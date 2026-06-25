Rusar i pris – Sverige har Europas största fyndighet

I Kina är man orolig över att minskade produktionskvoter för gruvor och en ny prismodell ska slå mot branschen och nickel på världsmarknaden.

Klartecken för ny svensk gruva: ”Framtidens olja”. Dagens PS

Flera projekt på gång

På sina håll vädrar man morgonluft inför det här läget – och i Sverige väcks förhoppningar.

Bluelake Mineral är ett svenskt företag inriktat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Företaget innehar även projekt med tillgångar som guld.

Inom koppar och zink har Bluelake Mineral fokus på projekt Stekenjock och norska Jom, vilka man båda vill se i produktion.

När det gäller nickel handlar det om svenska Rönnbäcken i Västerbotten och finska Haveri (som man väl hoppas inte gör skäl för namnet).

Nya svenska gruvan blir näst störst i Europa. Dagens PS