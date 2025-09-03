Dagens PS
Dagensps.se
Teknik

Google slipper tvångsförsäljning – miljardavtalet med Apple säkrat

Googles huvudkontor i New York. En domare har stoppat kravet på tvångsförsäljning, vilket räddar miljardavtalet med Apple.
Googles huvudkontor i New York. En domare har stoppat kravet på tvångsförsäljning, vilket räddar miljardavtalet med Apple.(Foto: AP Photo/Seth Wenig/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 03 sep. 2025Publicerad: 03 sep. 2025

En domare i USA stoppade kravet på att Google skulle sälja Chrome. Därmed kan miljardbetalningarna till Apple fortsätta.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

En av de mest uppmärksammade antitrustprocesserna i USA på decennier har nått ett preliminärt slut.

En federal domare avvisade på tisdagen regeringens krav på att Google skulle sälja sin webbläsare Chrome.

Beslutet innebär också att det mångmiljardavtal bolaget har med Apple kan fortsätta, något som fick aktierna att rusa.

Missa inte: Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre. Dagens PS

Google får krav men behåller kärnaffärerna

Bakgrunden är det långdragna målet där det amerikanska justitiedepartementet anklagat Google för att upprätthålla ett olagligt monopol på sökmarknaden genom exklusiva avtal. Myndigheten ville se en uppdelning av företaget, inklusive försäljning av Chrome och Android. Domaren Amit Mehta ansåg dock att kravet gick för långt.

”Justitiedepartementet gick för långt i att tvinga fram försäljning av dessa viktiga tillgångar, vilka Google inte använde för att olagligt begränsa konkurrensen”, skrev Mehta i sin dom, enligt DN.

I stället beordras Google att dela sökdata med konkurrenter som Microsoft och DuckDuckGo samt att avsluta exklusiva distributionsavtal. Det ska ge andra aktörer större möjligheter att utveckla konkurrerande söktjänster och AI-baserade alternativ.

Apple får omkring 20 miljarder dollar per år från Google. (Foto: AP Photo/Brittany Peterson/TT)
Apple får omkring 20 miljarder dollar per år från Google. (Foto: AP Photo/Brittany Peterson/TT)
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

AI förändrar spelplanen

Domaren lade stor vikt i sina resonemang vid den teknologiska utvecklingen. Sedan 2022 har artificiell intelligens etablerat sig som ett verkligt alternativ till traditionella sökmotorer. Aktörer som OpenAI, Anthropic och Perplexity erbjuder i dag tjänster som kan ge sammanfattningar, planering och rådgivning i stället för enbart länkar.

En Apple-chef vittnade dessutom om att andelen Google-sökningar i Safari minskat för första gången på 20 år och att företaget kan komma att erbjuda AI-alternativ direkt i webbläsaren.

Googles vice vd Lee-Anne Mulholland välkomnade domen och menade att den erkänner hur snabbt branschen förändrats:

”Avgörandet erkänner hur mycket branschen har förändrats med framväxten av artificiell intelligens”, sa hon i ett uttalande.

Som Dagens PS tidigare konstaterat står Google vid ett vägskäl, där AI både är en möjlighet och en risk. Hur bolaget hanterar dessa förändringar, särskilt i relation till Apple, kan bli avgörande för dess framtid.

Läs också: “Nu pekar det neråt istället för uppåt” – Husutbudet vänder. Dagens PS

Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Kritik mot Google-domen

ANNONS

Alla var dock inte nöjda med domen. Antitrustchefen Gail Slater på justitiedepartementet beskrev utfallet som ett steg i rätt riktning men underströk att myndigheten kan överväga att överklaga.

Flera konkurrenter och lobbyorganisationer var betydligt skarpare i sin kritik.

”Denna tandlösa lösning i den mest uppseendeväckande monopolsaken på 25 år är ett fullständigt svek”, sade Nidhi Hegde på American Economic Liberties Project.

DuckDuckGo:s vd Gabriel Weinberg kallade domen en ”nothingburger” och menade att Google fortfarande kan utnyttja sin marknadsdominans.

Apple en vinnare

Google vill gärna att du laddar ned Chrome och gör den till standardwebbläsare på dina Apple-enheter. Här är varför
Google vill gärna att du laddar ned Chrome och gör den till standardwebbläsare på dina Apple-enheter. (Foto: Pixabay)

För Apple innebär beslutet att de årliga miljardbetalningarna från Google kan fortsätta. I dagsläget får Apple omkring 20 miljarder dollar per år för att ha Google som förvald sökmotor i Iphone. Domstolen begränsade dock avtalens längd till ett år i taget och krävde att användarna enklare ska kunna välja alternativ.

En stor del av Googles sökintäkter kommer från Apple-enheter, vilket gör samarbetet extremt värdefullt för sökjätten. Under 2022 uppgick Googles totala sökintäkter till 279,8 miljarder dollar, motsvarande nästan 3 000 miljarder kronor. Med Safaris marknadsandel innebar det att Apples andel kan ha varit över 20 miljarder dollar, omkring 211 miljarder kronor (2023).

Men partnerskapet innebär också risker. Om Apple bestämmer sig för att använda egen AI-teknologi, eller om regleringar tvingar fram fler alternativ i Safari, kan Google tappa betydande intäkter.

ANNONS

För investerarna kom domen som en lättnad. Alphabet-aktien steg nära nio procent i efterhandeln och Apple lyfte över fyra procent.

”Detta är en seger för Google, och Apples omfattande sökavtal består. En stor osäkerhet har nu undanröjts för både Google och Apple”, kommenterade Dan Ives, analytiker på Wedbush Securities.

Läs även: Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna. Dagens PS

Läs även: 3 procent inflation – känns som 15 i plånboken. Dagens PS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIAppleFöretagGoogleOpenAI
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS