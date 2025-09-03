Google slipper tvångsförsäljning – miljardavtalet med Apple säkrat

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

AI förändrar spelplanen

Domaren lade stor vikt i sina resonemang vid den teknologiska utvecklingen. Sedan 2022 har artificiell intelligens etablerat sig som ett verkligt alternativ till traditionella sökmotorer. Aktörer som OpenAI, Anthropic och Perplexity erbjuder i dag tjänster som kan ge sammanfattningar, planering och rådgivning i stället för enbart länkar.

En Apple-chef vittnade dessutom om att andelen Google-sökningar i Safari minskat för första gången på 20 år och att företaget kan komma att erbjuda AI-alternativ direkt i webbläsaren.

Googles vice vd Lee-Anne Mulholland välkomnade domen och menade att den erkänner hur snabbt branschen förändrats:

”Avgörandet erkänner hur mycket branschen har förändrats med framväxten av artificiell intelligens”, sa hon i ett uttalande.

Som Dagens PS tidigare konstaterat står Google vid ett vägskäl, där AI både är en möjlighet och en risk. Hur bolaget hanterar dessa förändringar, särskilt i relation till Apple, kan bli avgörande för dess framtid.

Läs också: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev. Prenumerera nu

Kritik mot Google-domen

ANNONS

Alla var dock inte nöjda med domen. Antitrustchefen Gail Slater på justitiedepartementet beskrev utfallet som ett steg i rätt riktning men underströk att myndigheten kan överväga att överklaga.

Flera konkurrenter och lobbyorganisationer var betydligt skarpare i sin kritik.

”Denna tandlösa lösning i den mest uppseendeväckande monopolsaken på 25 år är ett fullständigt svek”, sade Nidhi Hegde på American Economic Liberties Project.

DuckDuckGo:s vd Gabriel Weinberg kallade domen en ”nothingburger” och menade att Google fortfarande kan utnyttja sin marknadsdominans.

Apple en vinnare

Google vill gärna att du laddar ned Chrome och gör den till standardwebbläsare på dina Apple-enheter. (Foto: Pixabay)

För Apple innebär beslutet att de årliga miljardbetalningarna från Google kan fortsätta. I dagsläget får Apple omkring 20 miljarder dollar per år för att ha Google som förvald sökmotor i Iphone. Domstolen begränsade dock avtalens längd till ett år i taget och krävde att användarna enklare ska kunna välja alternativ.

En stor del av Googles sökintäkter kommer från Apple-enheter, vilket gör samarbetet extremt värdefullt för sökjätten. Under 2022 uppgick Googles totala sökintäkter till 279,8 miljarder dollar, motsvarande nästan 3 000 miljarder kronor. Med Safaris marknadsandel innebar det att Apples andel kan ha varit över 20 miljarder dollar, omkring 211 miljarder kronor (2023).

Men partnerskapet innebär också risker. Om Apple bestämmer sig för att använda egen AI-teknologi, eller om regleringar tvingar fram fler alternativ i Safari, kan Google tappa betydande intäkter.

ANNONS

För investerarna kom domen som en lättnad. Alphabet-aktien steg nära nio procent i efterhandeln och Apple lyfte över fyra procent.

”Detta är en seger för Google, och Apples omfattande sökavtal består. En stor osäkerhet har nu undanröjts för både Google och Apple”, kommenterade Dan Ives, analytiker på Wedbush Securities.

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

Läs även: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS