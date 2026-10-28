Köper nya flygplan – för att skrota dem och sälja delarna

Fyra års livslängd

Planen tillhörde tidigare Spirit Airlines som nyligen gick i konkurs efter att bränslekrisen och en misslyckad strukturaffär blev droppen.

De rullade ut från fabriken i amerikanska Alabama i juli 2022, med en förväntad livslängd på flera decennier. I maj 2026, mindre än fyra år senare, var flygplanets dagar över. Efter att värdefulla komponenter plockats bort krossades flygplanskroppen på en anläggning utanför Phoenix i Arizona.

”Det är första gången i min karriär som jag har varit involverad i att köpa ett flygplan som är mindre än fem år gammalt”, säger Bill Thompson, ansvarig för flygplans- och motorförvärv i Amerika hos EirTrade Aviation, till CNBC.

För investerare som handlar med flygplanstillgångar har utvecklingen öppnat en lukrativ marknad att köpa relativt nya flygplan, demontera dem och sälja komponenterna vidare.

Enligt Thompson betalade företaget ensiffriga miljonbelopp i dollar för vart och ett av dem. Därefter monterades mer än 1 000 delar bort från flygplanen, med målet att sälja dem vidare med vinst.

”Jag vet inte om man kommer att sälja kaffebryggarna, men man vet aldrig. Ibland gör man det”, säger han till CNBC.