Ett nytt system för hur balanskraft handlas ledde till kraftiga prissvängningar. Svenska kraftnät tvingas nu ändra i systemet, men industrierna är fortsatt skeptiska.
Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt
Svenska kraftnät har fått omfattande kritik från energibranschen för hur handeln med balanskraft i elnätet numera sker.
En automatiserad handel med balanskraft infördes i mars, vilket har lett till kraftigt ökade priser och stora kostnader för både producenter och balansansvariga företag.
Nu meddelar Svenska kraftnät att de ändrar i systemet, skriver NyTeknik.
Kortare intervall
Balanskraften används för att hålla elsystemet i balans, så att produktion och förbrukning alltid motsvarar varandra.
Sedan i våras styrs handeln med den så kallade mFRR-tjänsten – som ska återställa elnätets frekvens till 50 hertz – av en algoritm som uppdateras var 15:e minut, i stället för manuellt varje timme.
Syftet var att skapa en mer effektiv och snabb reglering, men förändringen har samtidigt lett till stora prisrörelser, särskilt i södra Sverige.
Blivit betydligt dyrare
Enligt branschorganisationen Energiföretagen har priserna på balansenergi ökat flera gånger om sedan införandet.
De höga kostnaderna drabbar de balansansvariga företagen, som är skyldiga att betala när dyr balanskraft aktiveras.
Energimarknadsinspektionen har därför inlett en granskning av prissättningen och förbjudit en aktör att lägga bud utan att kunna motivera sina priser.
Ska bli mer flexibelt
För att dämpa prisnivåerna och minska svängningarna har Svenska kraftnät nu ändrat algoritmen på nytt.
Från den 7 oktober kan efterfrågan på balanskraft justeras ned med upp till 50 megawatt jämfört med prognosen.
Dessutom har ett mer flexibelt urval av bud införts, vilket gör det möjligt att välja något större men billigare resurser. Syftet är att undvika att de allra dyraste buden aktiveras i onödan.
“Stor och viktig fråga”
Myndigheten utreder också om takpriset för obalanser, som i dag ligger på 10 000 euro per megawattimme, kan sänkas.
Branschorganisationer som Energiföretagen och SKGS, som representerar den elintensiva basindustrin, välkomnar förändringarna men ifrågasätter om de räcker.
“För basindustrin är detta en stor och viktig fråga. Med så här höga obalanspriser blir det också svårt att etablera nya elintensiva verksamheter i Sverige, säger Johan Bruce på Skogsindustrierna till NyTeknik.
Johannes Stenlund är en journalist som bevakar ekonomi, näringsliv och politik för Dagens PS. Särskilt intresserad av internationell handel, råvaror, utvecklingsfrågor och politisk ekonomi. Har tidigare skrivit om utrikespolitik och ekonomi för flera svenska tidningar. Trivs både med att förklara det stora sammanhanget och att bevaka den lilla händelsen på plats. Kontakta Johannes Stenlund här.
Svenska kraftnät backar efter kritik – blev för dyrt

Ett nytt system för hur balanskraft handlas ledde till kraftiga prissvängningar. Svenska kraftnät tvingas nu ändra i systemet, men industrierna är fortsatt skeptiska. Svenska kraftnät har fått omfattande kritik från energibranschen för hur handeln med balanskraft i elnätet numera sker. En automatiserad handel med balanskraft infördes i mars, vilket har lett till kraftigt ökade priser
