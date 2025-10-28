Därför måste alla användare av X säkra sina konton

Trots att det var två år sedan Elon Musk döpte om Twitter till X, har många användare fortfarande svårt att släppa det gamla namnet. De “twittrar” fortfarande i stället för att “X:a”, men den kopplingen till det ikoniska varumärket kan snart vara helt borta.

Nästa månad planerar X att “pensionera Twitter-domänen”, skriver TechRadar.

Vid en första anblick kanske detta inte verkar vara en stor sak. Vi har nästan slutat säga “på X (tidigare Twitter)”, och när man öppnar X finns det i stort sett inga indikationer på att den någonsin hade ett fågelrelaterat namn.

Säkerhetskaos hotar

Nyheten om den förestående nedläggningen av den klassiska domänen kom via X Safety, kontot som hanterar säkerhetsfrågor för plattformen. I ett inlägg meddelade de att alla konton som använder säkerhetsnycklar för tvåfaktorsautentisering (2FA) måste “omregistrera sin nyckel för att fortsätta komma åt X” senast den 10 november.

Detta inlägg följdes av en flod av frågor, vilket fick X Safety att klargöra att förändringen inte var relaterad till säkerhet och endast skulle påverka säkerhetsnycklar och användare av YubiKeys.

Det var då de förklarade orsaken till förändringen: “Att omregistrera din säkerhetsnyckel kommer att associera dem med x.com, vilket gör att vi kan pensionera Twitter-domänen.”