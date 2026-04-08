Tekniskt haveri hotar Apples senaste jättesatsning

Avgörande veckor för teknikjätten

Perioden från april till början av maj anses vara extremt kritisk för Apples ingenjörer. Det är nu de måste lösa de konstruktionsmässiga utmaningarna för att inte missa det fönster som krävs för en storskalig lansering.

Varje ny iphone-modell måste genomgå en strikt serie av tester och verifieringar för att säkerställa att miljontals enheter kan tillverkas utan brister. Om de tekniska hindren inte övervinns omedelbart riskerar den vikbara telefonen att missa den viktiga säljstarten i slutet av september.

Samsung har ganska länge varit bra på just vikbara telefoner. Kommer Apple ens komma i närheten av deras kvalitet? (Foto: Evgeny Opanasenko on Unsplash)

ANNONS

Ambitiösa planer trots motgångar

Trots de nuvarande problemen har Apple stora förhoppningar på sin nya produktkategori. Planen har varit att inledningsvis tillverka mellan sju och åtta miljoner vikbara telefoner. Denna volym motsvarar visserligen mindre än tio procent av den totala planerade årsproduktionen för de nya modellerna, men den vikbara enheten ses som en viktig motor för att driva intresset för hela produktlinjen.

Leverantörerna hoppas också att Apples intåg på marknaden ska få försäljningen av premiummobiler att öka rejält och ge bättre vinstmarginaler genom den nya avancerade tekniken.

Marknaden väntar på besked

Konkurrenter som Samsung och Huawei har haft vikbara modeller på marknaden sedan 2019, och analytiker förväntar sig att marknaden för dessa telefoner kommer att växa med omkring 30 procent under 2026.

Mycket av denna tillväxt bygger på förväntningen att Apple äntligen ska presentera sin version. Om de tekniska problemen leder till en längre försening kan det påverka hela mobilmarknadens utveckling under året.

Apple har valt att prioritera sina mest exklusiva modeller i år, men utan en fungerande lösning för den vikbara skärmen och dess mekanik kan strategin behöva ritas om på nytt.

