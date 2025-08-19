Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Förbättrade funktioner för hela serien

Standardmodellen av Iphone 17 väntas få en betydande uppgradering med ProMotion-teknik, vilket ger en uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz. Detta är en funktion som tidigare bara funnits på Pro-modellerna. Alla de nya Iphone 17-modellerna kommer att använda operativsystemet Ios 26.

Utöver telefonerna väntas Apple också presentera nya smartklockor. Bland annat en ny version av Apple Watch Ultra 3, som sägs få stöd för 5g och en mer kraftfull processor.

Samtliga rykten kommer från källor som Ny Teknik, Macrumors. Ingenting är bekräftat officiellt än, men lanseringen av Iphone 17-serien förväntas ske i september 2025.

Processorer och prestanda

En av de mest spännande tekniska uppdateringarna för Iphone 17-serien handlar om processorer. Medan dagens modeller, som Iphone 16 Pro, har 3 nanometer-chip, förväntas de kommande Iphone 17 Pro-modellerna att utrustas med en uppdaterad A19 Pro-chip.

Denna processor sägs vara tillverkad med 2 nanometer-teknik. En mindre storlek på processorns noder innebär att fler transistorer får plats på kretsen, vilket leder till högre prestanda och bättre energieffektivitet.

Ming-Chi Kuo, en känd analytiker, har uttalat sig om att Apple kommer att fortsätta använda 3 nanometer-chip i vissa modeller även efter 2025, men att steget till 2 nanometer förväntas ske till Iphone 18, troligen 2026.

Det taiwanesiska företaget TSMC, som tillverkar Apples chip, har investerat stora summor för att kunna producera 2 nanometer-chip, och produktionen kan starta i slutet av 2025.

Trots rykten om ett tunnare moderkort i Iphone 17 Air, uppges batteritiden ligga i linje med de andra Iphone 17-modellerna. Detta är en viktig detalj som har oroat många, men det tyder på att Apple har hittat en lösning för att optimera batteriprestandan även i en mycket slimmad design.

Titan och andra detaljer

Titan har varit ett framträdande material i de senaste Pro-modellerna av Iphone. Det är ett starkt och lätt material som kan minska telefonens totala vikt. Det finns dock motstridiga uppgifter om materialvalet för Iphone 17-modellerna, där vissa källor nämner en reviderad unibody-konstruktion i aluminium istället för titan.

Detta skulle kunna vara ett sätt att hålla nere tillverkningskostnaderna.

Viktigt att komma ihåg är att alla dessa uppgifter baseras på rykten och läckor. Ingenting är officiellt bekräftat av Apple. Tidigare “dummys” och läckta bilder har visat att den nya Air-modellen kan ha en USB-C-port som inte är helt centrerad, vilket skulle vara en ovanlig design från Apple.

Det är också osäkert om Iphone 17 Air-modellen ersätter Plus-modellen eller om den blir en femte medlem i Iphone-familjen.

