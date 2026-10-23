Nu slår Spotify till mot gratissnyltarna: Slutet för delade konton

Den nya spärren tvingar familjemedlemmarna att rent fysiskt befinna sig på samma plats för att behålla sin tillgång.

Kontrollen innebär att kontoadministratören genererar en QR-kod i appen. De övriga i abonnemanget måste sedan skanna den med sina egna mobiler. Koden uppdateras med några sekunders mellanrum, vilket gör det omöjligt att skicka vidare en skärmdump till en kompis på annan ort.

Enligt bolagets ledning handlar det om en vanlig uppdatering av säkerheten. Familjeabonnemanget har funnits i över tio år och har väldigt många användare. Målet är helt enkelt att se till att reglerna följs, till punkt och pricka.

Sju dagar på dig innan straffet slår till

Den som får en verifieringsförfrågan har sju dagar på sig att skanna koden, enligt tidningen Mobil. Gör man inte det i tid stängs kontot omedelbart av från familjeplanen och flyttas ned till gratisversionen med reklam och begränsningar.

Det slutar inte där. Användare som åker dit eller missar tidsfristen spärras från att gå med i något annat Familj- eller Duo-abonnemang under tolv hela månader.

Enligt villkoren måste alla medlemmar i dessa planer bo under samma tak. Spotify genomför kontrollerna för att skydda sina abonnemang, men understryker att verifieringen inte innebär någon kontinuerlig övervakning av användarnas positioner.

Vill man lyssna reklamfritt efter en spärr återstår bara att öppna plånboken för ett eget enskilt konto.