Google rullar ut ett kraftfullt säkerhetspaket till Android. Med Avancerat skydd stoppas skadliga appar, USB-intrång och mobiltjuvar helt.
Så aktiverar du Googles nya superskydd i mobilen
En rad nya säkerhetsverktyg tar nu plats i mobilerna under samlingsnamnet Avancerat skydd, enligt Google. Satsningen bygger på en flerskiktad modell för att stänga ute digitala hot, nätfiske och fysiska stölder.
Funktionerna riktade sig från början främst mot utsatta grupper som politiker och journalister. Nu görs hela verktygslådan direkt tillgänglig för vanliga användare i systemet.
När inställningen slås på låses flera centrala delar. Systemet blockerar automatiskt installation av appar från okända källor utanför Google Play. Säkerhetsskannern Play Protect tvingas samtidigt att ligga kvar i ett konstant djupläge utan att kunna stängas av, skriver Komputer.dk.
Webbläsaren Chrome drar även ned på avancerade skriptfunktioner för att minska risken för nätattacker.
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Hårdvarulås mot stöld och manipulerade kablar
En viktig del i uppdateringen fokuserar på mobilens fysiska portar. Det nya USB-skyddet gör att telefonen enbart tar emot ström när skärmen förblir låst. Alla dataledningar i kabeln stängs av. Det eliminerar risken för så kallad ”juice jacking”, där manipulerade offentliga laddstationer försöker stjäla information eller infektera minnet.
För att motverka stölder finns även ett automatiskt autentiseringslås. Om någon knappar in fel kod upprepade gånger eller misslyckas med fingeravtrycket fryses mobilen omedelbart.
Det kombineras med sensorer som känner av om telefonen rycks ur handen, samt ett viloläge som automatiskt startar om och krypterar enheten om den varit låst i 72 timmar.
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Så aktiverar du skyddet i telefonen
Att aktivera funktionerna kräver inga förkunskaper, men tillgången styrs delvis av mobilmodell och mjukvara.
- Öppna inställningarna i telefonen.
- Välj Säkerhet och sekretess och tryck på Avancerat skydd (på vissa modeller under Google och Alla tjänster).
- Slå på Enhetsskydd och följ anvisningarna på skärmen.
Telefonen startar därefter om för att låsa systeminställningarna på hårdvarunivå. För att få full tillgång till samtliga funktioner krävs en modernare enhet med minst Android 16.
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