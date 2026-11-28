Prisbelönt men utan lanseringsdatum

Allt detta förutsätter en modern bil med många sensorer. Bilar utan kameror och kupésensorer kan inte dra nytta av systemet, och detsamma gäller bilar utan uppkopplad bilradio.

Systemet vann kategorin teknisk innovation vid galan Automobile Award, meddelade Valeo i Paris den 19 december 2025. Samma år visade bolaget AssistXR på CES i Las Vegas. Sedan oktober 2026 testas uppkopplingen virtuellt, men något lanseringsdatum är inte offentliggjort ännu.

Så larmar svenska bilar

Inom EU krävs eCall i personbilar och lätta lastbilar som typgodkänts efter den 31 mars 2018. Systemet larmar 112 automatiskt vid en allvarlig krock men kan också startas av föraren, enligt Transportstyrelsen. Det skickar bland annat bilens position och färdriktning, rapporterade Dagens PS den 28 november 2024.

Många av de automatiska larmen leder dock inte till en utryckning. Under 2023 tog SOS Alarm emot 10 319 eCall-larm från bilar, och bara 24 procent ledde till att räddningsresurser skickades ut, rapporterade SVT den 30 september 2024.

ANNONS

Björn Skoglund, verksamhetsspecialist på SOS Alarm, sade då till SVT:

Om vi ska ta alla larm på allvar kommer vi skicka ut räddningsresurser i onödan.

Bilar med eCall via 4G och 5G kan sedan den 1 januari 2026 kommunicera med larmcentralerna, och kontrollen av eCall vid besiktningen har tagits bort, enligt Transportstyrelsen.

Nedsläckningen av 2G och 3G kan tända varningslampan trots att systemet fungerar.

Läs även: Ny id-regel 1 december: Avboka och betala inte avgiften

Läs även: 1800-talsmotor ska bli kärnbatteri på havsbotten