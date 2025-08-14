Det går bra för Tim Cook nu. Efter att ha placerat Apple på president Trumps lista över ”bra bolag” ryktas det nu om att – äntligen – nya AI-produkter är på väg ut, och marknaden jublar.
Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple
Mest läst i kategorin
Investerarens råd: "Köp guld och glöm bort det"
Guld är inte hotat. Det säger Nordic Gold Trades vd Michel Rufli och ger rådet att köpa guldet och sedan gömma och glömma det. Alternativa råvaror, fler fyndigheter, dollarns utveckling, nya material och rymdens ofantliga möjligheter. Allt ingredienser i den soppa som landade i frågan ”Kan guld bli värdelöst?” Vi bad Michel Rufli, vd för …
Ödesfrågan: Kan guld bli värdelöst?
Guld har alltid fascinerat mänskligheten och representerar rikedom, makt och stabilitet. Men kan guld faktiskt bli värdelöst? I nästan varje kris har guldet ansetts som en trygg och pålitlig hamn, ett skydd mot såväl inflation och krig som ekonomisk nedgång, dessutom en tillgång oberoende av politiska system eller valutor. Men nu reder tyska T-online ut …
USA:s flygvapen vill spränga Cybertrucks
Amerikanska flygvapnet planerar att köpa två stycken av Teslas Cybertrucks för militära övningar med skarp ammunition eftersom de ”troligen” snart kommer att börja dyka upp på slagfälten. Affären framgår av dokument som publicerats på den amerikanska regeringens webbplats för upphandlingar, något som försvarsbloggen The War Zone var först att rapportera om. Enligt Gordon Adams, professor i amerikansk …
Aktien rasar trots att bolaget slår intäktsrekord
Knappt ett halvår efter börsnoteringen kämpar svenske Peter Salanki och de andra medgrundarna med att få kontroll över de skenande kostnaderna. På tisdagen redovisade CoreWeave högre intäkter än väntat – men aktien föll ändå kraftigt. CoreWeave släppte sin rapport för andra kvartalet efter amerikanska börsens stängning på tisdagen. Bolaget redovisar intäkter på 1,21 miljarder dollar, …
Miljardplaner i krypto – tung IPO bakom Bitcoin-rally
Bitcoin touchar rekordnivåer efter helgens kryptorally. En uppmärksammad börsintroduktion och en ny Trump-affär ger bränsle åt marknaden. Bitcoin fortsatte sin uppgång under måndagsförmiddagen, amerikansk tid, efter ett starkt helgrally, och närmade sig rekordnivån på 123 205 dollar från mitten av juli. ”Bitcoins race är inte slumpmässigt, det drivs av den snabbaste skuldökningen i USA:s historia …
Att CEO Tim Cook måste få Apples AI-arbete på rätt kurs efter flera år av floppar är ingen hemlighet. Vision Pro-headsetet blev ett försäljningsfiasko och designen på företagets storsäljare har länge varit oförändrad. Samtidigt har Apple hamnat på efterkälken i den generativa AI-vågen, där konkurrenter som OpenAI och Samsung rört sig snabbare.
Kritiker ifrågasätter om Tim Cook som snart fyller 65 år verkligen är rätt att leda Apple i den nya AI-eran. Det varnas för att bolaget riskerar att gå samma väg som Intel – en gång en gigant, men som tappade fart när teknikutvecklingen sprang förbi
Men snart kan det vara dags för revanch.
Apple står inför en storslagen comeback inom artificiell intelligens med en rad nya enheter, enligt Bloombergs välkände Apple-reporter Mark Gurman. Bland nyheterna finns, enligt honom, robotar, en ny version av Siri, en smart högtalare med skärm samt hemlarms kameror.
Läs även: Tunga techprofiler utmanar Nvidia – med Intel i ryggen
AI-satsning med robot i centrum
En bordrobot som fungerar som en virtuell följeslagare pekas ut som kärnan i AI-strategin och är planerad för lansering 2027. Redan nästa år väntas en smart högtalare med skärm, som en del av en bredare satsning på billigare smarta hem-produkter.
Hemlarm är en annan tillväxtmöjlighet. Apple ska, enligt Bloombergs reporter, arbeta på kameror som kan bli basen i ett säkerhetssystem för att automatisera hushållsfunktioner och knyta konsumenterna närmare Apples ekosystem.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Närmare Trump – och amerikansk produktion
I början av augusti besökte dessutom Tim Cook president Donald Trump i Vita huset, med både symboliska och konkreta gåvor: ett löfte om att investera 600 miljarder dollar i USA de kommande fyra åren, varav 100 miljarder var nya medel för att flytta mer av tillverkning till USA. Strategin anses minska de politiska riskerna för bolaget i form av bland annat tullar på produktionen i Indien.
Läs även: Bullish gör kryptosuccé på Wall Street
Inga kommentarer – men marknaden tror på Bloomberg
Apple har inte kommenterat Bloombergs uppgifter om de snart förestående AI-lanseringarna. Men reportern Mark Gurman är känd att tidigt kunna avslöja nyheter om Apple.
Apples aktie stängde på tisdagen på plus 1.6 procent, och senaste veckan har den stigit med nästan 10 procent.
Läs även: “Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag”
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.
Senaste nytt
Sällsynta metaller: Landet som ska ta över Kinas dominans
Australien tänker ta på sig ledartröjan när det gäller sällsynta metaller och därmed bryta Kinas dominans inom området. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Sällsynta jordartsmetaller har blivit en viktig bricka i maktspelet mellan Beijing …
Opel hintar om ny mystisk konceptbil
Opel har börjat smyga ut ledtrådar om en helt ny konceptbil som snart ska göra sin debut. Det kommande fordonet har redan väckt uppmärksamhet med sin distinkta design och antydningar om prestanda. Opel väcker nyfikenhet med mystisk konceptbil Opel förbereder sig för fullt inför den internationella bilmässan IAA Mobility i München, som äger rum mellan …
Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple
Det går bra för Tim Cook nu. Efter att ha placerat Apple på president Trumps lista över ”bra bolag” ryktas det nu om att – äntligen – nya AI-produkter är på väg ut, och marknaden jublar. Att CEO Tim Cook måste få Apples AI-arbete på rätt kurs efter flera år av floppar är ingen hemlighet. Vision …
Foodoras anställda: "Vi jobbar i 35 graders hetta"
En ny granskning av Foodora Market har avslöjat allvarliga brister i arbetsmiljön, där anställda vittnar om låga löner, underbemanning och brist på kollektivavtal. Samtidigt som uppgifterna framkom meddelade företaget att två chefer lämnar sina tjänster, en händelse som Foodora beskriver som en ren tillfällighet. Den hårda kritiken har nu fått finansministern att reagera. Sensationella brister …
Volvo har hamnat "i korselden”– stämmer delstaten
Det är svårt för bolag som Volvo att planera för framtiden när utsläppsregler ändras. Därför stämmer nu lastbilsjätten delstaten Kalifornien. Det är svårt för lastbilsjättar att planera sina tillverkningar när utsläppsregler hela tiden ändras. Volvo går till domstol – stämmer Kalifornien Det leder nu till att fyra bolag går till domstol och stämmer delstaten Kalifornien, …