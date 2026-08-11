Rekordmånga GPS-störningar i Östersjön – seglare utan signal i 24 timmar

Utvecklingen fortsatte in i 2026 där allt fler fartyg och flyg i Östersjön råkar ut för attacker mot satellitnavigeringen. Det har blivit ett orosmoln för flera aktörer.

Fartyg påverkas särskilt hårt, eftersom de under flera decennier byggt sina rutiner kring GPS och andra satellitsystem.

Att satellitnavigationen slås ut i Östersjön är ingen ovanlighet. (Foto: Adam Ihse/TT).

Rekord i GPS-störningar

Den skrämmande utvecklingen har sedan fortsatt under året. Vid Bornholm har en mätstation redan registrerat fler fall av störningar under 2026 än under något tidigare år.

Vid mätstationen i Tejn på Bornholm har man hittills i år registrerat 30 fall av GPS-jamming och spoofing. Det kan jämföras med 16 registrerade fall under hela 2025 och 11 under 2024. Utvecklingen innebär att 2026 redan är ett rekordår – trots att året ännu inte är slut, berättar danska DR.

GPS-störningar kan ske på två olika sätt.

Vid så kallad jamming störs den vanliga GPS-signalen ut så att mottagaren inte längre kan bestämma sin position. Spoofing är mer avancerat – då skickas falska signaler som kan få ett fartyg eller flygplan att tro att det befinner sig någon annanstans än där det faktiskt är.