Framtidens teknik: Gruvdrift utan gruvor

”Djupgeotermisk energi är ett multifunktionellt energislag. Lokal och väderoberoende baskraft och värme kan produceras dygnet runt, med låg klimat- och miljöpåverkan samt begränsat markanspråk”, förklarar Ask på universitetets hemsida.

”Samtidigt kan kritiska råmaterial utvinnas utan traditionell gruvbrytning. Djupgeotermi kan därmed bli en central del av ett framtida fossilfritt energisystem”, tillägger hon.

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Energi och miljö

I mars genomfördes webbinarier för intresserade och en ansökan om resurser för att etablera Degree ligger hos Energimyndigheten.

”Det är inte bara en energilösning, utan en fråga om konkurrenskraft, miljöansvar, säkerhet och långsiktig resiliens”, förklarar universitetet.

Som universitetet och förespråkarna ser det, berör djupgeotermisk energi såväl industri som offentlig sektor och civilsamhälle.

Tekniken ger dessutom den från olika håll kritiserade gruvsektorn en möjlighet att agera och utvinna med betydligt mindre miljöavtryck och skapande av hållbara energitillgångar, menar man.

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