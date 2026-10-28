Anthropic öppnar böckerna – förlust på 80 miljarder

Dokumenten ger marknaden en första detaljerad inblick i räkenskaperna bakom AI-assistenten Claude. Siffrorna visar en verksamhet som expanderar i ett rasande tempo men som samtidigt bränner historiska mängder kapital.

Under det första halvåret 2026 nådde bolagets intäkter cirka 16,3 miljarder dollar. Samtidigt landade nettoförlusten på hela 80,7 miljarder dollar. Värderingen väntas enligt uppgifter kunna överstiga 1,5 biljoner dollar, vilket i så fall skulle passera tidigare rekordnoteringar.

Varningar för existentiella risker och brist på kontroll

Det som skiljer dokumentationen från vanliga börsnoteringar är omfattningen av de risker som lyfts fram. Hela 93 av prospektets sidor ägnas åt möjliga hot, skriver Euronews.

Företaget pekar självt på att avancerade system i framtiden kan utgöra katastrofala eller existentiella risker för mänskligheten om de används felaktigt eller tillåts agera med för hög grad av autonomi.

I anmälan till den amerikanska finansinspektionen SEC varnar ledningen för att modeller potentiellt kan uppvisa oväntade beteenden för att bevara sin egen drift eller motstå avstängning, skriver Business AM.

Om modellerna utvecklas för fort finns också risken att bolaget inte hinner bygga adekvata säkerhetsbarriärer, särskilt nu när systemen delvis bidrar till sin egen forskning och vidareutveckling.

Utöver tekniska risker framhåller Anthropic ett starkt beroende av ett fåtal komponenttillverkare i Taiwan och stora datacenter i USA. Brist på datorkraft och motstånd mot energikrävande anläggningar kan bromsa tillväxten och göra det svårt att hålla jämna steg med konkurrenter som OpenAI.