Genomgång: Fyra svenska bolag som gör tystare drönarteknik

Drönarljudet irriterar och avslöjar

Amazon uppger att bolagets nya propellrar för hemleveranser i USA upplevs låta nästan hälften så mycket som förra generationens. Londonbaserade Greenjets kapslar in rotorbladen och säger att det kan minska bullret med minst två tredjedelar. Tekniken har använts av polis och hamnbevakning i Tyskland, enligt BBC.

Antonio Torija Martinez, professor i akustisk teknik och psykoakustik vid University of Salford, säger till BBC att drönarljudet märks särskilt, även när ljudnivån i övrigt är relativt låg, och fortsätter:

När drönarbranschen växer kommer det att bli fler och fler sådana klagomål.

Även militära drönaroperatörer vill dämpa ljudet för att inte varna fienden. Robert Tollast, forskare vid den brittiska tankesmedjan RUSI, säger till BBC:

Det finns vissa försök att dämpa ljudet från drönare. USA:s specialförband är intresserade, på försöksstadiet.

För de större drönarna i kriget mellan Ryssland och Ukraina brukar farten gå före förmågan att smyga, enligt Tollast.