Företaget som en gång definierade fotografiets guldålder står återigen inför en osäker framtid. Trots en nostalgisk återkomst av analoga kameror och film, delvis driven av Gen Z, har bolaget nyligen publicerat en rapport som väcker allvarliga frågor om dess fortsatta existens.
Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad
Mest läst i kategorin
Källor: USA använder AI för att spionera
USA använder hemlig spårteknik för att följa AI-chip på väg mot Kina. Samtidigt kan president Trump lätta på exportreglerna. USA ska i hemlighet övervaka leveranser av avancerade AI-chip för att förhindra att tekniken hamnar i fel händer. Enligt personer med insyn riktas spårningen i första hand mot Kina. Missa inte: Ny forskning vänder på allt …
Nya ChatGPT - ett fiasko?
OpenAI:s senaste storsatsning, GPT-5, marknadsfördes som ett enormt tekniskt lyft. Men lanseringen har snabbt förvandlats till en krishantering för vd Sam Altman. Sam Altman skrädde inte orden när han presenterade OpenAI:s senaste ChatGPT – GPT-5. Modellen skulle vara som att ”prata med en legitim expert på doktorsnivå inom vilket område som helst”, lovade han. Han …
Dina prylar som är beroende av sällsynta mineraler
Elbilar, datorer, mobiltelefoner. Listan kan göras lång på prylar som faktiskt är beroende av sällsynta mineraler. Här kommer några av ämnesområdena som de populära metallerna används inom. Sällsynta jordartsmetaller eller mineraler. Vissa säger att de inte är sällsynta alls, trots namnet. De består av 17 metalliska grundämnen, inklusive lantan, cerium, neodym, och yttrium. Stormakter vill …
Efter Intels besked – nya chipfabriker tar vid i EU
En av Europas mest ambitiösa chipplaner stoppades när Intel drog sig ur Tyskland. Samtidigt fortsätter andra miljardbyggen. Intel drog sig ur ett av Europas största halvledarprojekt, men kapplöpningen om framtidens chip tar inte slut för det. Tvärtom växer nya fabriksplaner fram och EU håller fast vid målet att fördubbla produktionen till 2030. Missa inte: Rekordförsäljning …
Nytt hjärnchip kan läsa dina tankar – 74 procents träffsäkerhet
Forskare vid Stanford University har utvecklat ett experimentellt hjärnchip som kan översätta en persons tänkta meningar till text – utan att orden uttalas högt. Träffsäkerheten är redan uppe i 74 procent. Obehagligt? Kanske. Fascinerande? Definitivt. Tekniken bygger på en så kallad brain-computer interface (BCI) som registrerar hjärnsignaler via mikroelektroder placerade i den del av hjärnan …
Samtidigt som ledningen försöker lugna marknaden fortsätter bolagets skulder att torna upp sig, vilket skapar ett oroligt klimat bland investerare och fans, skriver CNN.
En 133-årig historia med finansiella svårigheter
Eastman Kodak, det historiska fotoföretaget som grundades 1892, upplever återigen betydande finansiella utmaningar.
Enligt bolagets senaste kvartalsrapport finns det “betydande tvivel” om dess förmåga att fortsätta driva verksamheten. Detta beror på att bolaget har skulder på cirka 5,2 miljarder svenska kronor som förfaller inom de närmaste 12 månaderna, samtidigt som det saknar tillräcklig likviditet för att möta dessa betalningar.
Rapporten ledde till att aktien sjönk med över 25 procent.
Detta är inte första gången som Kodak brottas med ekonomiska problem. Bolaget, som en gång i tiden stod för 90 procent av all film och 85 procent av all kameraförsäljning i USA, misslyckades med att anpassa sig till den digitala tidsåldern.
Trots att Kodak själva uppfann den första digitalkameran redan 1975, missade de möjligheten att kapitalisera på den nya tekniken, vilket slutligen ledde till konkurs 2012.
Efter att ha återuppstått ur konkursen 2013 fokuserade bolaget på kommersiellt tryck, avancerade material och kemikalier, samt licensiering av varumärket.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Hoppet från en ny generation
Ironiskt nog kommer en del av bolagets nuvarande hopp från en oväntad källa: Gen Z.
Denna generation, som är uppvuxen med smartphones, har de senaste åren utvecklat ett starkt intresse för analog fotografi. Enligt Clair Sapilewski, en 21-årig fotostudent, handlar trenden om att uppnå en estetik som digitala kameror inte kan replikera.
