Tidningen Näringslivet och TT uppger att attacken riktades direkt mot EU-kommissionens digitala infrastruktur. Verktyget agerade utan ständig mänsklig styrning, vilket gjorde att angreppet kunde genomföras i ett tempo som traditionella försvarssystem har svårt att stoppa.

Självgående agenter tar över

Utvecklingen stannar inte i Bryssel. I en färsk säkerhetsrapport varnar Google för en ny våg av självgående cyberattacker där AI-agenter sköter hela kedjan från rekognosering till datastöld. Tekniken sänker tröskeln för kriminella grupper som saknar djup teknisk spetskompetens.

Skillnaden mot tidigare attacker är hastigheten. En mänsklig hackare behöver timmar eller dagar för att kartlägga ett nätverk, medan en autonom agent testar tusentals ingångar på minuter.

Sverige värst drabbat i Norden

Även här hemma märks trycket tydligt. Svenska cybermyndigheter larmar om att organisationer i Sverige nu är värst drabbade i hela Norden av den nya typen av AI-assisterade angrepp, skriver Computer Sweden.

Både offentlig sektor och svenska företag pekas ut som primära måltavlor när angripare automatiserar sina intrångsförsök mot nordiska nätverk. Enligt Computer Sweden har flera intrång redan fått fysiska konsekvenser för vardaglig infrastruktur och handel i Sverige.

Läs också:

Googles AI-svar serverar bluffnummer – ger bedragare din skärm. Dagens PS

ANNONS

Krisläge inför prishöjningen: Polisen beordras att bunkra drivmedel. E55