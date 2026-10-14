Sverige får inte Apples nya hemskärm – EU-bråket stoppar lanseringen

Konflikten kring digitala marknader och artificifik intelligens

I centrum för konflikten står EU-lagstiftningen Digital Markets Act. Denna lag kräver att stora plattformsföretag måste öppna upp sina system. Konkurrerande aktörer inom artificifik intelligens ska få samma tillgång till användardata och funktioner. Kommissionen vill förhindra att teknikbolag gynnar sina egna digitala tjänster på bekostnad av marknaden.

Apple vägrar att lämna ut motsvarande tillgång till känslig information. Företaget hänvisar konsekvent till användarnas säkerhet och integritet.

Enheten, kallad Home View, är utformad för att förenkla styrningen av uppkopplad hemteknik, inklusive via Apples AI-

förbättrade röstassistent Siri.

Eftersom den intelligenta versionen av assistenten saknas inom unionen blir lanseringen omöjlig. Apple deklarerar att man ”arbetar konstruktivt med EU för att hitta en lösning”, skriver tyska Handelsblatt och Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Konsekvenser för svenska och europeiska konsumenter

Svenska och europeiska kunder går därmed miste om en modern enhet för det uppkopplade hemmet. Apparaten har skapats för att hantera underhållning samt styrning av hushållet.

Den känner igen upp till sex personer via ansiktsigenkänning och anpassar informationen personligt. Konkurrenter som Google och Amazon erbjuder redan liknande produkter på marknaden.

Den smarta hemskärmen kommer initialt endast att lanseras i USA, Storbritannien, Australien, Kanada, Indien och Nya Zeeland. Ett lanseringsdatum i EU saknas helt i nuläget.