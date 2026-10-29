Surret från drönare väcker klagomål från boenden som får hemleveranser, och det är också en viktig faktor militärt. Flera bolag försöker nu dämpa ljudet. Dagens PS går igenom fyra bolag av ett trettiotal inom obemannade farkoster som utvecklar teknik för tystare drönare.
Genomgång: Fyra svenska bolag som gör tystare drönarteknik
På listan finns självfallet Sveriges kronjuvel Saab, som tillsammans med Dolprop och Marine Jet Power också bygger drönare för användning i havet.
Drönarljudet irriterar och avslöjar
Amazon uppger att bolagets nya propellrar för hemleveranser i USA upplevs låta nästan hälften så mycket som förra generationens. Londonbaserade Greenjets kapslar in rotorbladen och säger att det kan minska bullret med minst två tredjedelar. Tekniken har använts av polis och hamnbevakning i Tyskland, enligt BBC.
Antonio Torija Martinez, professor i akustisk teknik och psykoakustik vid University of Salford, säger till BBC att drönarljudet märks särskilt, även när ljudnivån i övrigt är relativt låg, och fortsätter:
När drönarbranschen växer kommer det att bli fler och fler sådana klagomål.
Även militära drönaroperatörer vill dämpa ljudet för att inte varna fienden. Robert Tollast, forskare vid den brittiska tankesmedjan RUSI, säger till BBC:
Det finns vissa försök att dämpa ljudet från drönare. USA:s specialförband är intresserade, på försöksstadiet.
För de större drönarna i kriget mellan Ryssland och Ukraina brukar farten gå före förmågan att smyga, enligt Tollast.
Fyra svenska svar på surret
Försvarsmakten har länge forskat kring ljud under vatten för att kunna upptäcka bland annat minor och ubåtar, enligt FOI, och testar nu den obemannade undervattensfarkosten Luuv, som Dagens PS tidigare rapporterat. Det kan förklara varför det svenska bidraget till tystare drönare i dag främst finns till havs.
Dolprop Industries har byggt undervattensdrönaren Njord, som drivs av en fena i stället för en propeller, enligt TV4. Bolaget i Kista beskriver Njord som tyst med en akustisk signatur som liknar ett djurs, enligt Dolprop. FMV har mätt ljudet och bekräftar att Njord är tyst under vattnet.
Saab, som finns på Dagens PS topplista över drönarbolag på börsen, har minspanaren AUV62-MR med en pumpjet som bullrar lite, enligt produktbladet. FMV beställde bland annat dessa i en order i december 2024, meddelade Saab.
Marine Jet Power i Uppsala säljer vattenjetaggregat med lågt buller till obemannade ytfarkoster, enligt bolaget. I ytdrönaren Inspector 125 ska aggregaten ge en lägre akustisk och magnetisk signatur, skriver bolaget.
Bitcraze anger ”Low noise flight” bland egenskaperna hos mikrodrönaren Crazyflie 2.1 Brushless, som är tänkt för forskning och utbildning, enligt bolagets webbplats. Bolaget fick 317 289 kronor från Vinnova för att mellan 2022 och 2024 ta fram effektivare propellrar som också skulle göra mikrodrönare tystare, visar Vinnovas projektdatabas.
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