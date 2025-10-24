Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt

Svenska kraftnät har fått omfattande kritik från energibranschen för hur handeln med balanskraft i elnätet numera sker.

En automatiserad handel med balanskraft infördes i mars, vilket har lett till kraftigt ökade priser och stora kostnader för både producenter och balansansvariga företag.

Nu meddelar Svenska kraftnät att de ändrar i systemet, skriver NyTeknik.

Kortare intervall

Balanskraften används för att hålla elsystemet i balans, så att produktion och förbrukning alltid motsvarar varandra.

Sedan i våras styrs handeln med den så kallade mFRR-tjänsten – som ska återställa elnätets frekvens till 50 hertz – av en algoritm som uppdateras var 15:e minut, i stället för manuellt varje timme.

Syftet var att skapa en mer effektiv och snabb reglering, men förändringen har samtidigt lett till stora prisrörelser, särskilt i södra Sverige.