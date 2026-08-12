Ett experimentellt Maglevtåg har accelererat från stillastående till 800 km/h på 5,3 sekunder. Det är tredje gången på ett halvår som samma tåg slår världsrekord.
Maglevtåg slår nytt världsrekord – 0 till 800 km/h på fem sekunder
Glöm Ferrari, Porsche och Tesla. Världens snabbaste acceleration hittar du inte längre på en racerbana, utan på en en kilometer lång testbana i den kinesiska provinsen Hubei.
En Formel 1-bil når 100 km/h på ungefär 2,6 sekunder. På dubbla den tiden har det kinesiska tåget redan passerat flygplanshastighet. Accelerationen motsvarar en kraft på över fyra G, i nivå med en katapultstart från ett hangarfartyg.
Rekordet sattes vid Donghu-laboratoriet i Hubei, rapporterar The Independent. Det 1,1 ton tunga tåget nådde 800 km/h på exakt 5,3 sekunder.
Svävar fritt över spåren
Maglevtekniken bygger på magnetisk kraft. Tåget lyfts strax ovanför spåret så att friktionen försvinner, samtidigt som magnetiska vågor från kraftiga spolar längs banan driver vagnen framåt.
Lika imponerande som accelerationen är inbromsningen. Efter rekordkörningen stannade tåget mjukt och kontrollerat på ungefär 200 meter, enligt forskarna bakom testet.
Det är tredje gången på sex månader som tåget slår världsrekordet i maglevacceleration på kort distans. Vid den första testkörningen i juni 2025 nådde det 650 km/h på sju sekunder. Sedan dess har forskarna pressat upp farten till 700, 798 och nu 800 km/h, med allt kortare accelerationstid.
Enligt den statliga tv-kanalen har testerna tänjt på gränserna för flera kritiska teknologier, bland annat elektromagnetisk framdrivning, svävningskontroll i hög fart och nödbromssystem.
Raketer kan bli nästa steg
Shanghais kommersiella maglev, idag världens snabbaste i trafik, toppar på 431 km/h, medan Kinas snabbaste konventionella tåg, Fuxing, kör i 350 km/h.
Rekordet visar hur stort försprång Kina byggt upp inom spårburen teknik. Landet har redan världens mest maxade höghastighetståg, samtidigt som Europa fortfarande utreder om tågen kan ersätta kortdistansflyget.
Realtid har tidigare granskat järnvägssatsningarna som en del av Kinas globala maktambitioner.
Forskare vid Kinas nationella försvarsuniversitet utvecklar parallellt egna ultrasnabba maglevsystem. Ett av deras tester nådde 697 km/h på bara två sekunder.
Den som hoppas på att pendla Peking–Shanghai i 800 km/h får dock vänta. Tekniken är i sitt nuvarande skede inte avsedd för persontrafik. Forskarna ser i stället uppskjutningssystem för raketer och stridsflygplan som möjliga tillämpningar, liksom framtida tåg i vakuumtuber.
Vägen dit är lång
Infrastrukturkostnader, passagerarsäkerhet och kravet på millimeterprecisa spår över långa avstånd är hinder som återstår.
Kinas historik manar också till viss ödmjukhet. Ett tidigare hyllat svävande tåg i 600 km/h saknar fem år senare fortfarande både bana och betalande kunder.