4 november: Brf-avgifter stiger med hundralappar per månad

Bunden ränta skjuter upp höjningen

Tre av fyra lånekronor i bostadsrättsföreningarna var bundna längre än tre månader i januari, enligt SCB:s kreditdatabas. Knappt 31 procent hade högst ett års bindningstid. Räknas bara de lånen landar höjningen på cirka 57 kronor i månaden när de lagts om, enligt SCB:s siffror. Siffran är grov, då en del lån med längre bindning också löper ut.

Andreas Rasku, nationalekonom på SCB, sa följande i mars om lånen:

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Vi ser att bostadsrättsföreningar har störst andel av lånen bundna till skillnad från hushåll som har störst andel rörligt.

Hushållen påverkas snabbare, eftersom 78 procent av deras bostadslån hade rörlig ränta i september, enligt SCB. SBAB väntar sig att den rörliga bolåneräntan går upp 0,75 procentenheter till början av 2027. Det gör varje lånad miljon knappt 440 kronor dyrare i månaden efter ränteavdrag skriver banken.

För ett hushåll med ett rörligt bolån på 2 miljoner kronor blir räntan 875 kronor dyrare i månaden med 30 procents ränteavdrag, och med avgiftshöjningen 1 060,41 kronor.

Dyrare i nya föreningar

Föreningar i nyproduktion kan ha 10 000 till 14 000 kronor i lån per kvadratmeter, enligt Swedbank och Sparbankernas rapport Teknisk skuld och underhållsskuld. I en sådan förening ger tre höjningar 375 till 525 kronor mer i månaden för samma lägenhet när lånen lagts om.

Enligt Sveriges BostadsrättsCentrums (SBC) BRF-index hade en genomsnittlig förening 662 944 kronor i omkostnader under tredje kvartalet, 7,4 procent mer än ett år tidigare, rapporterar Svensk Byggtidning. Elkostnaderna steg bland annat med 25 procent, skrev Dagens PS den 27 oktober 2026.

I SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 uppgav 85 procent av de svarande att avgiften höjts det senaste året. Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC, sa i våras enligt Svensk Byggtidning:

Många av de kostnader som nu ökar är svåra för en förening att påverka från en dag till en annan.

För att förbereda dig på en eventuell höjning kan det vara en god idé att se hur ditt bolån och bostadsrättsföreningens lån är upplagt, rörligt eller bundet, och under vilken tid.

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