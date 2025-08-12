Musk anklagar Apple för fusk – Altman slår tillbaka

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

“Elon manipulerar X”

Sam Altman, CEO för OpenAI, avfärdar dock Musks påstående och skriver på X:

”Det är ett anmärkningsvärt uttalande med tanke på vad jag hört att Elon själv gör för att manipulera X till sin egen fördel, gynna sina företag och skada konkurrenter och personer han inte tycker om.”

En faktagranskning via X:s community notes motsäger dessutom Musks påstående och pekar på att andra AI-appar har toppat listan efter Apple–OpenAI-avtalet. Den kinesiska AI-appen DeepSeek når förstaplatsen i januari och Perplexity gör detsamma i juli i Indiens App Store.

För närvarande ligger ChatGPT etta på USA:s lista för ”Topp gratisappar”, medan xAI:s Grok är femma.

”Hej @Apple App Store, varför vägrar ni att placera X eller Grok i er ’Måste ha’-sektion när X är världens främsta nyhetsapp och Grok är nummer fem bland alla appar? Spelar ni politik?”, skriver Musk på X.

Känsligt läge för Apple

Musks hot kommer i ett läge då Apple redan är under press från flera håll. Företaget är föremål för ett pågående mål från USA:s justitiedepartement om monopol på marknaden för smartphones. Domstolen avvisade Apples försök att få målet avvisat.

Apple dömdes tidigare i år att betala 500 miljoner euro i böter av EU:s konkurrensmyndighet för att ha hindrat utvecklare från att leda användare utanför App Store. Domen har överklagats av Apple

Elon Musk och Sam Altman grundade tillsammans San Francisco-baserade OpenAI 2015 som ett ideellt AI-projekt. Musk lämnade styrelsen 2018. Han är sedan dess en av Alt­mans skarpaste kritiker, särskilt efter att OpenAI närmat sig Microsoft och stängt sin kod.

