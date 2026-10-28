Så aktiverar du Googles nya superskydd i mobilen

Funktionerna riktade sig från början främst mot utsatta grupper som politiker och journalister. Nu görs hela verktygslådan direkt tillgänglig för vanliga användare i systemet.

När inställningen slås på låses flera centrala delar. Systemet blockerar automatiskt installation av appar från okända källor utanför Google Play. Säkerhetsskannern Play Protect tvingas samtidigt att ligga kvar i ett konstant djupläge utan att kunna stängas av, skriver Komputer.dk.

Webbläsaren Chrome drar även ned på avancerade skriptfunktioner för att minska risken för nätattacker.

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Hårdvarulås mot stöld och manipulerade kablar

En viktig del i uppdateringen fokuserar på mobilens fysiska portar. Det nya USB-skyddet gör att telefonen enbart tar emot ström när skärmen förblir låst. Alla dataledningar i kabeln stängs av. Det eliminerar risken för så kallad ”juice jacking”, där manipulerade offentliga laddstationer försöker stjäla information eller infektera minnet.

För att motverka stölder finns även ett automatiskt autentiseringslås. Om någon knappar in fel kod upprepade gånger eller misslyckas med fingeravtrycket fryses mobilen omedelbart.

Det kombineras med sensorer som känner av om telefonen rycks ur handen, samt ett viloläge som automatiskt startar om och krypterar enheten om den varit låst i 72 timmar.

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