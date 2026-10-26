Ukrainas nya drag vid fronten: Kapar ryska drönare

Vanliga detektorer lyssnar bara på fasta frekvenser med gammal analog teknik. Den nya ukrainska modellen styrs i stället helt av mjukvara. Det gör att den kan läsa av radiosignaler digitalt via kod. Enligt utvecklarna söker den igenom ett mycket brett frekvensomfång helt utan blinda fläckar.

Genom att se drönarens kamerasändning kan trupper direkt avgöra om de är upptäckta. De kan snabbt fatta beslut om att söka skydd, aktivera störsändare eller ligga stilla. Eftersom ryska styrkor löpande byter frekvenser kan detektorn anpassas genom mjukvaruuppdateringar i stället för att hårdvaran måste bytas ut.

Utrustningen har redan testats i strid och uppdateras ungefär två gånger i månaden.

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Drönare som lyssnar i bakhåll

Samtidigt introduceras ny sensorteknik på själva drönarna. Företaget Ptashka Drones har utrustat sina fiberoptiska FPV-drönare med mikrofoner. Det ger operatörerna möjlighet att höra fienden på tiotals meters avstånd.



Målet är att spana i smyg. Drönarna landar på marken där fienden väntas passera. Sedan väntar de tyst. Eftersom varken propellrar snurrar eller kameror rör sig riskerar de inte att avslöja sitt gömställe.

Enligt tillverkarens uppgifter kan mikrofonerna registrera högljudda samtal på 20 till 30 meters håll. Lätta fordon upptäcks på upp till 100 meter, medan tyngre fordon kan höras på 200 meters avstånd. Ljudupptagningen varnar även operatören om ryska attackdrönare närmar sig.