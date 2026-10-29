Riksbanken höjer styrräntan vid beskedet den 4 november och därefter i december och februari, tror SBAB. När alla tre slagit igenom kan avgiften för en bostadsrät stiga med hundratals kronor.
4 november: Brf-avgifter stiger med hundralappar per månad
Riksbanken lät styrräntan ligga kvar på 1,75 procent i september och bedömer att höjningarna inleds i år om utsikterna står sig, framgår av beslutet. SBAB räknar med höjningar på 0,25 procentenheter i november, december och februari, enligt bankens pressmeddelande.
SBAB:s chefsekonom Robert Boije sa den 21 oktober.
Novemberhöjningen motiveras i första hand av det bättre konjunkturläget och de två höjningarna därefter av förväntad ökad inflation.
Över 60 kronor per månad i höjning
Beräkningen bygger på HSB:s Sveriges bostadsrättsbarometer 2026, som omfattar nära 4 300 föreningar med HSB som ekonomisk förvaltare. Där låg avgiften 2025 på i genomsnitt 838 kronor per kvadratmeter och år. Stiger genomsnittsräntan på föreningens lån med en procentenhet behöver årsavgiften i snitt höjas med 5,9 procent, enligt rapporten.
För en lägenhet på 60 kvadratmeter blir avgiften då 50 280 kronor om året. En höjning på 0,25 procentenheter innebär 1,475 procent högre avgift, alltså 741,63 kronor mer om året eller 61,80 kronor i månaden.
Tre höjningar på sammanlagt 0,75 procentenheter ger 4,425 procent, eller 2 224,89 kronor om året och 185,41 kronor i månaden, när de fått fullt genomslag på lånen.
Bunden ränta skjuter upp höjningen
Tre av fyra lånekronor i bostadsrättsföreningarna var bundna längre än tre månader i januari, enligt SCB:s kreditdatabas. Knappt 31 procent hade högst ett års bindningstid. Räknas bara de lånen landar höjningen på cirka 57 kronor i månaden när de lagts om, enligt SCB:s siffror. Siffran är grov, då en del lån med längre bindning också löper ut.
Andreas Rasku, nationalekonom på SCB, sa följande i mars om lånen:
Vi ser att bostadsrättsföreningar har störst andel av lånen bundna till skillnad från hushåll som har störst andel rörligt.
Hushållen påverkas snabbare, eftersom 78 procent av deras bostadslån hade rörlig ränta i september, enligt SCB. SBAB väntar sig att den rörliga bolåneräntan går upp 0,75 procentenheter till början av 2027. Det gör varje lånad miljon knappt 440 kronor dyrare i månaden efter ränteavdrag skriver banken.
För ett hushåll med ett rörligt bolån på 2 miljoner kronor blir räntan 875 kronor dyrare i månaden med 30 procents ränteavdrag, och med avgiftshöjningen 1 060,41 kronor.
Dyrare i nya föreningar
Föreningar i nyproduktion kan ha 10 000 till 14 000 kronor i lån per kvadratmeter, enligt Swedbank och Sparbankernas rapport Teknisk skuld och underhållsskuld. I en sådan förening ger tre höjningar 375 till 525 kronor mer i månaden för samma lägenhet när lånen lagts om.
Enligt Sveriges BostadsrättsCentrums (SBC) BRF-index hade en genomsnittlig förening 662 944 kronor i omkostnader under tredje kvartalet, 7,4 procent mer än ett år tidigare, rapporterar Svensk Byggtidning. Elkostnaderna steg bland annat med 25 procent, skrev Dagens PS den 27 oktober 2026.
I SBC:s Bostadsrättsrapport 2026 uppgav 85 procent av de svarande att avgiften höjts det senaste året. Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC, sa i våras enligt Svensk Byggtidning:
Många av de kostnader som nu ökar är svåra för en förening att påverka från en dag till en annan.
För att förbereda dig på en eventuell höjning kan det vara en god idé att se hur ditt bolån och bostadsrättsföreningens lån är upplagt, rörligt eller bundet, och under vilken tid.
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