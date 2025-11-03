Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro.
Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi
Experternas dom: Så slår strömruschen mot din ekonomi
Det senaste larmet från USA pekar ut AI och datahallar som de oväntade bovarna bakom skenande elkostnader. En ny rapport skapar stor oro. Nu pekas en oväntad del av teknikindustrin ut som den stora boven. Växande oro för elräkningen Den snabba expansionen av AI och nya datahallar i USA riskerar att bli en kostsam affär
Nu pekas en oväntad del av teknikindustrin ut som den stora boven.
Växande oro för elräkningen
Den snabba expansionen av AI och nya datahallar i USA riskerar att bli en kostsam affär för landets hushåll.
Enligt en ny rapport, beställd av solcellsinstallatören Sunrun, känner åtta av tio konsumenter en stor oro för att den teknikdrivna ruschen i slutändan kommer att pressa upp deras elpriser och därmed deras elräkning.
Sunruns vd Mary Powell konstaterar att “amerikaner är oroliga för energitillförlitlighet och överkomliga priser. De vill ha lösningar som ger dem oberoende, kontroll och sinnesfrid.”
Hon understryker att hemma-batterilager och solenergi inte bara håller belysningen tänd, utan också levererar ström som elnätet desperat behöver.
Teknikindustrins snabba tillväxt
Konsumenternas farhågor är inte ogrundade. Medan USA:s elförbrukning var stabil i över ett decennium, har kommersiella användare – inklusive datahallar – tillsammans med industrin börjat dra allt mer från elnätet de senaste fem åren.
Den årliga tillväxten har legat på 2,6 procent respektive 2,1 procent, skriver U.S. Energy Information Administration (EIA). Samtidigt växte den privata förbrukningen endast med 0,7 procent per år.
Idag förbrukar datahallar omkring 4 procent av all el som genereras i landet, vilket är mer än dubbelt så mycket som 2018. Prognoser från Lawrence Berkeley National Laboratory tyder på att förbrukningen kommer att stiga till mellan 6,7 procent och 12 procent fram till 2028.
Elnätet under hård press
Den ökade efterfrågan har mötts av en stor tillströmning av ny kapacitet från sol, vind och nätbatterilager. Teknikjättar har tecknat stora avtal för storskalig solenergi, en källa som lockar med låg kostnad och snabb leverans.
Teknikjätten pressade EU:s sol-lobby till reträtt
Ett lobbydrama i Bryssel visar hur EU:s gröna industri allt mer fångas mellan politik, juridik och Kina-beroende. Kinesiska Huawei, världens största
Experter spår dock att tillväxten inom förnybar energi kan hämmas av politiska beslut som kan riva upp delar av den amerikanska inflationsminskningslagen (IRA).
Samtidigt har naturgas, en annan energikälla som är populär bland datahalloperatörer, inte levt upp till förväntningarna. Trots ökad produktion har det mesta gått till export, och nya naturgaseldade kraftverk tar lång tid att färdigställa, uppemot fyra år enligt International Tech Crunch.
Enligt Sunruns undersökning uppgav 81 procent av de tillfrågade att de hade upplevt minst ett strömavbrott under det senaste året, vilket tydligt visar på ett elnät under ökande ansträngning.
Hela 89 procent ansåg att att vara utan elektricitet i 24 timmar skulle vara värre än att inte ha bensin i bilen.
Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt
Ett nytt system för hur balanskraft handlas ledde till kraftiga prissvängningar. Svenska kraftnät tvingas nu ändra i systemet, men industrierna är
Konsumenternas misstro mot AI och lösningen
AI riskerar att bli fokus för konsumenternas missnöje. Enligt en Pew-undersökning är fler människor oroliga för tekniken än entusiastiska, särskilt då många arbetsgivare har använt verktyget för att minska personalstyrkan.
När stigande energipriser läggs till denna mix kan en motreaktion vara under uppsegling.
Hushållen ser dock en lösning i decentraliserade energikällor:
- 62 procent har övervägt att installera ett batterilagersystem i hemmet.
- 91 procent anser att solenergi och batterier i hemmet stärker elnätet.
“Varje hem med lagring och solenergi är en byggsten i USA:s energiframtid”, tillägger Mary Powell.
“Vi bygger en massiv, flexibel energiresurs som sänker energikostnaderna för alla, skyddar familjer och stärker vår nationella säkerhet.”
Europa läcker – ett hot mot hela ekonomin
Europas vattenförsörjning står inför en tyst men växande kris. En ny rapport varnar för att slöseri med vatten riskerar att bromsa hela ekonomin. Enligt
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]
