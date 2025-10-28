Dagens PS
Därför måste alla användare av X säkra sina konton

Dags att fräscha upp sin 2FA på X. (Foto: Canva och Alexander Shatov on Unsplash)
Dags att fräscha upp sin 2FA på X. (Foto: Canva och Alexander Shatov on Unsplash)
Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 28 okt. 2025Publicerad: 28 okt. 2025

Två år har gått sedan Elon Musk genomförde sitt omtalade namnbyte från Twitter till X. Nu tar han nästa steg, vilket kan ställa till det för användare.

Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De “twittrar” fortfarande i stället för att “X:a”, men den kopplingen till det ikoniska varumärket kan snart vara helt borta.

Nästa månad planerar X att “pensionera Twitter-domänen”, skriver TechRadar.

Vid en första anblick kanske detta inte verkar vara en stor sak. Vi har nästan slutat säga “på X (tidigare Twitter)”, och när man öppnar X finns det i stort sett inga indikationer på att den någonsin hade ett fågelrelaterat namn.

Säkerhetskaos hotar

Nyheten om den förestående nedläggningen av den klassiska domänen kom via X Safety, kontot som hanterar säkerhetsfrågor för plattformen. I ett inlägg meddelade de att alla konton som använder säkerhetsnycklar för tvåfaktorsautentisering (2FA) måste “omregistrera sin nyckel för att fortsätta komma åt X” senast den 10 november.

Detta inlägg följdes av en flod av frågor, vilket fick X Safety att klargöra att förändringen inte var relaterad till säkerhet och endast skulle påverka säkerhetsnycklar och användare av YubiKeys.

Det var då de förklarade orsaken till förändringen: “Att omregistrera din säkerhetsnyckel kommer att associera dem med x.com, vilket gör att vi kan pensionera Twitter-domänen.”

Vad innebär 2FA?

För de som inte vet, är 2FA det bästa sättet att skydda sina konton. Det använder till exempel tredjeparts säkerhetsappar som Google Authenticator för att generera en unik kod som du behöver för att logga in på kontot.

Eftersom den koden vanligtvis visas på en enhet du håller i handen, är det det bästa sättet att bekräfta att det är du och inte någon obehörig som försöker komma åt ditt konto.

Denna domänuppdatering kan tillfälligt bryta den kopplingen och inloggningsprocessen.

Twitter avlivades som varumärke för flera år sedan, med logotypen borttagen från det tidigare huvudkontoret i San Francisco och den blå fågeln bortplockad från appen och webbplatsen. Men det har inte varit lätt att döda helt.

Om du vill bädda in ett X-inlägg på en webbplats tar det dig till en sida som fortfarande visar fågellogotypen och fortfarande visar domänen “Twitter.com” i inläggets URL.

Åsa Wallenrud
Åsa Wallenrud

Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig [email protected]