“Det lär dig att sakta ner, att titta på saker mer noggrant och att välja dina bilder med större omsorg”, säger hon.
Denna längtan efter att koppla bort sig från den digitala världens omedelbarhet och att skapa något konkret och fysiskt, har lett till en återupplivning av efterfrågan på film.
Andra experter menar att det är en reaktion mot “digital perfektion”, där Gen Z söker autentiska, ofullkomliga bilder i en värld av noggrant kuraterade sociala medier. Detta intresse har bidragit till att Kodaks filmförsäljning ökat.
Ledningens försäkringar och framtidsplaner
Trots de finansiella varningssignalerna i rapporten har Kodak-ledningen skyndat sig att lugna marknaden.
Bolaget har i ett pressmeddelande förnekat att de planerar att lägga ner verksamheten eller ansöka om konkurs. De hävdar att den tekniska formuleringen i kvartalsrapporten var en nödvändig redovisningspraxis på grund av att skulderna förfaller inom 12 månader.
“Kodak är övertygade om att det kommer att kunna betala av en betydande del av sitt lån i god tid innan det förfaller, och ändra, förlänga eller refinansiera våra återstående skulder”, säger en talesperson från bolaget.
Företagets plan är att använda cirka 3,1 miljarder kronor i kontanter från en pensionsplan som avslutas i december 2025. Dessa medel ska användas för att betala av en stor del av bolagets skuld på 4,9 miljarder kronor. Resterande 1,8 miljarder kronor i skuld, samt cirka 1 miljard kronor i preferensaktier, ska hanteras senare.
De smärtsamma AI-fiaskona ingen pratar om
Artificiell intelligens utlovar en framtid av effektivitet och innovation. Företag investerar enorma summor, men många misslyckas med att realisera
Missa inte:
Mannen som fejkade sin egen död döms i domstol. News 55
Sommarinflationen för hög – räntesänkning dröjer. E55
Fortsatt förlust för Klarna. Realtid
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
Senaste nytt
"AI kommer spricka värre än it-bubblan" menar experter
Enorma mängder pengar satsas på AI-teknologi när de stora jättarna slåss om framtidens teknologi. Men många frågar sig om det vi ser nu inte är farligt likt it-bubblan som sprack för över 20 år sedan. De stora techbolagen Meta, Amazon, Alphabet och Microsoft?utlovade i början av året att de kommer att satsa uppemot svindlande 320 …
Vattenbrist i Stockholm – stockholmarna uppmanas agera direkt
Den höga temperaturen i Mälaren har minskat dricksvattenproduktionen och riskerar att förvärra läget i Stockholm när förbrukningen stiger. Stockholmare och invånare i flera kranskommuner uppmanas nu att omedelbart spara på kranvattnet. Vattenbristen är akut och läget beskrivs som skarpt. Missa inte: Tiny House från Sverige tar världen med storm – se insidan. Dagens PS Vattenbrist …
Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad
Företaget som en gång definierade fotografiets guldålder står återigen inför en osäker framtid. Trots en nostalgisk återkomst av analoga kameror och film, delvis driven av Gen Z, har bolaget nyligen publicerat en rapport som väcker allvarliga frågor om dess fortsatta existens. Samtidigt som ledningen försöker lugna marknaden fortsätter bolagets skulder att torna upp sig, vilket …
Nya trenden – jobba på kontor
Kontorslivet är tillbaka på modet. På TikTok och andra sociala medier sprids nu en ny trend bland Generation Z. Det är inte längre bara föräldragenerationen som drömmer om skrivbord, pärmar och kaffepauser. I sociala medier sprids nu en ny våg där kontorslivet lyfts fram som både stilfullt och tryggt. Missa inte: Tiny House från Sverige …
Ny chef får nyckelroll i Volvo Cars
I en oväntad vändning stärker Volvo Cars sin organisation med en hemvändande chef. Den nya strategin syftar till att konsolidera styrkan inom företaget, men bakom kulisserna sker större förändringar. Interna omstruktureringar på volvo cars Biltillverkaren Volvo Cars genomgår en betydande omstrukturering av sin ledningsgrupp. Tidigare vd för motorfabriken i Skövde, Michael Fleiss, återvänder till företaget …