklaringar till den svaga efterfrågan

Det är ännu inte säkert att prishöjningarna ensamma förklarar Apples beslut att dra ned beställningarna. Enligt Nikkei Asia kan även förändringar i bolagets lanseringsplan ha påverkat efterfrågan.

Apple presenterade sina nya Pro-modeller tillsammans med sin vikbara Iphone Duo i september. Den vanliga Iphone 18-modellen väntas däremot lanseras först senare.

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