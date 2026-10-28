Nästan helt nya flygplan skrotas för att komma över motorerna och andra reservdelar som kostar mer på marknaden än själva planet.
Köper nya flygplan – för att skrota dem och sälja delarna
Det finns en global brist på flygmotorer och reservdelar som har pressat flygbolag, leasingföretag och underhållsverkstäder.
CNBC rapporterar om en del ganska bisarra effekter av den situationen. Som att två nästan helt nya Airbus A320neo-plan, med tillverkningsår 2022, nyligen skrotades för att komma över reservdelarna.
Fyra års livslängd
Planen tillhörde tidigare Spirit Airlines som nyligen gick i konkurs efter att bränslekrisen och en misslyckad strukturaffär blev droppen.
De rullade ut från fabriken i amerikanska Alabama i juli 2022, med en förväntad livslängd på flera decennier. I maj 2026, mindre än fyra år senare, var flygplanets dagar över. Efter att värdefulla komponenter plockats bort krossades flygplanskroppen på en anläggning utanför Phoenix i Arizona.
”Det är första gången i min karriär som jag har varit involverad i att köpa ett flygplan som är mindre än fem år gammalt”, säger Bill Thompson, ansvarig för flygplans- och motorförvärv i Amerika hos EirTrade Aviation, till CNBC.
För investerare som handlar med flygplanstillgångar har utvecklingen öppnat en lukrativ marknad att köpa relativt nya flygplan, demontera dem och sälja komponenterna vidare.
Enligt Thompson betalade företaget ensiffriga miljonbelopp i dollar för vart och ett av dem. Därefter monterades mer än 1 000 delar bort från flygplanen, med målet att sälja dem vidare med vinst.
”Jag vet inte om man kommer att sälja kaffebryggarna, men man vet aldrig. Ibland gör man det”, säger han till CNBC.
Motorerna problemet
Den viktigaste förklaringen finns i flygplanens motorer. De nyare Airbus-modellerna A320neo och A321neo kan bland annat utrustas med GTF-motorer från Pratt & Whitney, en del av den amerikanska industrikoncernen RTX.
Motorerna är bränsleeffektiva, men har drabbats av både produktionsproblem och långa underhållsköer. Ett tillverkningsfel som uppmärksammades 2023 har dessutom lett till omfattande inspektioner och reparationer.
Enligt Reuters var 636 Airbus-flygplan med GTF-motorer antingen parkerade eller i förvaring när nyhetsbyrån rapporterade om krisen i oktober 2025. Det motsvarade omkring en tredjedel av den berörda flygplansflottan.
Pratt & Whitneys problem har gjort att flygbolag tvingats ställa flygplan på marknaden medans de väntar på reparationer som kan ta lång tid. Då kan det vara mer ekonomiskt att köpa en ny motor för dyra pengar för att få planet i drift igen. Även om det innebär att ett annat plan behöver skrotas för att få fram delarna.
Kan vara värd 20 miljoner dollar
Enligt Reuters kan en reservmotor av den aktuella typen vara värd uppemot 20 miljoner dollar. Att hyra en motor kan kosta omkring 200 000 dollar i månaden, enligt uppgifter från branschen.
”Det finns mycket pengar i motorerna”, säger Scott Butler, kommersiell chef på reservdelsleverantören KP Aviation, till Reuters.
Efterfrågan på själva flygplanskropparna är betydligt svagare än på motorerna. Men även landningsställ, hjälpkraftaggregat och styrsystem är eftertraktade komponenter.
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