Apple förbereder sig för att avslöja en helt ny produkt nästa år. En sensationellt tunn telefon kan vara på gång, och den kan komma att bli en del av den nya Iphone 17-serien.
Iphone 17 air – Apples tunnaste mobil någonsin?
Ryktena kring Apple och dess kommande telefonmodeller för 2025 har varit många, men en specifik modell sticker ut. Den kallas Iphone 17 Air och väntas bli tillverkarens tunnaste mobil hittills.
Denna potentiella nya modell kan ersätta dagens Plus-versioner i sortimentet.
Den ryktas bli hela 25 procent tunnare än Iphone 16, med en tjocklek på endast cirka 5,5 millimeter, vilket är tunnare än en vanlig penna. Denna extrema slimmhet är något Apple vill uppnå med hjälp av nya, egenutvecklade komponenter.
Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple
Det går bra för Tim Cook nu. Efter att ha placerat Apple på president Trumps lista över ”bra bolag” ryktas det nu om att – äntligen – nya AI-produkter är
Nya material och kameror
För att tillverka en så pass tunn telefon planerar Apple att använda ett nytt 5g-modem samt ett tunnare moderkort gjort av hartsbelagd koppar. För att undvika problem med att telefonen böjs, likt den beryktade “bendgate” från 2014, ska chassit vara tillverkat av titan. Även om chassit ryktas vara i aluminium i de senaste uppgifterna.
Iphone 17 Air kan få en enda kamera på baksidan, trots rykten om en 48 megapixel-kamera med 8x optisk zoom för premiummodellerna Iphone 17 Pro och Iphone 17 Pro Max.
Dessa Pro-modeller förväntas även få totalt tre kameror.
Den nya Air-modellen kan också ha en 6,6-tumsskärm och ett A19-chip.
Priset för Iphone 17 Air ryktas ligga på ungefär 900 amerikanska dollar.
Förbättrade funktioner för hela serien
Standardmodellen av Iphone 17 väntas få en betydande uppgradering med ProMotion-teknik, vilket ger en uppdateringsfrekvens på upp till 120 Hz. Detta är en funktion som tidigare bara funnits på Pro-modellerna. Alla de nya Iphone 17-modellerna kommer att använda operativsystemet Ios 26.
Utöver telefonerna väntas Apple också presentera nya smartklockor. Bland annat en ny version av Apple Watch Ultra 3, som sägs få stöd för 5g och en mer kraftfull processor.
Samtliga rykten kommer från källor som Ny Teknik, Macrumors. Ingenting är bekräftat officiellt än, men lanseringen av Iphone 17-serien förväntas ske i september 2025.
Musk anklagar Apple för fusk – Altman slår tillbaka
Elon Musk säger att Apple manipulerar App Store till OpenAIs fördel och hotar med rättsliga åtgärder. Sam Altman avfärdar anklagelsen och svarar med en
Processorer och prestanda
En av de mest spännande tekniska uppdateringarna för Iphone 17-serien handlar om processorer. Medan dagens modeller, som Iphone 16 Pro, har 3 nanometer-chip, förväntas de kommande Iphone 17 Pro-modellerna att utrustas med en uppdaterad A19 Pro-chip.
Denna processor sägs vara tillverkad med 2 nanometer-teknik. En mindre storlek på processorns noder innebär att fler transistorer får plats på kretsen, vilket leder till högre prestanda och bättre energieffektivitet.
Ming-Chi Kuo, en känd analytiker, har uttalat sig om att Apple kommer att fortsätta använda 3 nanometer-chip i vissa modeller även efter 2025, men att steget till 2 nanometer förväntas ske till Iphone 18, troligen 2026.
Det taiwanesiska företaget TSMC, som tillverkar Apples chip, har investerat stora summor för att kunna producera 2 nanometer-chip, och produktionen kan starta i slutet av 2025.
Trots rykten om ett tunnare moderkort i Iphone 17 Air, uppges batteritiden ligga i linje med de andra Iphone 17-modellerna. Detta är en viktig detalj som har oroat många, men det tyder på att Apple har hittat en lösning för att optimera batteriprestandan även i en mycket slimmad design.
Nu kan Nvidias verkliga konkurrent vara på gång – backas av Intel
Rivos trappar upp satsningen på AI-chip för att utmana Nvidias dominans. Startupen, som backas av både Intel och Intels CEO Lip-Bu Tan, jagar mellan 400
Titan och andra detaljer
Titan har varit ett framträdande material i de senaste Pro-modellerna av Iphone. Det är ett starkt och lätt material som kan minska telefonens totala vikt. Det finns dock motstridiga uppgifter om materialvalet för Iphone 17-modellerna, där vissa källor nämner en reviderad unibody-konstruktion i aluminium istället för titan.
Detta skulle kunna vara ett sätt att hålla nere tillverkningskostnaderna.
Viktigt att komma ihåg är att alla dessa uppgifter baseras på rykten och läckor. Ingenting är officiellt bekräftat av Apple. Tidigare “dummys” och läckta bilder har visat att den nya Air-modellen kan ha en USB-C-port som inte är helt centrerad, vilket skulle vara en ovanlig design från Apple.
Det är också osäkert om Iphone 17 Air-modellen ersätter Plus-modellen eller om den blir en femte medlem i Iphone-familjen.
Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad
Företaget som en gång definierade fotografiets guldålder står återigen inför en osäker framtid. Trots en nostalgisk återkomst av analoga kameror och film,
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
