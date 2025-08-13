Rivos trappar upp satsningen på AI-chip för att utmana Nvidias dominans. Startupen, som backas av både Intel och Intels CEO Lip-Bu Tan, jagar mellan 400 och 500 miljoner dollar i nytt kapital och siktar på en värdering över 2 miljarder dollar.
Tunga techprofiler utmanar Nvidia – med Intel i ryggen
Silicon Valley-baserade Rivos utvecklar en grafikprocessor avsedd för så kallad inference – att köra AI-modeller efter att de tränats.
“Vanligtvis gör chipbolag tvärtom – bygger själva kretsen först och sedan mjukvaran ovanpå. Vi bestämde oss för att vi som bolag ska börja med mjukvaran,” sade CEO Puneet Kumar till Reuters efter att Rivos hade rest 250 miljoner dollar förra året.
Genom att börja med mjukvaran siktar Rivos på att tidigt kunna översätta Nvidias dominerande CUDA-kod till sin egen hårdvara. Det ska göra det enklare och billigare för kunder att byta från Nvidia, något många andra chipstartups har misslyckats med att leverera i praktiken.
Behöver mer kapital
Rivos söker nu, enligt branschtidningen The Information, mellan 400 och 500 miljoner dollar i nytt kapital och siktar på en värdering över 2 miljarder dollar. Om rundan slutförs kommer bolaget att ha rest över 870 miljoner dollar sedan starten 2021 – trots att bolaget ännu inte massproducerat en enda krets.
Tidigare i år nådde Rivos en milstolpe för GPU:n, kallad tape-out. Den fysiska designen färdigställdes och skickades för provproduktion. Den första batchen kretsar presterade, enligt källor till The Information, bättre än väntat. Enligt uppgifter är Rivos nära ett avtal med ett större börsnoterat chipbolag om både leveranser och framtida samarbeten.
Bakom Rivos finns tunga namn med lång erfarenhet från Silicon Valley och techindustrin. Medgrundare Mark Hayter har en mångårig bakgrund på Google, och även de andra grundarna och anställda har tidigare haft nyckelroller på Apple, Google, Intel och AMD.
Intel har investerat i Rivos genom sitt riskkapitalbolag Intel Capital. Samtidigt är Lip-Bu Tan inte bara Intel-CEO utan även styrelseordförande i Rivos, där han representerar riskkapitalbolaget Walden Catalyst. Den senare firman var en tidig investerare i Rivos.
Apple försökte stoppa bolaget
Historien om Rivos har inte varit utan kontroverser. Apple stämde bolaget för att ha lockat över ingenjörer och stulit företagshemligheter kopplade till system-on-chip-teknik. Rivos svarade med en motstämning. Bolaget anklagar Apple för att använda orimligt breda sekretessavtal för att hindra anställda från att byta jobb och kväva nya uppstickare på chipmarknaden. En överenskommelse mellan bolagen nåddes senare.
