I jakten på jordartsmetaller och värdefulla råvaror har gruvor blivit fokus. Nu öppnar tekniken för gruvdrift utan traditionella gruvor.
Framtidens teknik: Gruvdrift utan gruvor
Ambitionen är att skapa ett ”Kompetenscentrumför djupgeotermisk energi”, Degree, och i spetsen för de strävandena går Uppsala universitet och Maria Ask, universitetslektor i geofysik med inriktning mot bergmekanik.
”Djupgeotermisk energi är ett multifunktionellt energislag. Lokal och väderoberoende baskraft och värme kan produceras dygnet runt, med låg klimat- och miljöpåverkan samt begränsat markanspråk”, förklarar Ask på universitetets hemsida.
”Samtidigt kan kritiska råmaterial utvinnas utan traditionell gruvbrytning. Djupgeotermi kan därmed bli en central del av ett framtida fossilfritt energisystem”, tillägger hon.
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Energi och miljö
I mars genomfördes webbinarier för intresserade och en ansökan om resurser för att etablera Degree ligger hos Energimyndigheten.
”Det är inte bara en energilösning, utan en fråga om konkurrenskraft, miljöansvar, säkerhet och långsiktig resiliens”, förklarar universitetet.
Som universitetet och förespråkarna ser det, berör djupgeotermisk energi såväl industri som offentlig sektor och civilsamhälle.
Tekniken ger dessutom den från olika håll kritiserade gruvsektorn en möjlighet att agera och utvinna med betydligt mindre miljöavtryck och skapande av hållbara energitillgångar, menar man.
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EU tar initiativ under året
Marknaden rör sig nu och EU-kommissionen väntas presentera en europeisk handlingsplan för geotermisk energi under 2026.
Internationellt sker en snabb uppskalning och därför är det viktigt att positionera sig nu och etablera ett svenskt centrum, menar initiativtagarna.
”Flera ledande aktörer inom energi och industri har redan tackat ja till att medverka i ansökan och vill vara med och leda Sveriges utveckling inom området. Nu breddar vi konsortiet ytterligare”, är beskedet från Uppsala universitet.
Hos Di utvecklar Maria Ask möjligheterna kring geotermisk energi.
”Visar det sig att vi kan få dual use, producera energi och samtidigt få ut råmaterial, vore det fantastiskt”, säger Ask.
”Vi vill producera geotermisk energi och samtidigt undersöka om det finns potential att utvinna kritiska råmaterial. Det är det nya stora inom geotermi”, tillägger hon.
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Nickel – här har Sverige resurser
Det som undersöks i bland annat Frankrike är utvinning av exempelvis litium, kobolt och nickel – där Sverige har Europas största kända outnyttjade resurs – via den nya tekniken.
I Europa ligger även Storbritannien långt framme. Ascension, som kommer ur universitetet i Oxford, har säkrat finansieringen för en ny teknik kring selektiv mineralutvinning.
Dessutom har landet United Downs i Cornwall, Storbritanniens första kommersiella djupgeotermiska anläggning som ett testprojekt.
Nu vill Maria Ask och Uppsala universitet skapa ett kompetenscentrum som gör att Sverige kan ta tag i framtiden och det spektakulära ämnet gruvdrift utan gruvor.
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