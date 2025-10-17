Topplista: Här hittar du drönare på börsen

När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …

Amerikanska jättar dominerar inom drönare

Högst värderat på listan är amerikanska RTX (tidigare Raytheon), som producerar drönarsystemen Phantom, Helios och Vampire. RTX är en tungviktare inom radar- och övervakningssystem, med kunder i över 80 länder.

Efterfrågan på bolagets C-UAS-system, teknik som upptäcker och neutraliserar drönare, växer snabbt i takt med att hoten mot kritisk infrastruktur ökar. Aktien har stigit över 30 procent sedan årsskiftet.

Rheinmetall tar mark snabbt

Tyska Rheinmetall fortsätter att befästa sin ställning som en av Europas mest aggressiva försvarsaktörer. Bolaget, känt för sina stridsfordon och ammunition, har under de senaste åren kraftigt utökat satsningarna på obemannade system.

Genom samarbeten med bland annat Helsing och Anduril utvecklar Rheinmetall autonoma mark- och luftdrönare för både spaning och offensiva uppdrag. Aktien har fördubblats på två år och tillhör nu de mest omsatta på Frankfurtbörsen.

“Rheinmetall har blivit symbolen för den nya tyska försvarsvågen – en industrijätte som moderniserar sig själv i rekordfart”, skriver Focus Money.

Australiska DroneShield rusar

Mest spektakulär utveckling står australiska DroneShield för. Aktien har ökat med över 3 400 procent på tre år, drivet av stigande global efterfrågan på drönarförsvar.

Bolaget tillverkar radar- och akustikbaserade system som kan upptäcka, störa och neutralisera fientliga drönare. Bland kunderna finns både militär och civil infrastruktur – allt från flygplatser till energianläggningar.

Analytiker varnar dock för att aktien är kraftigt spekulativ. Värderingen är redan hög och rörelsemarginalen begränsad. “DroneShield är en tillväxtfavorit med hög risk – inget för investerare med svaga nerver,” konstaterar Focus Money.

Drönare: Fler aktier på radarn

Andra bolag som nämns i analysen är tyska Hensoldt, kända för sina radar- och sensortekniker, samt amerikanska Lockheed Martin och Northrop Grumman. Samtliga väntas gynnas av ökade investeringar i övervaknings- och försvarssystem under de kommande åren.

Drönarsektorn har med andra ord gått från nisch till nyckelområde, både militärt och industriellt. Den som tror att tekniken bara tillhör framtiden bör tänka om: kampen om luftrummet pågår redan.