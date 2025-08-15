Dagens PS
Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad

Ska Kodak gå i konkurs eller inte? (Foto: Jason Leung on Unsplash)
Ska Kodak gå i konkurs eller inte? (Foto: Jason Leung on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 15 aug. 2025Publicerad: 15 aug. 2025

Företaget som en gång definierade fotografiets guldålder står återigen inför en osäker framtid. Trots en nostalgisk återkomst av analoga kameror och film, delvis driven av Gen Z, har bolaget nyligen publicerat en rapport som väcker allvarliga frågor om dess fortsatta existens.

Samtidigt som ledningen försöker lugna marknaden fortsätter bolagets skulder att torna upp sig, vilket skapar ett oroligt klimat bland investerare och fans, skriver CNN.

En 133-årig historia med finansiella svårigheter

Eastman Kodak, det historiska fotoföretaget som grundades 1892, upplever återigen betydande finansiella utmaningar.

Enligt bolagets senaste kvartalsrapport finns det “betydande tvivel” om dess förmåga att fortsätta driva verksamheten. Detta beror på att bolaget har skulder på cirka 5,2 miljarder svenska kronor som förfaller inom de närmaste 12 månaderna, samtidigt som det saknar tillräcklig likviditet för att möta dessa betalningar.

Rapporten ledde till att aktien sjönk med över 25 procent.

Klassisk filmrulle med stor dos nostalgi. (Foto: Waldemar on Unsplash)
Klassisk filmrulle med stor dos nostalgi. (Foto: Waldemar on Unsplash)

Detta är inte första gången som Kodak brottas med ekonomiska problem. Bolaget, som en gång i tiden stod för 90 procent av all film och 85 procent av all kameraförsäljning i USA, misslyckades med att anpassa sig till den digitala tidsåldern.

Trots att Kodak själva uppfann den första digitalkameran redan 1975, missade de möjligheten att kapitalisera på den nya tekniken, vilket slutligen ledde till konkurs 2012.

Efter att ha återuppstått ur konkursen 2013 fokuserade bolaget på kommersiellt tryck, avancerade material och kemikalier, samt licensiering av varumärket.

Vi är många som får varma känslor av denna bild. (Foto: Jakob Owens on Unsplash)
Vi är många som får varma känslor av denna bild. (Foto: Jakob Owens on Unsplash)
Hoppet från en ny generation

Ironiskt nog kommer en del av bolagets nuvarande hopp från en oväntad källa: Gen Z.

Denna generation, som är uppvuxen med smartphones, har de senaste åren utvecklat ett starkt intresse för analog fotografi. Enligt Clair Sapilewski, en 21-årig fotostudent, handlar trenden om att uppnå en estetik som digitala kameror inte kan replikera.

“Det lär dig att sakta ner, att titta på saker mer noggrant och att välja dina bilder med större omsorg”, säger hon.

Denna längtan efter att koppla bort sig från den digitala världens omedelbarhet och att skapa något konkret och fysiskt, har lett till en återupplivning av efterfrågan på film.

Andra experter menar att det är en reaktion mot “digital perfektion”, där Gen Z söker autentiska, ofullkomliga bilder i en värld av noggrant kuraterade sociala medier. Detta intresse har bidragit till att Kodaks filmförsäljning ökat.

Saknar man inte lite det analoga? (Foto: Cj For Unsplash+)
Saknar man inte lite det analoga? (Foto: Cj For Unsplash+)

Ledningens försäkringar och framtidsplaner

Trots de finansiella varningssignalerna i rapporten har Kodak-ledningen skyndat sig att lugna marknaden.

Bolaget har i ett pressmeddelande förnekat att de planerar att lägga ner verksamheten eller ansöka om konkurs. De hävdar att den tekniska formuleringen i kvartalsrapporten var en nödvändig redovisningspraxis på grund av att skulderna förfaller inom 12 månader.

“Kodak är övertygade om att det kommer att kunna betala av en betydande del av sitt lån i god tid innan det förfaller, och ändra, förlänga eller refinansiera våra återstående skulder”, säger en talesperson från bolaget.

Företagets plan är att använda cirka 3,1 miljarder kronor i kontanter från en pensionsplan som avslutas i december 2025. Dessa medel ska användas för att betala av en stor del av bolagets skuld på 4,9 miljarder kronor. Resterande 1,8 miljarder kronor i skuld, samt cirka 1 miljard kronor i preferensaktier, ska hanteras senare.

Företag Foto Fotografi Teknik
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

