Kraftig vändning: Kodak kämpar för överlevnad

Samtidigt som ledningen försöker lugna marknaden fortsätter bolagets skulder att torna upp sig, vilket skapar ett oroligt klimat bland investerare och fans, skriver CNN.

En 133-årig historia med finansiella svårigheter

Eastman Kodak, det historiska fotoföretaget som grundades 1892, upplever återigen betydande finansiella utmaningar.

Enligt bolagets senaste kvartalsrapport finns det “betydande tvivel” om dess förmåga att fortsätta driva verksamheten. Detta beror på att bolaget har skulder på cirka 5,2 miljarder svenska kronor som förfaller inom de närmaste 12 månaderna, samtidigt som det saknar tillräcklig likviditet för att möta dessa betalningar.

Rapporten ledde till att aktien sjönk med över 25 procent.

Klassisk filmrulle med stor dos nostalgi. (Foto: Waldemar on Unsplash)

Detta är inte första gången som Kodak brottas med ekonomiska problem. Bolaget, som en gång i tiden stod för 90 procent av all film och 85 procent av all kameraförsäljning i USA, misslyckades med att anpassa sig till den digitala tidsåldern.

Trots att Kodak själva uppfann den första digitalkameran redan 1975, missade de möjligheten att kapitalisera på den nya tekniken, vilket slutligen ledde till konkurs 2012.

Efter att ha återuppstått ur konkursen 2013 fokuserade bolaget på kommersiellt tryck, avancerade material och kemikalier, samt licensiering av varumärket.

