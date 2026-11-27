Redan i dag kopplas svenska kraftledningar bort ett par gånger om året på grund av solaktivitet. Svenska kraftnät tvingas då sänka överföringskapaciteten mellan norra och södra Sverige i förebyggande syfte. Vid en extrem storm riskerar stora krafttransformatorer att haverera, vilket skapar akut brist på ny utrustning och långvariga elavbrott eftersom stormen slår globalt.

Egen svensk larmtjänst i drift

Hotet tas på största allvar. I den nationella risk- och sårbarhetsbedömningen klassar Myndigheten för civilt försvar solstormar som ett allvarligt och realistiskt hot mot Sverige.

Myndigheten driver därför en särskild larmtjänst för extrema solstormar på nivå tre eller högre på en femgradig skala. Utbrotten kan slå ut satellitnavigering via GPS, störa radiovågor och påverka tågtrafikens signalsystem.

Enligt Krisinformation bygger varningarna på data från rymdvädersatelliter och markstationer, men förvarningen kommer ofta bara några timmar eller dagar i förväg.

Ny satellit bevakar utbrotten

För att ge mer tid innan ett utbrott träffar jorden togs den nya rymdvädersatelliten SWFO-L1 i drift under 2026, skriver Rymdstyrelsen. Satelliten ligger placerad 1,6 miljoner kilometer från jorden vid den så kallade Lagrangepunkt 1.

Enligt den amerikanska vädermyndigheten NOAA mäter satelliten koronala massutkastningar dygnet runt för att varna elnätsoperatörer och flygbolag. Superstormen Carrington-händelsen 1859 används fortfarande som referenspunkt för hur kraftfullt ett extremt utbrott kan slå mot jordens magnetfält.

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