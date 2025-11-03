Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Teknikindustrins snabba tillväxt

Konsumenternas farhågor är inte ogrundade. Medan USA:s elförbrukning var stabil i över ett decennium, har kommersiella användare – inklusive datahallar – tillsammans med industrin börjat dra allt mer från elnätet de senaste fem åren.

ANNONS

Den årliga tillväxten har legat på 2,6 procent respektive 2,1 procent, skriver U.S. Energy Information Administration (EIA). Samtidigt växte den privata förbrukningen endast med 0,7 procent per år.

Idag förbrukar datahallar omkring 4 procent av all el som genereras i landet, vilket är mer än dubbelt så mycket som 2018. Prognoser från Lawrence Berkeley National Laboratory tyder på att förbrukningen kommer att stiga till mellan 6,7 procent och 12 procent fram till 2028.

Elnätet under hård press

Den ökade efterfrågan har mötts av en stor tillströmning av ny kapacitet från sol, vind och nätbatterilager. Teknikjättar har tecknat stora avtal för storskalig solenergi, en källa som lockar med låg kostnad och snabb leverans.

Experter spår dock att tillväxten inom förnybar energi kan hämmas av politiska beslut som kan riva upp delar av den amerikanska inflationsminskningslagen (IRA).

Samtidigt har naturgas, en annan energikälla som är populär bland datahalloperatörer, inte levt upp till förväntningarna. Trots ökad produktion har det mesta gått till export, och nya naturgaseldade kraftverk tar lång tid att färdigställa, uppemot fyra år enligt International Tech Crunch.

Enligt Sunruns undersökning uppgav 81 procent av de tillfrågade att de hade upplevt minst ett strömavbrott under det senaste året, vilket tydligt visar på ett elnät under ökande ansträngning.

Hela 89 procent ansåg att att vara utan elektricitet i 24 timmar skulle vara värre än att inte ha bensin i bilen.

ANNONS

Konsumenternas misstro mot AI och lösningen

AI riskerar att bli fokus för konsumenternas missnöje. Enligt en Pew-undersökning är fler människor oroliga för tekniken än entusiastiska, särskilt då många arbetsgivare har använt verktyget för att minska personalstyrkan.

När stigande energipriser läggs till denna mix kan en motreaktion vara under uppsegling.

Hushållen ser dock en lösning i decentraliserade energikällor:

62 procent har övervägt att installera ett batterilagersystem i hemmet.

91 procent anser att solenergi och batterier i hemmet stärker elnätet.

“Varje hem med lagring och solenergi är en byggsten i USA:s energiframtid”, tillägger Mary Powell.

“Vi bygger en massiv, flexibel energiresurs som sänker energikostnaderna för alla, skyddar familjer och stärker vår nationella säkerhet.”

ANNONS

Missa inte:

Jobbat hela livet i Sverige: Nekas pension. News 55

Varning för pensionsfälla: Förmånsbilen kan bli riktigt dyr. E55

Hemliga sajten avslöjad: Här säljs ditt bankkort. Realtid