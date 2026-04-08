Framtiden för Apples första vikbara mobiltelefon ser nu osäker ut då tekniska utmaningar under testfasen hotar att skjuta upp den planerade lanseringen.
Tekniskt haveri hotar Apples senaste jättesatsning
Flera källor inom leverantörskedjan uppger att utvecklingen är betydligt mer komplex än vad teknikjätten först räknat med vilket kan tvinga bolaget att flytta fram produktionen med flera månader.
Den närmaste tiden fram till början av maj beskrivs som helt avgörande för om projektet ska kunna hålla tidsplanen eller om kunderna får vänta ännu längre på den efterlängtade modellen, skriver Nikkei Asia.
Komplexa hinder stoppar produktionen
Apple har stött på oväntade motgångar under den viktiga testfasen av sin första vikbara iphone. Enligt uppgifter till tidningen är de tekniska problemen så pass omfattande att de riskerar att rubba hela tidsplanen för massproduktion och leverans.
Situationen beskrivs som pressad och flera underleverantörer har redan blivit förvarnade om att schemat för komponenttillverkningen kan komma att skjutas framåt i tiden.
En person med insyn i processen förklarar att det dykt upp fler problem än väntat under den tidiga testproduktionen och att nuvarande lösningar inte räcker till för att möta Apples höga krav.
Avgörande veckor för teknikjätten
Perioden från april till början av maj anses vara extremt kritisk för Apples ingenjörer. Det är nu de måste lösa de konstruktionsmässiga utmaningarna för att inte missa det fönster som krävs för en storskalig lansering.
Varje ny iphone-modell måste genomgå en strikt serie av tester och verifieringar för att säkerställa att miljontals enheter kan tillverkas utan brister. Om de tekniska hindren inte övervinns omedelbart riskerar den vikbara telefonen att missa den viktiga säljstarten i slutet av september.
Ambitiösa planer trots motgångar
Trots de nuvarande problemen har Apple stora förhoppningar på sin nya produktkategori. Planen har varit att inledningsvis tillverka mellan sju och åtta miljoner vikbara telefoner. Denna volym motsvarar visserligen mindre än tio procent av den totala planerade årsproduktionen för de nya modellerna, men den vikbara enheten ses som en viktig motor för att driva intresset för hela produktlinjen.
Leverantörerna hoppas också att Apples intåg på marknaden ska få försäljningen av premiummobiler att öka rejält och ge bättre vinstmarginaler genom den nya avancerade tekniken.
Marknaden väntar på besked
Konkurrenter som Samsung och Huawei har haft vikbara modeller på marknaden sedan 2019, och analytiker förväntar sig att marknaden för dessa telefoner kommer att växa med omkring 30 procent under 2026.
Mycket av denna tillväxt bygger på förväntningen att Apple äntligen ska presentera sin version. Om de tekniska problemen leder till en längre försening kan det påverka hela mobilmarknadens utveckling under året.
Apple har valt att prioritera sina mest exklusiva modeller i år, men utan en fungerande lösning för den vikbara skärmen och dess mekanik kan strategin behöva ritas om på nytt.
