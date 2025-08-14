Dagens PS
Trumps favorit – och nu nya AI-produkter från Apple

Apples vd Tim Cook under ett framträdande. Företaget planerar en rad nya AI-produkter, inklusive robotar, smarta högtalare och hemlarm, samtidigt som kritiker ifrågasätter bolagets innovationskraft.
Tim Cook satsar på AI – från robotar till hemlarm – men kritiker varnar för att Apple riskerar att bli nästa Intel. Bild (The Morning Show): Shutterstock
Margaretha Levander
Margaretha Levander
Uppdaterad: 14 aug. 2025Publicerad: 14 aug. 2025

Det går bra för Tim Cook nu. Efter att ha placerat Apple på president Trumps lista över ”bra bolag” ryktas det nu om att – äntligen – nya AI-produkter är på väg ut, och marknaden jublar.

Att CEO Tim Cook måste få Apples AI-arbete på rätt kurs efter flera år av floppar är ingen hemlighet. Vision Pro-headsetet blev ett försäljningsfiasko och designen på företagets storsäljare har länge varit oförändrad. Samtidigt har Apple hamnat på efterkälken i den generativa AI-vågen, där konkurrenter som OpenAI och Samsung rört sig snabbare.

Kritiker ifrågasätter om Tim Cook som snart fyller 65 år verkligen är rätt att leda Apple i den nya AI-eran. Det varnas för att bolaget riskerar att gå samma väg som Intel – en gång en gigant, men som tappade fart när teknikutvecklingen sprang förbi

Men snart kan det vara dags för revanch.

Apple står inför en storslagen comeback inom artificiell intelligens med en rad nya enheter, enligt Bloombergs välkände Apple-reporter Mark Gurman. Bland nyheterna finns, enligt honom, robotar, en ny version av Siri, en smart högtalare med skärm samt hemlarms kameror.

Läs även: Tunga techprofiler utmanar Nvidia – med Intel i ryggen

Apple Store. Illustration för Apples kommande AI-produkter: bordrobot, smart högtalare med skärm och hemlarmkameror.
Apple planerar AI-drivna nyheter som bordrobot, smart högtalare med skärm och hemlarm – en storsatsning för att återta innovationskraften Bild: Shutterstock

AI-satsning med robot i centrum

En bordrobot som fungerar som en virtuell följeslagare pekas ut som kärnan i AI-strategin och är planerad för lansering 2027. Redan nästa år väntas en smart högtalare med skärm, som en del av en bredare satsning på billigare smarta hem-produkter.

Hemlarm är en annan tillväxtmöjlighet. Apple ska, enligt Bloombergs reporter, arbeta på kameror som kan bli basen i ett säkerhetssystem för att automatisera hushållsfunktioner och knyta konsumenterna närmare Apples ekosystem.

Närmare Trump – och amerikansk produktion

I början av augusti besökte dessutom Tim Cook president Donald Trump i Vita huset, med både symboliska och konkreta gåvor: ett löfte om att investera 600 miljarder dollar i USA de kommande fyra åren, varav 100 miljarder var nya medel för att flytta mer av tillverkning till USA. Strategin anses minska de politiska riskerna för bolaget i form av bland annat tullar på produktionen i Indien.

Läs även: Bullish gör kryptosuccé på Wall Street

Inga kommentarer – men marknaden tror på Bloomberg

Apple har inte kommenterat Bloombergs uppgifter om de snart förestående AI-lanseringarna. Men reportern Mark Gurman är känd att tidigt kunna avslöja nyheter om Apple.

Apples aktie stängde på tisdagen på plus 1.6 procent, och senaste veckan har den stigit med nästan 10 procent.

Läs även: “Palantir kan vara tidernas mest övervärderade bolag”

AIAppleDonald TrumpWall Street
Erfaren ekonomijournalist baserad i USA och Silicon Valley, med fokus på teknik, börs och makroekonomi.

