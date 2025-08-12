Dagens PS
Dagensps.se
Börs & Finans

Musk anklagar Apple för fusk – Altman slår tillbaka

Elon Musk kritiserar Apple och dess CEO Tim Cook för påstådd manipulation av App Store till fördel för OpenAI, och hotar med rättsliga åtgärder.
Elon Musk går till attack mot Apple och anklagar företaget, lett av CEO Tim Cook, för att rigga App Store till OpenAIs fördel – hotar med rättsliga åtgärder.
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 12 aug. 2025Publicerad: 12 aug. 2025

Elon Musk säger att Apple manipulerar App Store till OpenAIs fördel och hotar med rättsliga åtgärder. Sam Altman avfärdar anklagelsen och svarar med en syrlig pik på X.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Elon Musk, grundare av AI-bolaget xAI och ägare av X, anklagar Apple för att manipulera App Store-rankningar till fördel för OpenAIs chatbot ChatGPT. Han planerar att stämma företaget för brott mot konkurrenslagstiftningen.

”Apple agerar på ett sätt som gör det omöjligt för något AI-företag utöver OpenAI att nå nummer ett i App Store, vilket är ett entydigt brott mot konkurrenslagen. xAI kommer att vidta omedelbara rättsliga åtgärder”, skriver Elon Musk i ett inlägg på sin plattform X.

Musk vs Apple & Altman
Elon Musk anklagar Apple för att gynna OpenAI:s ChatGPT i App Store – något som OpenAI:s CEO Sam Altman avfärdar med en syrlig pik på X. Bild: TT

ChatGPT vs Grok

Apple har sedan juni 2024 ett samarbete med OpenAI för att integrera ChatGPT i iPhones, iPads, Macs och Siri. Rapporter pekar också på att Apple kan komma att använda OpenAIs teknologi i en framtida Siri-uppdatering.

Läs även: OpenAI: GPT-5 uppgraderar ChatGPT till “doktorandnivå”

Elon Musks AI-bolag xAI har utvecklat chatbotten Grok, som bygger på egna språkmodeller och är känd för sitt snabba och ofta ”rebelliska” sätt att svara. Den senaste versionen, Grok 4, erbjuds gratis i begränsad form och lanseras som en konkurrent till OpenAIs GPT-5.

Läs även: Musks AI kan nu skapa nakenvideor med det nya “spicy” läget

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

“Elon manipulerar X”

ANNONS

Sam Altman, CEO för OpenAI, avfärdar dock Musks påstående och skriver på X:

”Det är ett anmärkningsvärt uttalande med tanke på vad jag hört att Elon själv gör för att manipulera X till sin egen fördel, gynna sina företag och skada konkurrenter och personer han inte tycker om.”

En faktagranskning via X:s community notes motsäger dessutom Musks påstående och pekar på att andra AI-appar har toppat listan efter Apple–OpenAI-avtalet. Den kinesiska AI-appen DeepSeek når förstaplatsen i januari och Perplexity gör detsamma i juli i Indiens App Store.

För närvarande ligger ChatGPT etta på USA:s lista för ”Topp gratisappar”, medan xAI:s Grok är femma.

”Hej @Apple App Store, varför vägrar ni att placera X eller Grok i er ’Måste ha’-sektion när X är världens främsta nyhetsapp och Grok är nummer fem bland alla appar? Spelar ni politik?”, skriver Musk på X.

Känsligt läge för Apple

Musks hot kommer i ett läge då Apple redan är under press från flera håll. Företaget är föremål för ett pågående mål från USA:s justitiedepartement om monopol på marknaden för smartphones. Domstolen avvisade Apples försök att få målet avvisat.

Apple dömdes tidigare i år att betala 500 miljoner euro i böter av EU:s konkurrensmyndighet för att ha hindrat utvecklare från att leda användare utanför App Store. Domen har överklagats av Apple

Elon Musk och Sam Altman grundade tillsammans San Francisco-baserade OpenAI 2015 som ett ideellt AI-projekt. Musk lämnade styrelsen 2018. Han är sedan dess en av Alt­mans skarpaste kritiker, särskilt efter att OpenAI närmat sig Microsoft och stängt sin kod. 

ANNONS

Läs även: Huangs dotter – Nvidias nästa ledare?

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AppleChatGPTElon MuskOpen AISam Altman
Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

Margaretha Levander
Margaretha Levander

Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS