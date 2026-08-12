Maglevtåg slår nytt världsrekord – 0 till 800 km/h på fem sekunder

En Formel 1-bil når 100 km/h på ungefär 2,6 sekunder. På dubbla den tiden har det kinesiska tåget redan passerat flygplanshastighet. Accelerationen motsvarar en kraft på över fyra G, i nivå med en katapultstart från ett hangarfartyg.

Rekordet sattes vid Donghu-laboratoriet i Hubei, rapporterar The Independent. Det 1,1 ton tunga tåget nådde 800 km/h på exakt 5,3 sekunder.

Svävar fritt över spåren

Maglevtekniken bygger på magnetisk kraft. Tåget lyfts strax ovanför spåret så att friktionen försvinner, samtidigt som magnetiska vågor från kraftiga spolar längs banan driver vagnen framåt.

Lika imponerande som accelerationen är inbromsningen. Efter rekordkörningen stannade tåget mjukt och kontrollerat på ungefär 200 meter, enligt forskarna bakom testet.

Det är tredje gången på sex månader som tåget slår världsrekordet i maglevacceleration på kort distans. Vid den första testkörningen i juni 2025 nådde det 650 km/h på sju sekunder. Sedan dess har forskarna pressat upp farten till 700, 798 och nu 800 km/h, med allt kortare accelerationstid.

Enligt den statliga tv-kanalen har testerna tänjt på gränserna för flera kritiska teknologier, bland annat elektromagnetisk framdrivning, svävningskontroll i hög fart och nödbromssystem.