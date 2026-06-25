Nickeln rusar i pris. Det kan ge Sverige ett guldläge. Europas största outvecklade tillgång på nickel finns i Västerbotten.
Rusar i pris – Sverige har Europas största fyndighet
Marknaden väntar sig att nickel ska rusa i pris, när Indonesien skärper villkoren kring sin nickelproduktion.
Landet är i dag en stormakt inom nickel och Kina har investerat upp till 50 miljarder dollar i nickel i Indonesien, konstaterar Realtid.
I Kina är man orolig över att minskade produktionskvoter för gruvor och en ny prismodell ska slå mot branschen och nickel på världsmarknaden.
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Flera projekt på gång
På sina håll vädrar man morgonluft inför det här läget – och i Sverige väcks förhoppningar.
Bluelake Mineral är ett svenskt företag inriktat på prospektering och gruvutveckling i Norden inom basmetaller, främst koppar, zink och nickel. Företaget innehar även projekt med tillgångar som guld.
Inom koppar och zink har Bluelake Mineral fokus på projekt Stekenjock och norska Jom, vilka man båda vill se i produktion.
När det gäller nickel handlar det om svenska Rönnbäcken i Västerbotten och finska Haveri (som man väl hoppas inte gör skäl för namnet).
Europas största tillgång
Mest intressant är, av naturliga skäl, Rönnbäcken. Det är nämligen Europas största kända outvecklade nickeltillgång.
Gruvkonsultföretaget SRK har gjort en uppskattning av mineralresurserna och kommit fram till att Rönnbäcken-projektet har en mineraltillgång på 600 miljoner ton.
Den genomsnittliga halten nickel är 0,18 procent, för kobolt 0,003 procent och för järn 5,7 procent.
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”Betydande andel”
Översatt i ekonomiska termer menar SRK att man kan se en produktion av 23 000 ton nickel, 660 ton kobolt och 1,5 miljoner ton järn per år under 20 år.
”En betydande andel av Sveriges totala årliga användning av nickel”, konstaterar Bluelake Mineral.
Nu söker företaget finansiella och industriella partners för att utveckla projektet, med målet att ha minst en gruva i drift inom 4-7 år.
Efterfrågan på nickel väntas skjuta i höjden rejält, då metallen är en nyckelkomponent i batterier för elbilar och i samband med förnybar energi.
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