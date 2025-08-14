Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple

Att CEO Tim Cook måste få Apples AI-arbete på rätt kurs efter flera år av floppar är ingen hemlighet. Vision Pro-headsetet blev ett försäljningsfiasko och designen på företagets storsäljare har länge varit oförändrad. Samtidigt har Apple hamnat på efterkälken i den generativa AI-vågen, där konkurrenter som OpenAI och Samsung rört sig snabbare.

Kritiker ifrågasätter om Tim Cook som snart fyller 65 år verkligen är rätt att leda Apple i den nya AI-eran. Det varnas för att bolaget riskerar att gå samma väg som Intel – en gång en gigant, men som tappade fart när teknikutvecklingen sprang förbi

Men snart kan det vara dags för revanch.

Apple står inför en storslagen comeback inom artificiell intelligens med en rad nya enheter, enligt Bloombergs välkände Apple-reporter Mark Gurman. Bland nyheterna finns, enligt honom, robotar, en ny version av Siri, en smart högtalare med skärm samt hemlarms kameror.

Apple planerar AI-drivna nyheter som bordrobot, smart högtalare med skärm och hemlarm – en storsatsning för att återta innovationskraften Bild: Shutterstock

AI-satsning med robot i centrum

En bordrobot som fungerar som en virtuell följeslagare pekas ut som kärnan i AI-strategin och är planerad för lansering 2027. Redan nästa år väntas en smart högtalare med skärm, som en del av en bredare satsning på billigare smarta hem-produkter.

Hemlarm är en annan tillväxtmöjlighet. Apple ska, enligt Bloombergs reporter, arbeta på kameror som kan bli basen i ett säkerhetssystem för att automatisera hushållsfunktioner och knyta konsumenterna närmare Apples ekosystem.