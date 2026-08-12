Här blir varselväst obligatorisk för elsparcykelåkare

I Norge måste man vara 12 år för att köra elsparkcykel lagligt, i Finland och Danmark måste man vänta tills att man fyllt 15. Synen på hjälm skiljer sig de nordiska länderna emellan, Danmark är ensamma om hjälmkrav oavsett ålder.

Men nu får de sällskap av ett annat europeiskt land: Frankrike.

Sedan några dagar tillbaka är det nämligen obligatoriskt för parisarna att knäppa på sig hjälmen inför färden på elsparkcykel, el-skateboard, Segway eller liknande fordon. Ökad säkerhet i trafiken motiverar beslutet – och kraven slutar inte vid hjälm.

För att slippa att bli stannad av polisen gäller det också att man bär reflektiva kläder, exempelvis varselväst. Enligt Sortir Paris gäller reflexreglerna inte bara under natten, utan också på dagen.

Riskerar böter

Polisen i Paris utför under de närmsta dagarna en speciell insats med fokus på de nya reglerna för hjälm och reflexkläder. De som kör utan hjälm får nu böta cirka 1 500 kronor, medan den som saknar reflexutrustning riskerar cirka 390 kronor i böter, enligt polisen.

Flera elsparkcykelåkare som intervjuats av Euronews uppskattar de nya reglerna, trots att de drabbats av böter. Men kritiker menar att tvången inkräktar på den personliga integriteten.

”Jag tycker att det är bättre att låta människor vara fria och göra som de vill. Om de sedan råkar ut för en olycka får de helt enkelt skylla sig själva”, konstaterar en cyklist.

Transportstyrelsen startar utredning

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Hur man ska minska antalet allvarliga olyckor med elspakcyklar här i Sverige är oklart. Enligt SVT uttrycker Transportstyrelsen oro för det ökade antalet skadade, men några konkreta lösningar sitter man ännu inte på. En utredning ska dock förhoppningsvis ge svar i frågan strax efter årsskiftet.



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