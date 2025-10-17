Dagens PS
Topplista: Här hittar du drönare på börsen

Drönare
Drönare finns inte bara runt Natos skyddsobjekt i Europa. Drönare hittas också på börsen. (Bild: Canva)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 17 okt. 2025Publicerad: 17 okt. 2025

Stora delar av världen rustar för en osäker framtid. Mitt i sektorns rampljus hittas drönarna. Vilka bolag ligger i framkant och är redo att vinna på trenden?

Försvar, säkerhet och vapen har blivit en glödhet marknad när stora delar av världen vässar tänderna för att klara av ett osäkert världsläge. Tusentals miljarder ska investeras i att modernisera och rusta.

Kriget i Ukraina visar att drönare är en central del av framtidens krigsföring. Obemannade farkoster som kan samla in information och slå mot fienden utan att riskera egen personal, ofta till låga kostnader.

Den som vill ta rygg på världens tillverkare behöver inte leta längre. Vi har listan över några av världens ledande tillverkare av försvarsdrönare eller teknik kopplad till drönare. Föga förvånande är den svenska försvarsjätten Saab med på listan.

Saab i toppskiktet

Den svenska försvarsjätten Saab pekas ut som en av de mest lovande aktörerna. Företaget utvecklar både avancerade radar- och luftförsvarssystem och har stärkt sin ställning i Europa efter flera stora Nato-order.

Aktien har rusat kraftigt sedan 2022 och förväntas fortsätta uppåt i takt med ökade försvarsbudgetar.

Läs även:
Saab – en bubbla nu, i framtiden eller aldrig? Realtid

Bolagen på drönarlistan

BolagLandInriktningKommentar
SaabSverigeRadar, luftförsvarStark position i Europa
RTX (Raytheon)USAÖvervakning, C-UASGlobal marknadsledare
RheinmetalTysklandObemannade fordonStörst i Europa
HensoldtTysklandSensor- och radarteknikStabil tillväxt
DroneShieldAustralienAntidrönarsystemExtremt hög tillväxt men riskabel
Lockheed MartinUSAMilitärteknik, UAVEtablerad global aktör
Källa: Focus Money / MoneyMarkets, oktober 2025

Amerikanska jättar dominerar inom drönare

Högst värderat på listan är amerikanska RTX (tidigare Raytheon), som producerar drönarsystemen Phantom, Helios och Vampire. RTX är en tungviktare inom radar- och övervakningssystem, med kunder i över 80 länder.

Efterfrågan på bolagets C-UAS-system, teknik som upptäcker och neutraliserar drönare, växer snabbt i takt med att hoten mot kritisk infrastruktur ökar. Aktien har stigit över 30 procent sedan årsskiftet.

Rheinmetall tar mark snabbt

Tyska Rheinmetall fortsätter att befästa sin ställning som en av Europas mest aggressiva försvarsaktörer. Bolaget, känt för sina stridsfordon och ammunition, har under de senaste åren kraftigt utökat satsningarna på obemannade system.

Genom samarbeten med bland annat Helsing och Anduril utvecklar Rheinmetall autonoma mark- och luftdrönare för både spaning och offensiva uppdrag. Aktien har fördubblats på två år och tillhör nu de mest omsatta på Frankfurtbörsen.

“Rheinmetall har blivit symbolen för den nya tyska försvarsvågen – en industrijätte som moderniserar sig själv i rekordfart”, skriver Focus Money.

Australiska DroneShield rusar

ANNONS

Mest spektakulär utveckling står australiska DroneShield för. Aktien har ökat med över 3 400 procent på tre år, drivet av stigande global efterfrågan på drönarförsvar.

Bolaget tillverkar radar- och akustikbaserade system som kan upptäcka, störa och neutralisera fientliga drönare. Bland kunderna finns både militär och civil infrastruktur – allt från flygplatser till energianläggningar.

Analytiker varnar dock för att aktien är kraftigt spekulativ. Värderingen är redan hög och rörelsemarginalen begränsad. “DroneShield är en tillväxtfavorit med hög risk – inget för investerare med svaga nerver,” konstaterar Focus Money.

Drönare: Fler aktier på radarn

Andra bolag som nämns i analysen är tyska Hensoldt, kända för sina radar- och sensortekniker, samt amerikanska Lockheed Martin och Northrop Grumman. Samtliga väntas gynnas av ökade investeringar i övervaknings- och försvarssystem under de kommande åren.

Drönarsektorn har med andra ord gått från nisch till nyckelområde, både militärt och industriellt. Den som tror att tekniken bara tillhör framtiden bör tänka om: kampen om luftrummet pågår redan.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.

